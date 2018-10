Cascada Bigăr, în pericol din cauza defrișărilor. 60% din suprafața Parcului Național Cheile Nerei, afectată

Celebra cascadă Bigăr din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița ar putea fi în pericol din cauza defrișărilor masive. Organizațiile de mediu Agent Green și EuroNatur au făcut publică o investigație care arată că peste 60% din suprafața parcului național aflat în județul Caraș-Severin ar fi afectată de tăierile de păduri.

Cascada Bigăr se află în Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, din județul Caraș-Severin.

Agent Green și EuroNatur au publicat o nouă investigație în cadrul campaniei internaționale „Un dezastru national / Out of control”. Al treilea episod al campaniei are ca subiect distrugerea Parcului Național Cheile-Nerei Beușnița.

„Realitatea din teren dovedește faptul că pădurile seculare sunt tăiate fără milă la comanda Romsilva, Regia Națională fiind interesată numai de profitul obținut din exploatarea masei lemnoase. Peste 60% din suprafața parcului este afectată de tăieri, o adevărată crimă împotriva biodiversității. Pădurile din parc sunt tratate ca niște păduri ordinare de producție”, scrie AgentGreen.

Pe această cale, cele două organizații fac „un nou apel către Ministerul Mediului să intervină ferm pentru a pune capăt exploatărilor comerciale și degradării pădurilor din parcurile naționale. Contractele de administrare semnate cu Romsilva trebuie reziliate de urgență”.

„Agent Green a descoperit zone care au fost degradate prin tăieri agresive, păduri seculare rase și situri de importanță comunitară distruse. Toate acestea au fost posibile din cauza incompetenței și a ignoranței de care au dat dovada angajații Parcului Național Cheile Nerei Beușnița și cei ai Romsilva. De asemenea, investigatorii Agent Green, au obținut în exclusivitate imagini din timpul unei partide de vânătoare ilegală în inima parcului, și unde polițiștii au prins la braconat oficiali ai AJVPS Caraș Severin și Oravița”, mai arată sursa citată.

