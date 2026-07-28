Live TV

Video Baloo de România. Camerele Romsilva au surprins locul preferat de scărpinat al urșilor din Pădurea Borsec

Data publicării:
urs
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Camerele de monitorizare a vieții sălbatice, montate de direcțiile Romsilva în pădurile din țară, surprind adesea scene inedite cu fauna din România. În zona Ocolului Silvic Borsec, urșii au copacul lor preferat ca loc de scărpinat, în vreme ce în Parcul Natural Putna Vrancea se plimbă în familie pe potecile răcoroase ale pădurii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Borsec, un arbore a devenit locul preferat al mai multor urși - mari și mici - veniți, pe rând, la scărpinat. Nu e doar relaxare. Urșii se freacă de trunchiuri și pentru a-și lăsa mirosul, un fel de semnătură pe care o ”citesc” ceilalți, dar și să scape de paraziții din blană”, a explicat Regia Națională a Pădurilor Romsilva imaginile captate de camerele de monitorizare montate în pădure.

În altă pădure, în Parcul Natural Putna Vrancea, urșii au ieșit la o plimbare în familie, pe potecile umbroase ale pădurii. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Romsilva prezintă și Parcul Natural Apuseni, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, cu o suprafață de 76.064 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor Cluj, Bihor și Alba, din acestea 50.793 fiind păduri.

„Zona Munților Apuseni, în care se află Parcul Natural Apuseni, a fost inclusă de prestigiosul post de televiziune CNN în topul celor mai frumoase locuri din Europa, iar Comisia Europeană a acordat Parcului Natural Apuseni în 2009 titlul ”Destinație Europeană de Excelență” în cadrul proiectului EDEN”, a mai precizat Romsilva.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
2026-06-22-9597
4
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
Tragic: a murit la 44 de ani, după un accident teribil cu jetski-ul. Avea o fetiță
Digi Sport
Tragic: a murit la 44 de ani, după un accident teribil cu jetski-ul. Avea o fetiță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PIATA VICTORIEI - PROTEST FEDERATIA SILVA - 15 MAI 2025
Federația Silva cere modificarea legii salarizării. Silvicultorii avertizează că ar putea pierde 25% din salarii
Close up shot brown bears in the wild
Japonia montează peste 800 de camere pentru a monitoriza urșii, după seria de atacuri mortale
ursi pe strazi
„E o soluție, dar nu eficientă”. Ce spun românii din zonele de munte despre legea care dublează cota de recoltare în cazul urșilor
ursi sf gheorghe
„Foarte periculoși! De două ori m-au atacat”. Oraș întreg terorizat de urși. Animalele dau târcoale, în căutare de hrană
urs pe sosea
Poziţie comună a României şi Slovaciei la CE pe tema ursului brun: regim de gestionare mai flexibil, similar celui adoptat pentru lup
Recomandările redacţiei
fed conferinta bolojan fibra guvern 110725 fo guv 2_25461
Guvernul, acuzații la adresa PSD după ce a atacat în instanță 12...
NATO sign, installed on Izvor Street at the intersection by the Ministry of National Defence building, Bucharest, Romania
România, punct strategic pe harta NATO: o fabrică de la Brașov va fi...
ciocanel justitie
„Nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară”. Judecătoarea care a...
President Donald Trump meets with President Volodymyr Zelenskyy
Zelenski a ajuns la Casa Albă. Liderul ucrainean forțează obținerea...
Ultimele știri
Șeful diplomației poloneze avetizează Rusia să pună capăt „aventurii criminale” din Ucraina. „Înainte să fie prea târziu”
Friedrich Merz respinge proiectul viitorului buget UE și cere reduceri substanțiale: „Cifrele nu sunt echilibrate”
Dan Motreanu: Fuga de responsabilitate a devenit un reflex al PSD. Blochează, contestă, atacă, apoi caută un vinovat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, în cea mai nonconformistă ținută, inspirată din universul "Spider-Man". Povestea din spatele rochiei...
Cancan
VAL de revoltă după moartea Anastasiei Piron! Ce s-a întâmplat după ce tânăra de 22 de ani a fost găsită fără...
Fanatik.ro
Dan Şucu, criticat pentru afacerea Borza: „Genoa nu are fundaș stânga ca el! Se impunea acolo şi avea altă...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Privatizare mascată în inima Bucureștiului. Cum au ajuns terenurile statului de la Sala Polivalentă să fie...
Adevărul
Moment tensionat pe Transfăgărășan. Un urs s-a apropiat la numai câțiva centimetri de un turist
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Pro FM
Ce crede Elizabeth Hurley despre Miley Cyrus. Actrița trăiește o poveste de dragoste cu tatăl artistei, Billy...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Rheinmetall, în dificultate: Germania plănuiește să reducă bugetul pentru muniție. „Nici măcar guvernul...
Newsweek
Vești rele. Graficul care arată când ar putea crește vârsta de pensionare. Vor fi 1.000.000 de noi pensionari
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Pământul nu mai poate ține pasul cu modul în care folosim resursele". Omenirea a depășit deja limitele pe...
Digi Animal World
Ce trebuie să faci dacă întâlnești pisici fără stăpân în vacanță. Sfaturile experților pentru turiști
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”