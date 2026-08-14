Spania a deschis o anchetă după ce „Bunica” Toni, cea mai bătrână orcă iberică cunoscută, a fost filmată cu răni la înotătoarea dorsală care par să fi fost provocate de alice. Cazul a stârnit îngrijorare în rândul organizațiilor de protecție a animalelor, în condițiile în care populația de orci iberice numără mai puțin de 40 de exemplare.

Ministerul Mediului din Spania a dispus o anchetă după ce o orca iberică rară a fost filmată cu răni la înotătoarea dorsală care par să fie produse prin împuşcare, a spus vineri vicepremierul Sara Aagesen, potrivit Agerpres.

„Cea mai bătrână orcă din Strâmtoarea Gibraltar a fost zărită cu urme asemănătoare celor lăsate de alicele” unei arme de foc săptămâna aceasta, a scris ea într-un mesaj pe Bluesky prin care anunţa ancheta. „Este o specie vulnerabilă şi rănirea ei este o infracţiune serioasă”.

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Asociaţiile The WeWhale şi Iberian Orca Guardians au spus anterior că au documentat mai multe noi răni pe dorsala lui Toni, cea mai bătrână orcă iberică cunoscută, în timpul operaţiunilor desfăşurate pe teren.

„Să o vedem pe Toni 'La Abuela' (bunica) astfel este devastator”, a spus Janek Andre, care conduce cele două asociaţii dedicate protejării speciei. „Dacă cineva a tras cu arma în mod deliberat în ea, nu e doar un act de cruzime extremă împotriva unui singur animal. Este un atac împotriva unuia dintre ultimii membri ai unei populaţii în pericol de dispariţie”. Subpopulaţia de orci iberice numără mai puţin de 40 de exemplare, potrivit celor două asociaţii.

Referindu-se la o serie de incidente în care grupuri de orci au lovit ambarcaţiuni în largul coastelor Spaniei şi Portugaliei în ultimii ani, Andre a spus: „Oricare ar fi părerea oamenilor despre aceste interacţiuni, a trage cu arma în aceste animale nu poate fi niciodată un răspuns acceptabil. Aceste orca au nevoie de protecţie, nu de răzbunare”.

Oamenii de ştiinţă nu au încă o explicaţie pentru aceste atacuri ale balenelor, care au început să se întâmple relativ recent. Deşi sunt supranumite balene ucigaşe, orcile fac parte din familia delfinilor. Pot ajunge la o lungime de 8 metri şi la o masă de şase tone metrice la maturitate.

Editor : M.I.