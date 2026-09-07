Live TV

Ciuperca „bețivă” care înnegrește totul în jurul distileriilor de whisky din Irlanda: misterioasa Baudonia, investigată de cercetători

Data publicării:
whiskey, whiskey pahar
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Partea îngerilor” Înnegrirea Este ciuperca de whisky periculoasă?

Whisky-ul irlandez este una dintre marile povești de succes ale Irlandei în materie de exporturi. În 2025, exporturile au depășit 930 de milioane de euro, această băutură spirtoasă atât de îndrăgită fiind vândută în întreaga lume. Chiar și în contextul unor condiții comerciale internaționale dificile, marcate de îngrijorări legate de tarifele de export către SUA, exporturile către UE au crescut cu peste 21% în patru ani. Cu toate acestea, în timp ce mii de butoaie se maturizează în liniște în depozitele din toată Irlanda, în exteriorul unora dintre ele se întâmplă ceva neobișnuit. Pe pereți, acoperișuri, indicatoare rutiere, copaci și alte suprafețe aflate în apropierea unor instalații de maturare a whisky-ului, apare o patină neagră distinctivă, scrie The Conversation.

Poate părea funingine sau poluare atmosferică, dar, în unele cazuri, vinovatul este o ciupercă: Baudoinia, cunoscută în mod obișnuit sub denumirea de „ciuperca whisky-ului” sau „negrul whisky-ului”, alimentată de prezența alcoolului etilic în aer.

În ciuda faptului că este cunoscută de ani de zile, s-au efectuat surprinzător de puține cercetări privind efectele sale, cum ar fi dacă ciuperca se poate răspândi de la distilerii la proprietățile din apropiere, inclusiv la locuințele rezidențiale.

Se consideră, de asemenea, că emisiile de alcool etilic din această industrie contribuie la formarea ozonului troposferic, un poluant atmosferic nociv. Însă nu știm dacă ciuperca are consecințe negative asupra sănătății oamenilor. Este posibil să nu fie deloc periculoasă, dar acest aspect este investigăm în cadrul unui proiect derulat la Universitatea din Dublin.

„Partea îngerilor”

În timpul maturării, etanolul și alți compuși volatili se evaporă și trec prin butoiul poros. Apoi pătrund în atmosfera din jurul distileriei. Această porțiune de whisky este adesea cunoscută sub numele de „partea îngerilor”.

Un studiu comandat de guvernul scoțian a estimat că peste 90% din emisiile de compuși organici volatili, alții decât metanul (NMVOC), asociate producției de whisky au loc în timpul maturării.

NMVOC-urile sunt substanțe chimice care participă la reacții atmosferice și contribuie la formarea poluanților precum ozonul troposferic. Etanolul domină în mod copleșitor aceste emisii generate de producția de whisky.

Pe măsură ce se condensează în umiditatea aerului, acești vapori de etanol creează, de asemenea, o nișă ecologică neobișnuită. Baudoinia poate apărea în mod natural în cantități foarte mici, dar expunerea la acest alcool din aer îi poate favoriza creșterea.

În jurul depozitelor de maturare, acest fenomen poate duce la apariția unor colonii fungice întunecate, vizibile pe suprafețele expuse. Această asociere este cunoscută de peste un secol, inițial în jurul instalațiilor de maturare a coniacului din Franța, și a fost documentată ulterior în jurul depozitelor de maturare a băuturilor spirtoase din Scoția, Canada și SUA.

Screenshot 2026-08-31 234544
Imagine a unei culturi de laborator de Baudoinia. Foto: JA Scott și colab. via The Conversation, CC BY

Înnegrirea

Deci, poate ciuperca whisky-ului să se răspândească de la distilerii la proprietățile din apropiere, provocând o înnegrire inestetică în locuințele oamenilor? În 2022, în urma unei plângeri privind coloratul în negru al caselor situate în apropierea distileriei Midleton din Cork, Agenția Irlandeză pentru Protecția Mediului (EPA) a investigat dacă era prezentă Baudoinia.

Deși ciuperca a fost identificată într-un depozit de whisky, aceasta nu a fost detectată în niciuna dintre cele trei proprietăți rezidențiale din apropiere unde s-au prelevat probe.

Există încă lacune majore în ceea ce cercetătorii știu despre ciuperca whisky-ului în Irlanda, cum ar fi distanța pe care o parcurge, factorii care îi controlează creșterea și ce indică prezența sa, dacă este cazul, despre concentrațiile de etanol din mediul înconjurător.

O analiză recentă condusă de cercetători de la University College Cork sugerează că etanolul ar putea juca mai multe roluri pentru ciupercă. Acesta ar putea acționa ca un semnal de germinare și ca sursă de carbon pentru a susține creșterea ciupercii.

Cercetările efectuate în jurul depozitelor de maturare a whisky-ului sugerează, de asemenea, că amploarea colonizării vizibile depinde de factori precum distanța față de sursa de etanol, vântul dominant, umiditatea, precum și tipul și textura suprafeței disponibile pentru colonizare.

Irlanda și-a asumat angajamente de reducere a emisiilor de NMVOC în temeiul Directivei UE privind angajamentele naționale de reducere a emisiilor. După cum s-a menționat, aceste emisii de NMVOC pot contribui la formarea ozonului, un poluant atmosferic nociv care dăunează vegetației și culturilor, reduce funcția pulmonară și agravează afecțiunile respiratorii, precum astmul. De asemenea, acesta este un gaz cu efect de seră care contribuie la schimbările climatice.

