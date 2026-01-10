Civilizațiile extraterestre avansate ar putea comunica „precum licuricii”, la vedere. Noi ipoteze ale cercetătorilor
Civilizațiile extraterestre avansate ar putea comunica prin intermediul unor lumini subtile, asemenea licuricilor de pe Pământ, arată un nou articol științific, citat de Live Science. Cercetătorii susțin că acest lucru ar putea face extratereștrii mult mai greu de detectat, dacă omenirea va continua să se bazeze pe tehnicile actuale de observare. Deși acest experiment mental ridică întrebări interesante despre inteligența extraterestră, el nu oferă nicio dovadă că aceste semnale există cu adevărat, subliniază, însă, unii dintre oamenii de știință citați în articol.
Până în prezent, căutarea inteligenței extraterestre s-a concentrat pe găsirea de dovezi ale existenței civilizațiilor îndepărtate asemănătoare cu cea umană. De exemplu, Institutul Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) — cea mai importantă organizație din lume dedicată căutării vieții extraterestre — își petrece cea mai mare parte a timpului căutând semnale radio provenite de la exoplanete îndepărtate sau căldură emisă de megastructuri tehnologice, cum ar fi sfera Dyson teoretică.
Cu toate acestea, unii oameni de știință consideră că aceste căutări suferă de o „prejudecată antropocentrică” — adică încercăm să înțelegem entități non-umane printr-o lentilă distinct umană — și nu țin cont de civilizații potențiale care sunt complet diferite de a noastră. Din cauza acestei prejudecăți, este posibil să trecem cu vederea semne promițătoare de viață.
În noul studiu, încărcat pe 8 noiembrie pe serverul de preprinturi arXiv, cercetătorii au propus o nouă modalitate prin care o civilizație extraterestră ar putea comunica — prin semnale luminoase reciproce, asemănătoare licuricilor. Aceste semnale luminoase ar putea fi utilizate pentru comunicări specifice și complexe. Cu toate acestea, cercetătorii susțin că este mai probabil ca acestea să fie transmise pe scară largă către alte civilizații, ca un far luminos repetitiv.
Pe Pământ, licuricii comunică printr-o serie de lumini intermitente care se repetă regulat, cauzate de reacții chimice interne. Aceste lumini intermitente sunt folosite în principal pentru a găsi parteneri. Deși aceste semnale sunt simple, ele permit speciilor distincte de licurici să se recunoască între ele.
Cercetătorii susțin că lumini intermitente similare ar putea fi folosite ca semnale de tipul „iată-ne” de către o civilizație extraterestră. Iar spațiul este plin de explozii repetitive de lumină.