Civilizațiile extraterestre avansate ar putea comunica „precum licuricii”, la vedere. Noi ipoteze ale cercetătorilor

Civilizațiile extraterestre avansate ar putea comunica prin intermediul unor lumini subtile, asemenea licuricilor de pe Pământ, arată un nou articol științific, citat de Live Science. Cercetătorii susțin că acest lucru ar putea face extratereștrii mult mai greu de detectat, dacă omenirea va continua să se bazeze pe tehnicile actuale de observare. Deși acest experiment mental ridică întrebări interesante despre inteligența extraterestră, el nu oferă nicio dovadă că aceste semnale există cu adevărat, subliniază, însă, unii dintre oamenii de știință citați în articol.

Până în prezent, căutarea inteligenței extraterestre s-a concentrat pe găsirea de dovezi ale existenței civilizațiilor îndepărtate asemănătoare cu cea umană. De exemplu, Institutul Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) — cea mai importantă organizație din lume dedicată căutării vieții extraterestre — își petrece cea mai mare parte a timpului căutând semnale radio provenite de la exoplanete îndepărtate sau căldură emisă de megastructuri tehnologice, cum ar fi sfera Dyson teoretică.

Cu toate acestea, unii oameni de știință consideră că aceste căutări suferă de o „prejudecată antropocentrică” — adică încercăm să înțelegem entități non-umane printr-o lentilă distinct umană — și nu țin cont de civilizații potențiale care sunt complet diferite de a noastră. Din cauza acestei prejudecăți, este posibil să trecem cu vederea semne promițătoare de viață.

Există peste 2.400 de specii de licurici în toată lumea, iar cel puțin 10 dintre ele își au originile în Carolina de Nord. Captură foto: X

În noul studiu, încărcat pe 8 noiembrie pe serverul de preprinturi arXiv, cercetătorii au propus o nouă modalitate prin care o civilizație extraterestră ar putea comunica — prin semnale luminoase reciproce, asemănătoare licuricilor. Aceste semnale luminoase ar putea fi utilizate pentru comunicări specifice și complexe. Cu toate acestea, cercetătorii susțin că este mai probabil ca acestea să fie transmise pe scară largă către alte civilizații, ca un far luminos repetitiv.

Pe Pământ, licuricii comunică printr-o serie de lumini intermitente care se repetă regulat, cauzate de reacții chimice interne. Aceste lumini intermitente sunt folosite în principal pentru a găsi parteneri. Deși aceste semnale sunt simple, ele permit speciilor distincte de licurici să se recunoască între ele.

Cercetătorii susțin că lumini intermitente similare ar putea fi folosite ca semnale de tipul „iată-ne” de către o civilizație extraterestră. Iar spațiul este plin de explozii repetitive de lumină.

În noul articol, cercetătorii au analizat flash-urile a peste 150 de pulsari - stele neutronice cu rotație rapidă și puternic magnetizate, care emit fascicule regulate de radiații electromagnetice - ca un indicator al aspectului pe care l-ar putea avea aceste semnale. Și, deși nu au găsit dovezi ale existenței unor semnale artificiale, au observat unele similitudini între pulsari și semnalele licuricilor și au propus modalități de detectare a viitoarelor flash-uri asemănătoare licuricilor provenite de la alte obiecte naturale, cum ar fi pulsarii.

Echipa de studiu susține că aceste semnale ar putea fi mai susceptibile să evolueze în civilizații extraterestre de lungă durată, care au depășit nevoia de utilizare pe scară largă a undelor radio. O evoluție similară are loc deja pe Pământ, unde utilizarea sateliților de comunicații cu semnale radio mai specifice și mai concentrate face ca planeta noastră să pară mai „liniștită din punct de vedere radio” de la distanță, au scris cercetătorii.

Și doar pentru că noi nu ne gândim în mod natural să comunicăm în acest fel, nu înseamnă că alte civilizații nu ar face-o, au adăugat ei.

„Comunicarea este o caracteristică fundamentală a vieții în toate speciile și se manifestă într-o diversitate uimitoare de forme și strategii”, a declarat recent pentru Universe Today Estelle Janin, coautoare a studiului și doctorandă la Școala de Explorare a Pământului și Spațiului de la Universitatea de Stat din Arizona. „Luarea în considerare a comunicării non-umane este esențială dacă vrem să ne lărgim intuiția și înțelegerea despre cum ar putea arăta comunicarea extraterestră și ce ar trebui să explice o teorie a vieții.”

Acesta este doar un exemplu al modului în care ar putea arăta semnalele non-umane, iar cercetătorii îi încurajează pe ceilalți să gândească în afara cutiei antropocentrice pentru a găsi alte modalități prin care o civilizație non-umană ar putea comunica.

„Studiul nostru este conceput ca un experiment de gândire provocator și o invitație pentru SETI și cercetarea comunicării animale să se angajeze mai direct și să se bazeze mai sistematic pe ideile reciproce”, a spus Janin.

