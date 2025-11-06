Live TV

O colonie de păianjeni care trăiesc în peșteri a construit ceea ce pare a fi cea mai mare pânză de păianjen descoperită vreodată. Sursa imaginii: Urak et al. 2025, Subterranean Biology (CC BY 4.0)

O pânză de păianjen colonială gigantică într-o peșteră sulfuroasă ar putea fi cea mai mare descoperită vreodată. Cercetătorii conduși de românul István Urák au descoperit peste 111.000 de păianjeni care trăiesc în ceea ce pare a fi cea mai mare pânză de păianjen din lume, în adâncul unei peșteri întunecate de la granița dintre Albania și Grecia, scrie Live Science.

Colonia „extraordinară” constă dintr-o pânză colosală într-o zonă permanent întunecată a cavernei, potrivit unui studiu publicat pe 17 octombrie în revista Subterranean Biology. Pânza se întinde pe o suprafață de 106 metri pătrați de-a lungul peretelui unui pasaj îngust, cu tavanul jos, lângă intrarea în peșteră. Este un mozaic format din mii de pânze individuale, în formă de pâlnie, au observat cercetătorii.

Aceasta este prima dovadă a comportamentului colonial la două specii comune de păianjeni și reprezintă probabil cea mai mare pânză de păianjen din lume, a declarat autorul principal al studiului, István Urák, profesor asociat de biologie la Universitatea Maghiară Sapientia din Transilvania.

„Lumea naturală încă ne rezervă nenumărate surprize”, a declarat Urák pentru Live Science într-un e-mail. „Dacă ar fi să încerc să exprim în cuvinte toate emoțiile care m-au cuprins [când am văzut pânza], aș evidenția admirația, respectul și recunoștința. Trebuie să o experimentezi pentru a ști cu adevărat cum se simte.”

Ecosistemul păianjenilor se află în Peștera Sulfur, o cavernă săpată de acidul sulfuric format din oxidarea hidrogenului sulfurat din apele subterane. Deși cercetătorii au dezvăluit informații noi și interesante despre colonia de păianjeni din Peștera Sulfur, ei nu au fost primii care au văzut pânza gigantică. Speologii din Societatea Speologică Cehă au descoperit-o în 2022, în timpul unei expediții în Canionul Vromoner. O echipă de oameni de știință a vizitat peștera în 2024, prelevând specimene din pânză, pe care Urák le-a analizat înainte de a pleca în propria expediție în Peștera Sulfur.

Un păianjen țesător de pânză sau păianjen domestic (Tegenaria domestica) în Peștera Sulfur. Sursa imaginii: Urak et al. 2025, Subterranean Biology (CC BY 4.0)

Această analiză a revelat că în colonie trăiesc două specii de păianjeni: Tegenaria domestica, cunoscută sub numele de păianjenul de hambar sau păianjenul domestic, și Prinerigone vagans. În timpul vizitei lor în peșteră, Urák și colegii săi au estimat că există aproximativ 69.000 de exemplare de T. domestica și peste 42.000 de exemplare de P. vagans. Analizele ADN pentru noua cercetare au confirmat, de asemenea, că acestea sunt speciile dominante în colonie, a spus Urák.

Colonia de păianjeni din Peștera Sulfur este una dintre cele mai mari documentate vreodată, iar speciile implicate nu erau cunoscute anterior ca fiind capabile să se adune și să coopereze în acest fel, a spus Urák. T. domestica și P. vagans sunt răspândite în apropierea locuințelor umane, dar colonia este „un caz unic în care două specii coabitează în aceeași structură de pânză în număr atât de mare”, a spus el.

Oamenii de știință s-ar aștepta în mod normal ca păianjenii țesători să vâneze P. vagans, dar lipsa luminii din peșteră poate afecta vederea păianjenilor, potrivit studiului.

În schimb, păianjenii mănâncă musculițe care la rândul lor se hrănesc cu biofilme microbiene albe — secreții vâscoase care protejează microorganismele împotriva amenințărilor din mediul lor — provenite de la bacteriile care oxidează sulful din peșteră. Un pârâu bogat în sulf, alimentat de izvoare naturale, curge prin Peștera Sulfur, umplând cavernă cu hidrogen sulfurat și ajutând microbii, țânțarii și prădătorii lor să supraviețuiască, au scris cercetătorii în studiu.

Dieta bogată în sulf a păianjenilor influențează microbiomul lor, făcându-l să fie semnificativ mai puțin divers decât microbiomul păianjenilor din aceleași două specii din afara peșterii, au revelat analizele conținutului intestinal. Datele moleculare au arătat, de asemenea, că păianjenii din interiorul peșterii erau diferiți genetic de rudele lor care trăiau în exterior, sugerând că locuitorii peșterii s-au adaptat la mediul lor sumbru.

Păianjenii din Peștera Sulfur mănâncă musculițe care nu înțeapă, care zboară în roiuri lângă intrarea în peșteră. Sursa imaginii: Urak et al. 2025, Subterranean Biology (CC BY 4.0)

„Adesea, credem că cunoaștem complet o specie, că înțelegem totul despre ea, dar pot apărea în continuare descoperiri neașteptate”, a spus Urák. „Unele specii prezintă o plasticitate genetică remarcabilă, care de obicei devine evidentă numai în condiții extreme. Astfel de condiții pot provoca comportamente care nu sunt observate în circumstanțe „normale”.

Este important să se păstreze colonia, în ciuda provocărilor care ar putea apărea din cauza amplasării peșterii între două țări, a spus Urák. Între timp, cercetătorii lucrează la un alt studiu care va dezvălui indicii suplimentare despre locuitorii Peșterii Sulfur, a adăugat el.

