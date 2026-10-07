Apelul unui senator PNL, după incendiul masiv din Parcul Naţional Domogled: „Trebuie să corectăm rapid ce nu a funcționat”

Peste 400 de hectare au fost afectate de incendiul din Parcul Național Domogled–Valea Cernei, iar președintele Comisiei de mediu din Senat, Varga Glad, spune că autoritățile trebuie să tragă concluzii după încheierea intervenției. Senatorul PNL cere un raport public privind incendiul și reguli mai clare pentru intervențiile în ariile protejate.

„Peste 400 de hectare afectate de incendiu într-un parc național trebuie să ne oblige să tragem niște concluzii serioase. Trebuie să corectăm rapid ce nu a funcționat și să avem reguli clare de intervenție, astfel încât un incendiu să nu mai poată arde săptămâni întregi într-o arie protejată”, a transmis Varga Glad, miercuri, într-o postare pe Facebook.

El consideră că, după încheierea intervenției, autoritățile trebuie să prezinte public o evaluare a modului în care au acționat în cazul incendiului din Domogled.

„Este necesar un raport public privind incendiul de la Domogled”, a mai transmis senatorul.

Ministerul Mediului a anunțat deja schimbarea normelor pentru prevenirea și combaterea incendiilor de pădure, unele dintre acestea fiind vechi de 26 de ani. Varga Glad consideră că modificarea este necesară, dar spune că experiența incendiului din Domogled trebuie folosită pentru identificarea altor vulnerabilități.

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„Cred că experiența de la Domogled trebuie folosită concret pentru a vedea unde mai avem vulnerabilități și ce trebuie schimbat”, a afirmat președintele Comisiei de mediu din Senat.

În ceea ce privește intervenția actuală, Varga Glad spune că prioritatea este stingerea incendiului și asigurarea resurselor necesare echipelor aflate în teren. În paralel, el cere o evaluare a modului în care au fost mobilizate resursele și a dificultăților întâmpinate.

„Avem astăzi drone, termoviziune, imagini satelitare și mecanisme europene de sprijin. Trebuie să existe proceduri clare pentru folosirea lor din primele momente în care situația o cere”, a transmis senatorul PNL.

Varga Glad a subliniat și dificultatea intervenției în Parcul Național Domogled–Valea Cernei, o zonă greu accesibilă, și le-a mulțumit celor implicați în stingerea incendiului.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care luptă cu focul, în teren și din aer”, a mai transmis acesta.

Editor : C.S.