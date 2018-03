Casa care produce mai multă energie decât are nevoie

O echipă de studenţi români a pornit de la zero şi a realizat un proiect românesc revoluţionar, apreciat în toată lumea: casa fără facturi. Proiectul a ajuns în finala celei mai mari competiţii de locuinţe solare din lume şi ideile tinerilor nu se opresc aici. Cum arată Casa Viitorului, vedeţi în materialul următor.

„Casa este o locuință 100% electrică, anual ea produce mai multă energie decât are nevoie. Practic noi cu electricitate facem și partea de încălzire și partea de răcire în timpul unui an, mai mult decât atât facem acest lucru practic având niște tuburi cu apă prin pereți și prin plafon - iarna circulă apă caldă, vara circulă apă rece”, spune Mihai Toader Pasti, cofondator EFdeN.

Casa construită de studenţi este prima locuinţă 100% sustenabilă din România şi a fost finalistă la Solar Dechatlon, cea mai mare competiţie de case solare din lume.

Mihai Toader Pasti, cofondator EFdeN: Când spunem că noi am executat casa asta chiar vorbim foarte serios. Noi am fost pe șantier, am făcut partea de fundație, pereți, tot ce înseamnă vopsit, mobilă iarăși făcută de noi în atelierele partenerilor.

Claudiu Butacu, cofondator EFdeN: Noi am plecat în Franța pe datorie, am promis companiei de transport că dacă nu facem rost de bani, o să vindem casa ca să putem achita datoria. Și am avut noroc că partenerii 90% din ei au fost cumva ghidați și emoțional, s-au regăsit, au zis „uite ce curaj au ăștia, să facă treaba asta, să schimbe niște mentalități!”.

Aflaţi întreaga poveste a tinerilor români care au proiectat casa viitorului, astăzi-duminică, de la ora 17:30, la emisiunea Bonton.