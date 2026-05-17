Cel mai grav scenariu climatic a fost respins de experți: temperatura medie globală va crește cu maximum 3,5°C până în 2100

Cercetătorii climatologi nu mai consideră probabilă o creștere catastrofală de 4,5 °C față de nivelurile preindustriale până în 2100, prevăzând în schimb o creștere maximă de 3,5 °C, după ce cele mai extreme scenarii privind încălzirea globală au fost respinse ca fiind improbabile de către cei mai renumiți specialiști în modelarea climatică din lume, scrie The Times.

O actualizare a scenariilor științifice utilizate pentru a prezice clima viitoare a Pământului relevă o fereastră de posibilități restrânsă, iar cel mai apocaliptic scenariu de coșmar este exclus datorită dezvoltării rapide din domeniul energiei regenerabile.

Scenariile prevăzute de climatologi în 2010 presupuneau că cea mai catastrofică posibilitate era o creștere de aproximativ 4,5°C peste nivelurile preindustriale până în 2100. Totuși, acest lucru nu mai este considerat probabil. Un nou scenariu cu emisii ridicate prognozează o încălzire de aproximativ 3,5 °C până în 2100.

Căile actualizate au fost dezvoltate de Proiectul de Intercomparare a Modelelor de Scenarii (ScenarioMIP), un comitet director internațional format din 20 de experți științifici.

Cadrul lor stabilește regulile de bază esențiale privind modul în care supercomputerele vor modela clima Pământului în următorii ani. Proiecțiile vor constitui, de asemenea, probabil coloana vertebrală a următoarei evaluări majore a Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) al ONU și vor influența viitoarea politică climatică globală.

Detlef van Vuuren, cercetător principal la Agenția Olandeză de Evaluare a Mediului și autor principal al unui studiu privind scenariile actualizate, a afirmat că energia regenerabilă mai ieftină și eforturile țărilor de combatere a schimbărilor climatice din ultimul deceniu au reușit să reducă curba emisiilor. Roger Pielke, un blogger specializat în climă, a atras atenția asupra articolului și a sugerat că acesta a fost prea puțin mediatizat în afara Olandei, unde își desfășoară activitatea van Vuuren.

Cu toate acestea, van Vuuren a avertizat că revizuirea în sens descendent nu este „un motiv de sărbătoare”. El a spus: „Acea valoare [de 3,5 °C] ar rămâne totuși un scenariu extrem de pesimist, cu impact climatic considerabil. În același timp, da, este într-o oarecare măsură o veste bună faptul că există semne că energiile regenerabile devin mai ieftine, ceea ce are un impact asupra proiecțiilor noastre.”

În plus, incertitudinile privind gradul de sensibilitate al climei Pământului la creșterea cantității de gaze cu efect de seră pompate în atmosferă înseamnă că, chiar și în cadrul acestei traiectorii de emisii ușor mai reduse, încălzirea ar putea ajunge să depășească 4°C, a spus van Vuuren. El a spus că vechiul scenariu cu emisii ridicate din 2010 a fost întotdeauna conceput ca un „scenariu cu probabilitate redusă, dar cu impact ridicat”, mai degrabă decât un caz de „estimare optimistă”.

El a apărat crearea inițială a scenariului, argumentând că era extrem de util pentru scopuri specifice de gestionare a riscurilor. De exemplu, el a menționat că, dacă un guvern construia infrastructură precum apărări împotriva inundațiilor, trebuia să țină cont de consecințele climatice extreme.

Noul articol al echipei sale sugerează, de asemenea, că, la celălalt capăt al scalei, scenariile optimiste pentru limitarea încălzirii nu mai sunt plauzibile. Perspectiva îndeplinirii obiectivului Acordului climatic de la Paris de a limita încălzirea la 1,5 °C fără a o „depăși” și a fi nevoiți apoi să reducem temperaturile prin plantarea de copaci este acum „inaccesibilă”, a spus el.

Problema este că lumea a urmat în mare parte o traiectorie moderată a emisiilor, în loc să facă reduceri drastice și imediate, a spus el.

În schimb, noul scenariu de emisii „foarte scăzute” recunoaște că vom depăși inevitabil limita de 1,5 °C, ajungând potențial la 1,7 °C sau chiar 2°C înainte ca temperaturile să scadă în cele din urmă.

