Camerele de monitorizare a vieții sălbatice, montate de direcțiile Romsilva în pădurile din țară, surprind adesea scene inedite cu fauna din România. În zona Ocolului Silvic Borsec, urșii au copacul lor preferat ca loc de scărpinat, în vreme ce în Parcul Natural Putna Vrancea se plimbă în familie pe potecile răcoroase ale pădurii.

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„Într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Borsec, un arbore a devenit locul preferat al mai multor urși - mari și mici - veniți, pe rând, la scărpinat. Nu e doar relaxare. Urșii se freacă de trunchiuri și pentru a-și lăsa mirosul, un fel de semnătură pe care o ”citesc” ceilalți, dar și să scape de paraziții din blană”, a explicat Regia Națională a Pădurilor Romsilva imaginile captate de camerele de monitorizare montate în pădure.

În altă pădure, în Parcul Natural Putna Vrancea, urșii au ieșit la o plimbare în familie, pe potecile umbroase ale pădurii.

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Romsilva prezintă și Parcul Natural Apuseni, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, cu o suprafață de 76.064 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor Cluj, Bihor și Alba, din acestea 50.793 fiind păduri.

„Zona Munților Apuseni, în care se află Parcul Natural Apuseni, a fost inclusă de prestigiosul post de televiziune CNN în topul celor mai frumoase locuri din Europa, iar Comisia Europeană a acordat Parcului Natural Apuseni în 2009 titlul ”Destinație Europeană de Excelență” în cadrul proiectului EDEN”, a mai precizat Romsilva.

Editor : B.P.