A început concursul pentru desemnarea celui mai gras urs din Alaska. „Fat Bear Week”, un eveniment tot mai popular pe internet

Birourile de vot s-au deschis marţi pentru singurele alegeri americane care contează cu adevărat, notează amuzaţi jurnaliştii de la AFP: „Fat Bear Week”, evenimentul în cadrul căruia sute de mii de internauţi votează pentru desemnarea celui mai gras urs brun din Alaska.

În contextul în care Statele Unite se pregătesc pentru importantele alegeri legislative de la jumătatea mandatului în luna noiembrie, internauţii au început să voteze online pentru animale care sunt ocupate să se îngraşe cât mai mult în această perioadă într-o regiune izolată din Alaska.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În acest concurs insolit, organizat în fiecare an de Parcul Naţional Katmai şi devenit un eveniment important pe internet, urşii bruni se „înfruntă” într-o serie de dueluri vizuale ce vizează alegerea exemplarului care a acumulat cele mai mari rezerve de grăsime înainte de hibernare, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Publicul îşi poate alege colosul preferat observându-i în direct pe candidaţi cu ajutorul unei camere video instalate pe malul unui râu din parc.

Pentru a-i ajuta pe internauţi în alegerile lor, aceştia pot consulta, de asemenea, biografii ale pretendenţilor, însoţite de fotografii de tip „înainte/după”, ce ilustrează kilogramele acumulate pe parcursul „festinurilor” din vara şi toamna acestui an.

Consumă cantități uriașe de pește

„În cadrul fiecărui duel, votaţi pentru ursul care, potrivit părerilor voastre, întruchipează cel mai bine îngrăşarea şi succesul în rândul urşilor bruni”, au explicat organizatorii concursului.

„Ursul care primeşte mai multe voturi accede în turul următor. Unul singur va fi încoronat campionul Fat Bear Week”, au adăugat ei.

Obiectivul este de a sensibiliza publicul cu privire la soarta urşilor bruni din Alaska, care pot consuma până la 45 de kilograme de somoni pe zi, precum şi cu privire la habitatul lor natural şi ameninţările reprezentate de activităţile umane.

Anul trecut, masculul Chunk a fost desemnat cel mai gras urs brun din parc, detronând-o pe femela „128 Grazer”, o dublă laureată a acestui concurs insolit. Va fi el oare capabil să îşi apere titlul?

Vara şi începutul toamnei reprezintă o perioadă crucială pentru urşii bruni, care nu se hrănesc timp de aproximativ cinci luni în sezonul de hibernare şi care trebuie să se bazeze pe rezervele lor de grăsime pentru a supravieţui iernilor foarte aspre din Alaska.

Lansat în 2014, mai degrabă ca o glumă şi cu doar câteva mii de votanţi, acest concurs online a devenit de-a lungul anilor un eveniment foarte aşteptat pe internet. Mai mult de 1 milion de persoane participă la procesul de votare în fiecare an.

Editor : B.P.