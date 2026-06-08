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Foto Specii noi de libelule, lăcuste și un păianjen fluorescent, descoperite de cercetători în Angola

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paianjen fluorescent specii insecte
Foto: greatspineofafrica Instagram

Experți în faună sălbatică au identificat opt specii noi de libelule, trei specii necunoscute de lăcuste și circa 60 de specii noi de fluturi și molii, în culori vii, în timpul unei expediții pe platoul Lisima din Angola, desfășurată în februarie, a anunțat miercuri o organizație de mediu, potrivit Reuters.

Proiectul Wilderness a vizitat apele care traversează platoul și care alimentează patru dintre marile râuri ale Africii: Congo, Okavango, Zambezi și Cuanza.

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Printre noile specii identificate se numără un greier prădător cu carapace, o specie necunoscută anterior de omidă arămie și fluturele adult al acesteia, cât și un păianjen-crab cu coroană, care devine fluorescent în lumină ultravioletă.

Experții au mai descoperit o specie nouă de păianjen-buburuză cu nuanțe portocaliu-sângeriu, care țese plase sferice și e similar gărgărițelor și care avertizează prădătorii prin culorile sale aprinse – în mod obișnuit un roșu mai închis – că este prea amar la gust sau chiar toxic.

„Greierii cu carapace sunt foarte interesanţi şi au un aspect foarte înfricoşător”, a declarat Rob Taylor, şeful expediţiei.

„Ca mecanism de apărare, aceştia pot chiar să arunce cu un lichid asupra oricui încearcă să-i atace”, a adăugat el.

Oamenii de ştiinţă din întreaga lume încearcă cu disperare să înregistreze speciile, în contextul unei crize ecologice globale care a adus un milion de specii de plante şi de animale în pragul extincţiei. Ei estimează că există 8,7 milioane de specii în lume, dintre care ştiinţa a identificat doar 1,5 milioane.

Multe dintre ele dispar rapid din cauza activităţilor umane, peste 800 de specii de animale fiind decimate încă din jurul anului 1500.

Rob Taylor a spus că fauna sălbatică de pe platoul Lisima este ameninţată de „tăierea copacilor, defrişare şi industria minieră artizanală a diamantelor”, cât şi de agricultura de tip „tăiere şi ardere”, care distruge pădurile naturale pentru a folosi terenul pentru culturi agricole, însă nutrienţii din soluri sunt îndepărtaţi apoi de apele viiturilor şi inundaţiilor.

Editor : Ana Petrescu

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