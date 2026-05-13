Video „Apă neagră” și poluare uriașă la Slobozia. Diana Buzoianu: „Ne pune pe toți în pericol. Otrăvea un municipiu întreg”

Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Diana Buzoianu acuză ilegalități grave la stația de epurare din Slobozia, după controale care au scos la iveală deversări de ape uzate în râul Ialomița, depășiri masive ale valorilor admise pentru poluanți și gestionarea ilegală a sute de tone de deșeuri periculoase. Oficialul a anunțat că au fost întocmite sesizări penale, aplicate amenzi de peste 800.000 de lei și dispuse măsuri pentru readucerea instalației la parametri normali de funcționare. Potrivit ministrului, în unele cazuri valorile poluanților au depășit de până la 72 de ori limitele prevăzute de lege.

„Cum arată ilegalitatea care ne pune pe toţi în pericol. Apă neagră ieşită din staţia de epurare care ar fi trebuit să cureţe tot. S-a soldat cu plângeri penale, amenzi cumulate de peste 800.000 de lei şi măsuri dispuse pentru revenirea la normalitate”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Diana Buzoianu, distribuind imagini cu apa din staţia de epurare.

Ministrul interimar al Mediului face un istoric al situaţiei de la Slobozia.

„Acum două luni s-a descoperit cum operatorul Clean Cyclo SRL otrăvea un municipiu întreg, poluând aerul şi apa, gestionând ilegal peste 300 de tone de deşeuri periculoase lichide pe care le deversa, netratate, în bazinele staţiei de epurare din Slobozia. În urma controalelor Gărzii Naţionale de Mediu, derulate săptămânal în ultimele două luni, a fost propusă suspendarea autorizaţiei de mediu şi deja au fost eliminate toate deşeurile prin operatori autorizaţi, eliminări care au fost şi sunt controlate ca să ne asigurăm că s-au făcut, de această dată, cu respectarea legii”, a mai transmis ministrul interimar.

Aceasta anunţă că au fost finalizate controalele şi la staţia de epurare din Slobozia, Urban SA.

„Au fost constatate depăşiri halucinante ale valorilor poluanţilor. Un exemplu: amoniul a ajuns până la o valoare de 72 de ori peste limita admisă de lege. În această staţie de epurare s-a descoperit cum au fost deversate volume de 92.614 mc de apă uzată prin trasee alternative, nu prin intrarea principală. Ca să ne facem o idee: este volumul a aproximativ 40 de stadioane olimpice care au intrat în staţia de epurare prin ţevi trase prin alte părţi, pentru a fi create alte rute”, afirmă Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, s-a descoperit că staţia funcţiona la doar 18% din capacitatea de epurare pentru anumiţi poluanţi.

Au fost aplicate amenzi de 200.000 de lei, a fost notificată Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa în vederea suspendării autorizaţiei de mediu şi au fost dispuse 18 măsuri de conformare pentru operatorul staţiei de epurare.

„Dar, mai ales, pentru deversarea sistematică de ape uzate neepurate în râul Ialomiţa, a fost întocmită o sesizare penală! Poluarea resurselor de apă poate constitui infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani”, a anunţat ministrul interimar.

