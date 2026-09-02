Live TV

Apel ONU către întreaga lume: Acceptați „realitatea” că încălzirea globală va depăşi pragul de 1,5°C. „Este un moment sfâşietor”

Data publicării:
Oameni care privesc un incendiu de vegetație
Cei mai fierbinți cinci ani înregistrați până acum sunt cei cuprinși în a doua parte a decadei 2010-2020. De altfel, anul 2020 a fost al doilea cel mai călduros an din istorie. Sursă foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Revenire la realitate” „Moment sfâşietor”

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a prezentat miercuri măsurile necesare pentru limitarea încălzirii globale odată cu depăşirea pragului simbolic de +1,5°C, într-un raport inedit, care a stârnit critici din partea unor asociaţii.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a recunoscut anul trecut, la fel ca oamenii de ştiinţă, că depăşirea pragului de 1,5°C era inevitabilă, însă este pentru prima dată când o agenţie ONU explorează modalităţile de limitare a daunelor odată cu depăşirea acestui obiectiv climatic.

Oamenii de ştiinţă sunt de acord că o încălzire mai mare de 1,5°C comparativ cu perioada preindustrială prezintă riscuri grave, iar aproape 200 de ţări s-au angajat în 2015, la Paris, să încerce să menţină creşterea temperaturii globale la acest prag extrem de ambiţios.

Însă, planeta ar urma să depăşească acest obiectiv în câţiva ani, iar atenţia se îndreaptă acum către cea mai bună modalitate de a minimiza intensitatea şi durata oricărei perioade de „depăşire” a pragului de 1,5°C.

Într-un raport aşteptat şi publicat miercuri, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) afirmă fără echivoc că obiectivul nu va fi atins şi că „provocarea nu mai constă în a evita depăşirea, ci în a o gestiona”, scrie agerpres, preluând AFp.

„Revenire la realitate”

„Este o revenire la realitate. Trebuie să trăim într-o lume mai caldă (...), dar mai sunt încă multe de făcut pentru a limita încălzirea”, a declarat Richard Betts, coautor al raportului şi profesor la Universitatea din Exeter, Marea Britanie, în cadrul unei conferinţe de presă organizată marţi.

Acest raport „se concentrează pe răspunsurile care trebuie date, mai degrabă decât să se limiteze la constatarea faptului că fenomenul este în curs de desfăşurare”, a explicat el.

Este important ca factorii de decizie politică să „conştientizeze că regulile jocului se schimbă” şi că abordările existente pentru combaterea schimbărilor climatice nu mai sunt adecvate, a afirmat, la rândul său, climatologa Debra Roberts, coautoare a raportului.

„Trebuie să ne regândim acum guvernanţa climatică pentru a face faţă unei traiectorii de depăşire. Niciunul dintre planurile noastre nu este pregătit pentru acest lucru”, a declarat specialista în climatologie din Africa de Sud.

Concluziile raportului au alarmat asociaţiile de activişti de mediu care s-au mobilizat în jurul obiectivului de 1,5°C, de când acesta a fost consacrat drept referinţa cea mai ambiţioasă în materie de climă în „Acordul de la Paris”.

„Moment sfâşietor”

„Este un moment sfâşietor, însă depăşirea acestui prag nu este un motiv pentru a renunţa la obiectivul de 1,5°C”, a declarat Jasper Inventor, director adjunct de program în cadrul organizaţiei Greenpeace International.

Bill Hare, climatolog şi director al institutului de cercetare Climate Analytics, a criticat raportul, estimând că acesta riscă să devină „un îndemn la apatie” mai degrabă decât la acţiune.

Lumea s-a încălzit deja cu aproximativ 1,4°C comparativ cu perioada 1850-1900, în principal din cauza arderii combustibililor fosili. Ultimii trei ani au fost cei mai calzi înregistraţi vreodată, iar emisiile de gaze cu efect de seră care reţin căldura, precum dioxidul de carbon şi metanul, continuă să crească.

Oamenii de ştiinţă afirmă că o depăşire a pragului de 1,5°C riscă să antreneze fenomene meteorologice extreme şi mai semnificative şi să apropie planeta de puncte critice, precum prăbuşirea calotelor glaciare şi dispariţia recifelor de corali tropicali.

