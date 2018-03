Bani în plus pentru fermieri dacă protejează o specie de pasăre răpitoare

Fermierii din Braşov pot primi bani în plus dacă protejează o pasăre răpitoare. APIA a decis ca agricultorii care ajută acvila ţipătoare mică să repopuleze zona Transilvaniei pot primi până la 250 de euro pe hectar. Pasărea a devenit cunoscuta in Romania după mediatizarea călătoriilor până in sudul Africii ale lui Arlie, monitorizat de ornitologi mai mult de patru ani.

Anul acesta, multe dintre terenurile arabile din judeţul Braşov nu vor fi cultivate până la capăt. Asta pentru că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură oferă o nouă subvenţie celor care renunţă la o parte din producţie pentru a proteja... acvila ţipătoare mică. Agricultorii trebuie să facă două lucruri: să nu cultive nimic pe 10% din teren, şi să lase producţia nerecoltată pe încă 10% din suprafaţă. Suma primită nu este deloc mică: 250 de euro pe hectar.

Fermier: Bine este să păstrăm natura că din ce în ce tot mai tare o distugem, tot mai tare ne batem joc de chestia asta şi este o măsură bună zic eu.

Fermier: Mi se pare o idee bună, dar numai că trebuie să ne facem şi noi treaba în continuare...

Dorel Stânea, director APIA Braşov: A apărut o măsură nouă de subvenţionare care poate aduce în judeţul Braşov până la circa opt milioane, nouă milioane de euro în plus la subvenţiile totale.

Fermierii care doresc să beneficieze de acestă subvenţie trebuie să depună o cerere unică la unul dintre cele șapte sedii din Braşov, până pe 15 mai.

Papp Tamas, preşedintele asociaţiei Grupul Milvus: Am încercat să aducem, credem, un beneficiu acestor oameni care stau în aceste zone şi care au avut o agricultură, au făcut agricultură în aşa fel încât acvila ţipătoare mică a reuşit să coexiste cu oamenii.

Acvila tipătoare mică a devenit cunoscută în România după ce ornitologii au prezentat calătoriile de mii de kilometri ale unui exemplar masculin, Arlie, care cuibărea la poalele munţilor Făgăraş şi ierna în sudul Africii. Pasărea era monitorizată prin satelit şi oricine putea urmări pe internet pe unde zbura. Din păcate, anul trecut Arlie a murit în Sudan, când mergea spre locul de iernare.