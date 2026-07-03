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Avertismentul ONU: El Nino ar urma să atingă o „intensitate ridicată” între lunile iulie și septembrie. „Fenomenul este deja prezent”

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El Nino weather phenomenon cause drought in southeast asia.
Fenomenul El Nino. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a avertizat vineri cu privire la o intensificare rapidă a fenomenului climatic natural El Nino, care este în curs de desfăşurare şi care ar urma să atingă o „intensitate ridicată” între lunile iulie şi septembrie (nivelul 3 din 4), sporind riscul apariţiei unor fenomene meteorologice extreme la nivel mondial, informează AFP.

Potrivit unui raport al Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), condiţiile El Nino au apărut în Pacificul tropical şi „se preconizează că se vor intensifica rapid în următoarele luni, crescând probabilitatea apariţiei valurilor de căldură, a secetei, a ploilor abundente şi a altor fenomene meteorologice extreme în numeroase regiuni ale lumii”.

Buletinul climatic sezonier, publicat lunar de OMM, semnalează o evoluţie rapidă către un episod El Nino cu „intensitate ridicată” între iulie şi septembrie, care corespunde nivelului 3 pe o scară de 4, a precizat această agenţie a ONU într-un comunicat.

Acest nou raport îl completează pe cel publicat la 2 iunie de OMM, care anunţa iminenţa unui episod El Nino. Câteva zile mai târziu, la 11 iunie, Agenţia Americană pentru Observarea Oceanelor şi Atmosferei (NOAA) a confirmat că fenomenul a început în luna mai, cu un vârf preconizat pentru sfârşitul anului.

Acest fenomen climatic natural se produce de obicei o dată la doi până la şapte ani şi durează aproximativ nouă până la 12 luni, potrivit OMM.

Fenomenul determină creşterea temperaturii apei în centrul şi estul Pacificului ecuatorial, modificând la scară globală regimurile vânturilor, presiunii şi precipitaţiilor. De asemenea, exercită o influenţă mai puternică asupra temperaturilor globale în cursul anului care urmează apariţiei sale, a precizat OMM.

„Fenomenul El Nino este deja prezent şi se preconizează că se va intensifica rapid, ajungând la o intensitate ridicată”, a declarat secretara generală a OMM, Celeste Saulo, citată în comunicat.

„El va spori probabilitatea apariţiei secetei şi a precipitaţiilor abundente, precum şi a riscului de valuri de căldură terestră şi marină, în numeroase regiuni ale lumii”, a adăugat ea.

Pe fondul ultimului episod El Nino, din 2023 şi 2024, aceşti ani au fost cei mai calzi înregistraţi vreodată. Fenomenul ciclic afectează, printr-un efect de domino, clima mondială timp de câteva luni şi poate să provoace sau să intensifice episoadele de secetă sau de ploi torenţiale, în funcţie de regiune.

În Peru, autorităţile tocmai au declarat starea de urgenţă în 800 dintre municipalităţile ţării, în faţa „pericolului iminent” reprezentat de ploile abundente asociate cu El Nino.

Potrivit OMM, previziunile principalelor centre mondiale indică o creştere constantă şi semnificativă a temperaturilor oceanice în centrul şi estul Pacificului ecuatorial, „cu anomalii medii sezoniere ale temperaturii suprafeţei mării care ar urma să depăşească 2°C în principalele regiuni monitorizate”.

Organizaţia a subliniat că modelele de prognoză „sunt remarcabil de concordante, ceea ce conferă un grad ridicat de încredere perspectivelor de evoluţie”.

Fenomenul El Nino ar urma să continue să se intensifice în timpul toamnei boreale - din septembrie până în noiembrie - iar „influenţa sa ar trebui să se extindă atunci asupra multor regiuni ale globului”.

În paralel, temperaturile din bazinul Atlanticului ecuatorial ar trebui să se situeze, în general, peste valorile normale.

OMM prevede „o probabilitate copleşitoare” ca temperaturi peste medie să fie înregistrate în aproape toate zonele populate, cu excepţia regiunilor polare, în perioada iulie-septembrie.

De asemenea, sunt prognozate cantităţi de precipitaţii mai abundente decât în mod normal în centrul şi estul Pacificului ecuatorial, precum şi cantităţi sub nivelul normal în anumite zone ale Oceanului Indian tropical, ale subcontinentului indian şi într-o regiune vastă a Australiei.

În Africa ecuatorială, prognozele indică un contrast est-vest: precipitaţii peste valorile normale în nordul Golfului Guineei, însă sub cele normale în Cornul Africii.

Precipitaţii sub nivelul normal sunt aşteptate, de asemenea, în Caraibe, în nord-vestul Americii de Sud şi în anumite regiuni din America Centrală, în timp ce sud-vestul Statelor Unite ar urma să înregistreze condiţii mai umede comparativ cu valorile medii.

În Europa se preconizează un contrast între nord şi sud, cu precipitaţii mai abundente în sud şi mai puţine în nord, chiar dacă prognozele nu sunt la fel de fiabile în această regiune comparativ cu multe alte zone, potrivit sursei citate. 

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Editor : A.M.G.

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