Dificultatea constă în a ști cu precizie cât etanol este eliberat. Inventarele naționale se bazează, în general, pe date privind producția și pe factori de emisie. Acestea sunt utile pentru estimarea emisiilor la nivelul unui sector industrial, dar nu ne indică neapărat ce se întâmplă în jurul unei instalații individuale de maturare – cum se modifică emisiile în funcție de numărul și vechimea butoaielor, cum se răspândește etanolul dincolo de limitele unui depozit sau cum afectează condițiile meteorologice concentrațiile locale.

Screenshot 2026-08-31 234757
Baudoinia crescând pe o ramură de sicomor (sus), alături de scoarță neafectată de ciuperci. Foto: Rosser1954 Roger Griffith via The Conversation, CC BY-ND

Este ciuperca de whisky periculoasă?

Cu toate acestea, este important să nu fie trase concluzii pripite privind sănătatea doar pe baza prezenței unei ciuperci negre. Analiza literaturii de specialitate realizată de guvernul scoțian nu a găsit dovezi care să demonstreze efecte asupra sănătății în urma expunerii pe termen scurt sau lung la Baudoinia. Totuși, a identificat și lacune importante în dovezi și a recomandat investigații suplimentare și monitorizarea mediului.

Așadar, există două presupuneri pe care cercetătorii trebuie să le evite. Una este că, deoarece ceva pare alarmant, trebuie să fie periculos. Cealaltă este că, deoarece nu s-a demonstrat încă existența unui efect nociv, nu merită să se investigheze nimic. Oamenii de știință au în mod clar nevoie de dovezi.

Acesta este scopul noului proiect de cercetare pe care îl derulează Universitatea din Dublin, în colaborare cu Universitatea din Toronto. Proiectul EREG, finanțat de EPA, are ca obiectiv investigarea emisiilor de etanol provenite de la instalațiile de maturare, precum și distribuția în mediu și biologia speciei Baudoinia în Irlanda.

Cercetătorii vor combina estimarea emisiilor, monitorizarea mediului și microbiologia și vor analiza modul în care sunt reglementate în prezent emisiile generate de maturarea whisky-ului. De asemenea, vor colabora cu industria, autoritățile de reglementare și comunitățile locale.

Irlanda nu trebuie să aleagă între o industrie de whisky de succes și protecția mediului. Obiectivul este de a dezvolta dovezile necesare pentru a permite industriei să crească în mod durabil, asigurându-se în același timp că comunitățile și mediul sunt protejate în mod corespunzător. „Partea îngerilor” este o parte inevitabilă – și foarte apreciată – a procesului de fabricare a whisky-ului.

Însă, din perspectiva științei mediului, există o altă întrebare care merită pusă: odată ce îngerii și-au luat partea, unde se duce aceasta mai departe?

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
SX
4
Charlie Ottley transformă o clădire veche de 120 de ani din Șirnea, Brașov, într-un pub...
Screenshot 2026-06-30 102743
5
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Fiica lui Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească, după lovitura primită de la instanță
Digi Sport
Fiica lui Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească, după lovitura primită de la instanță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Judecător
Cum protejează o lege irlandeză din secolul al XVII-lea marile companii din sectorul tehnologic de acțiunile colective în Europa
Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg.
Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cumpărat un castel din secolul XIX
Crash on M9 in Co Kildare
„Se gândesc doar la like-uri”. Trendul mortal de pe TiTok îngrozește Irlanda: adolescenții se filmează conducând cu viteză
accident
5 adolescenţi au murit după ce au circulat pe contrasens pe autostradă. Guvernul irlandez denunţă un fenomen legat de reţelele sociale
dobby harry potter
Traseul unui cablu submarin de 430 de milioane de lire sterline a fost mutat pentru a evita „mormântul” lui Dobby din „Harry Potter”
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
Directorul Institutului de Istorie a Religiilor critică declarația...
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Urmează cea mai intensă campanie de bombardamente a Rusiei de la...
nb barbat sta pe o banca in parc
Șefa ANM: Toamna începe cu temperaturi de vară. Cât va mai ține...
Ursula Von der Leyen
Moștenirea Ursulei von der Leyen, în joc. Cele 6 provocări majore din...
Ultimele știri
„Imperiul uitat” de pe coasta de vest a Americii: Cum a ajuns o parte din California să fie controlată de Rusia țaristă
Nașterea Maicii Domnului 2026: De ce Sfânta Maria Mică este prima mare sărbătoare a anului bisericesc
Secretele „ADN-ului gunoi”, o posibilă mină de aur pentru tratamentele împotriva cancerului. Ce au descoperit cercetătorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A crezut că fiul ei o minte și și-a ras părul pe ascuns. Adevărul descoperit câteva zile mai târziu le-a...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Ianis „Pinocchio” Zicu. Antrenorul dorit pe banca FCSB-ului ar fi fost gata să preia echipa. Ce spunea în...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit antrenorul pe care a vrut să îl numească la FCSB în locul lui Baciu: “Noroc că nu a...
Adevărul
Satul ascuns din Grecia în care oamenii „uită să moară”. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi...
Playtech
Când începe plata indemnizației de handicap. Diagnosticul nu dă automat dreptul la bani
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transfer fără precedent la FCSB! Gigi Becali: ”M-a costat 4.000.000€”
Pro FM
Câte intervenții estetice și-a făcut Michael Jackson. Ce spunea regele pop înainte de moarte și ce a arătat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Satul ascuns din Grecia în care oamenii „uită să moară”. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi...
Newsweek
Pensia unei pensionare a scăzut după ce a ales să mai muncească un an. Câți bani a pierdut la pensie. De ce?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
El are șase căsnicii la activ, ea, două, iar acum sunt super îndrăgostiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”