„Nu va exista nicio soluţie favorabilă dacă ne menţinem peste 1,5°C”, a declarat marţi directoarea executivă a UNEP, Inger Andersen, subliniind că adaptarea la schimbările climatice va fi necesară pentru a salva vieţi şi pentru a proteja natura.

„Lupta pentru limitarea încălzirii la 1,5°C este lupta pentru umanitate”, a insistat Antonio Guterrez.

Pentru atingerea acestui obiectiv, captarea dioxidului de carbon - proces care constă în extragerea carbonului din aer şi stocarea acestuia - ar fi esenţială, în paralel cu reduceri semnificative şi rapide ale emisiilor, se arată în raport.

Captarea carbonului joacă astăzi doar un rol infim în lupta împotriva schimbărilor climatice, iar recomandarea privind utilizarea acesteia, formulată în raportul UNEP, a stârnit o opoziţie puternică din partea anumitor grupuri militante. „Singura modalitate de a minimiza daunele este reducerea emisiilor începând de acum (...) şi nu amânarea acţiunilor cu soluţii tehnologice speculative”, a criticat Lili Fuhr, de la organizaţia Center for International Environmental Law (CIEL).

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
comisia europeana
2
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Vladimir Putin
3
„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de...
ANI agentia nationala de integritate
4
ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare...
Avion de spionaj Ilushin Il-20
5
Un avion de spionaj rusesc Iliușin Il-20, interceptat de avioane poloneze de vânătoare la...
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Digi Sport
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steinmeier
Președintele Germaniei avertizează asupra riscurilor climatice din Alpi: „Schimbările climatice” nu pot fi lăsate la coada agendei
Papa Leon al XIV-lea
„Prețuiți Pământul”. Papa Leon avertizează asupra „cercului vicios” al războaielor și distrugerii mediului
inundatii nepal viitura
Bilanțul viiturii din Himalaya a trecut de 1.000 de morți. Peste 4.400 de oameni, dați dispăruți
Antarctica
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Drought land
„Un sentiment de apocalipsă”. Vara 2026 în Europa, fereastră către viitorul sumbru al crizei climatice: caniculă, incendii, secetă
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
PNL și USR boicotează miercuri activitatea din Camera Deputaților...
Data scadentă a facturii de energie electrică. Foto Getty Images
Sorin Elisei: Facturile la energie ar putea crește cu cel puțin 5% în...
Vladimir Putin
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Augsburg, Bavaria, Germany - March 4, 2026: Warning sign on a train station platform with the message: Narrow platform a
Explozie la Augsburg, în Germania: un obiect suspect a fost găsit...
Ultimele știri
Percheziții în București într-un dosar de evaziune și delapidare. Zece spații comerciale, vândute la prețuri subevaluate
Fără apă caldă sau cu presiune scăzută în aproape 1.400 de blocuri din București, anunță PMB. Când revine furnizarea la normal
Limită de viteză redusă la 30 km/h pe străzile înguste din Japonia. Măsura vizează aproximativ 870.000 de kilometri de drumuri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, 1,6 milioane de euro pe masă din Bundesliga pentru Oleksandr Romanchuk
editiadedimineata.ro
OpenAI a amânat dezvoltarea noului său model AI în urma atacului cibernetic asupra Hugging Face
Fanatik.ro
Alexandru Țiriac, fostul iubit al Soranei Cîrstea, a șocat cu mesajul său: ”Mi-e frică că nu am trăit...
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Poți da hotelul în judecată dacă te îmbolnăvești în vacanță? Ce spune legea și ce despăgubiri poți cere
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Femeile care au fost în concediu maternal în acești ani iau o pensie mai mică. Explicațiile Casei de Pensii
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Pisicile și oamenii au o legătură mai puternică decât credeai. „Hormonul iubirii” explică de ce ne simțim...
Film Now
Richard Gere a împlinit la 77 de ani. Imaginile rare publicate de soția sa, cu 34 de ani mai tânără. „Te...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...