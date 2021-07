Cimpanzeii au fost văzuți pentru prima dată atacând și ucigând gorile în sălbăticie

Atacuri mortale ale cimpanzeilor asupra gorilelor au fost observate pentru prima dată în sălbăticie, a anunțat o echipă de cercetători citată de CNN.

Experții care aveau sub observație zeci de cimpanzei la Parcul Național Loango din Gabon se așteptau ca primatele să fie relaxate în preajma gorilelor. Deși cele două specii erau de obicei pașnice când se aflau una în preajma alteia, cercetătorii au fost surprinși să fie martori în unele ocazii la atacuri sălbatice.

"La început, am observat doar țipetele cimpanezeilor și am crezut că este o întâlnire normală între indivizi ale unor comunități de cimpanzei apropiate", a spus Lara M. Souther, autorul principal al studiului, într-un comunicat. "Dar apoi, am auzit bătăi în piept, un gest tipic al gorilelor, și am realizat că cimpanzeii au întâlnit un grup de cinci gorile", a adăugat ea, referindu-se la primul atac, observat în 2019.

Grupul de cercetători, de la Universitatea Osnabrück și Institutul de antropologie Max Planck din Germania, a publicat luni rezultatele studiului în jurnalul Nature.

Cele două întâlniri documentate au durat 52, respectiv 79 de minute, iar în timpul lor cimpanzeii s-au unit și au lansat atacuri împotriva gorilelor.

Gorilele s-au apărat și au încercat să-și protejeze puii. Masculii și mai multe femele adulte au reușit să scape, însă doi pui au fost separați de mame și uciși, scriu autorii studiului.

"Observațiile noastre oferă prima dovadă că prezența cimpanzeilor poate avea un impact letal asupra gorilelor. Acum vrem să cercetăm factorii care declanșează aceste interacțiuni agresive", a spus Tobias Deschner, primatolog la Institutul de antropologie Max Planck.

Atacurile au fost surprinzătoare având în vedere mai ales felul în care cele două grupuri de animale au comportat în trecut. "Interacțiunile între cimpanzei și gorile au fost considerate până acum relativ relaxate", a spus Simone Pika, biolog la Universitatea Osnabrück. "Am observat regulat ambele specii interacționând pașnic în copaci, în timp ce căutau hrană. Colegii noștri din Congo au asistat chiar la interacțiuni jucăușe între cele două specii mari de maimuță", a spus Pika.

Autorii studiului sugerează că atacurile ar fi putut fi provocate de împărțirea hranei între specii. "Împărțirea resurselor de hrană între cimpanzeii, gorilele și elefanții din parcul Loango ar fi putut duce la o concurență mai acerbă și uneori chiar la atacuri letale între cele două specii de maimuță", a explicat Tobias Deschner.

Parcul Loango din Gabon este o zonă protejată care găzduiește elefanți, bivoli și alte specii, precum gorila de câmpie de vest - amenințată cu dispariția. Totodată, cimpanzeii sunt o specie amenințată, potrivit organizației internaționale Uniunea Națională de Conservare a Naturii (IUCN).

Editor : V.M.