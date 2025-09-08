Live TV

De dimineață și până seară, zeci de oameni vin și adună PET-uri de pe toate plajele de pe litoral. Credit foto: Guliver/Getty Images

Pe toate plajele de pe litoral sunt oameni care adună sticlele și bidoanele de plastic lăsate în urmă de turiști. Vin de câteva ori pe zi și iau la pas toate sectoarele de nisip. Caută acele ambalaje pentru care pot obține câte 50 de bani, când le duc la mașinile de reciclare. Turiștii spun ca nu îi deranjează prezența lor, iar activiștii de mediu spun că astfel plajele sunt mai curate.

De dimineață și până seară, zeci de oameni vin și adună PET-uri de pe toate plajele de pe litoral. Mai apoi, le duc la centrele de reciclare și așa obțin, în medie, între 50 și 100 de lei pe zi.

Bărbat: Aici, în Mamaia, și depinde de câte pot să adun.
Reporter: Aveți un sac sau cum procedați?
Bărbat: Am două pungi mari, apoi le golesc, le scutur, sticlele le scurg bine, să fie curate, să nu aibă nisip.
Reporter: Câte sticle reușiți să strângeți pe zi?
Bărbat: Depinde, două pungi din astea mari.

De-a lungul sezonului estival, turiștii i-au observat pe cei care strâng plasticul reciclabil și spun că fac un lucru bun.

Turist: Dacă vin ca voluntari să curețe plaja e fenomenal. Aparent, noi nu prea suntem educați în sensul ăsta, ca nație. Foarte bine, de ce nu?! E o muncă cinstită, până la urmă.

Turistă: E un lucru bun și trebuie încurajați.

Turistă: E foarte bine! Sticle nu mai sunt, dar sunt alte gunoaie, dar așa este în România, nu știu cum e în alte părți.

Turist: E un lucru bun! Ar putea să mai mărească prețul PET-ului. Cred că ar fi o colectare mult mai bună.

Activiștii de mediu, cei care la sfârșitul sezonului estival strâng gunoaiele de pe plajă, spun că anul acesta nisipul este mai curat decât în alți ani.

Cosmin Bârzan, activist de mediu: Este un demers bun care, iată, menține activă o pătură destul de largă a populației. Mediul înconjurător ar putea avea de câștigat dacă un sistem similar s-ar extinde și la alte tipuri de deșeuri.

Anul trecut, cele mai multe deșeuri au fost găsite pe plajele din Năvodari, Mamaia Nord și Costinești.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

