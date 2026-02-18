Live TV

Video „Am vrut să-mi vând casa, că n-am mai putut”. Focar de infecție la marginea unui oraș din vestul țării. Primăria a fost somată

Data publicării:
gunoaie pe camp arad
Dacă deșeurile nu vor fi adunate, Primăria Arad riscă o amendă de până la 100.000 de lei. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Focar de infecție pe un câmp din Arad, chiar la 5 minute de mers cu mașina de centrul orașului. Pe trei hectare și jumătate sunt gunoaie cât vezi cu ochii: de la piese de mașini, la haine vechi și cauciucuri uzate. Groapa ilegală este în proprietatea Primăriei, iar Garda de Mediu i-a dat termen 60 de zile să curețe, altfel va fi amendată.

„Suntem într-o groapă de gunoi”, spune un localnic.

Tone de deșeuri zac aruncate la întâmplare pe acest câmp din Arad. Problemele persistă de mai bine de 10 ani, se plâng localnicii.

„Dezastru, focar de infecție. Vin noaptea cu mașini, dar nu-i prinde nimeni”, spune cineva.

„Am vrut să-mi vând casa că n-am mai putut, n-am mai făcut față la mizeria asta, dar nu vrea să o cumpere nimeni, când vine și se uită. Vara e un miros...”, spune disperat altcineva.

Garda de Mediu a făcut controale pe cele trei hectare și jumătate de câmp. Inspectorii au descoperit că terenul este în proprietatea primăriei.

„Am dispus Primăriei Arad, având în vedere că este domeniu public, salubrizarea respectivei zone într-un termen de maximum 60 de zile”, a declarat, pentru Digi24, Viorica Graur, comisar-șef Garda de Mediu Arad.

„Primăria municipiului Arad a început demersurile pentru curățarea terenului. Se iau măsuri și pentru a preveni noi depozitări ilegale de deșeuri în zonă”, a transmis purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău.

Dacă deșeurile nu vor fi adunate, Primăria Arad riscă o amendă de până la 100.000 de lei.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copii treceri pietoni
Treceri de pietoni, păzite de „copii”. Metoda inedită prin care un oraș a decis să-i determine pe șoferi să circule mai prudent
Cuba Trash
Havana, sufocată de gunoaie, după ce criza de combustibil din Cuba, provocată de blocada americană, a paralizat colectarea
drum brancusi distrus
„O bătaie de joc!”. Cum arată drumul lui Brâncuși, de două milioane de euro, pentru care constructorul a fost amendat cu 4.250 de lei
masina de politie
Polițistul care a amendat un pompier voluntar care mergea să stingă un incendiu este cercetat. Nu ar fi la prima abatere
pompieri voluntari
Mărturia pompierului amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă”
Recomandările redacţiei
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Cod roșu de ninsoare și mesaj Ro-Alert în București și Ilfov: Strat...
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum explică Nazare datoria publică, de peste 60% din PIB, a României...
bolojan ceas guvern
Bolojan: Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie privind...
Ultimele știri
Atenționare pentru cei care caută sfaturi medicale pe Google. Inteligența artificială poate genera informații false
Bandele din Londra recrutează copii pe Snapchat pentru a fura telefoane. Zona unde turiștii sunt „ținte ușoare”
Cum a devenit Elveția principalul canal de negocieri între SUA și Iran de peste patru decenii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Au răpus FCSB, iar acum au primit răsplata! Cum au profitat starurile Universității Craiova de zilele libere...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Câți bani ar face țara noastră din rezervele de gaze din Marea Neagră după modelul Norvegiei. Cum ar...
Adevărul
Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km
Newsweek
Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online