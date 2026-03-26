Garda de Mediu a început un nou control la Primăria Bucureşti, pentru a verifica măsurile luate pentru reducerea poluării aerului, având în vedere că se înregistrează frecvent depăşiri repetate ale valorilor indicatorilor PM2,5 şi PM10. Specialiştii apreciază că una dintre potenţialele cauze ale poluării este materialul antiderapant din sezonul rece, iar alta este reprezentată de şantiere. În urma mai multor controale au fost aplicate amenzi şi s-au dispus măsuri.

„Depăşirile repetate ale valorilor indicatorilor PM2,5 şi PM10, semnalate de staţiile Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, au declanşat o nouă serie de controale în teren, la nivelul Capitalei, desfăşurate de Comisariatul Municipiului Bucureşti al Gărzii Naţionale de Mediu, începând din data de 16 martie 2026, pentru identificarea surselor de poluare şi reducerea impactului asupra populaţiei”, a transmis Garda de Mediu.

Potrivit instituţiei citate, verificările au arătat că una dintre potenţialele cauze ale poluării o reprezintă materialul antiderapant utilizat în sezonul rece, rămas pe carosabil şi antrenat în aer de trafic, în special pe marile bulevarde, în zona bordurilor şi a liniilor de tramvai.

„Fenomenul a fost amplificat de lipsa precipitaţiilor şi de temperaturile ridicate, care favorizează resuspendarea particulelor”, a mai transmis Garda de Mediu.

În paralel, controalele au vizat marile şantiere din Capitală – de la lucrări de infrastructură şi reabilitare a liniilor de tramvai, până la construcţii, demolări şi proiectul Magistralei 6 de metrou.

„În numeroase cazuri, au fost constatate abateri de la legislaţia privind calitatea aerului: lipsa umectării suprafeţelor, absenţa rampelor de spălare a roţilor, depozitarea necorespunzătoare a materialelor şi transportul neacoperit al deşeurilor. Garda de Mediu a verificat 48 de şantiere, a aplicat 42 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 800.000 de lei şi a dispus măsuri imediate pentru reducerea emisiilor de pulberi”, au transmis comisarii instituţiei citate.

Aceştia au menţionat că acţiunile au fost extinse rapid la nivelul întregii Capitale, cu accent pe zonele intens circulate şi afectate de lucrări, precum Bulevardul Basarabia, Şoseaua Pantelimon şi Bulevardul Theodor Pallady, inclusiv pe benzile destinate transportului public.

„În acelaşi timp, Garda Naţională de Mediu a verificat toate primăriile de sector şi a dispus prin actele de controlo măsuri de intervenţia urgentă a serviciilor de salubritate pentru îndepărtarea materialului pulverulent. Apreciem promptitudinea autorităţilor locale în punerea în aplicare a măsurilor. Ca urmare, au fost demarate acţiuni de aspirare mecanizată (spălare şi periere a carosabilului) a arterelor principale şi a trotuarelor. Programele de spălare vor fi transmise către Comisariatul Municipiului Bucureşti al Gărzii Naţionale de Mediu”, anunţă Garda de Mediu.

De asemenea, instituţia precizează că a nceput un nou control la Primăria Municipiului Bucureşti, pentru verificarea măsurilor adoptate pentru îmbunătăţirea calităţii aerului din Capitală.

„Aceste acţiuni vor fi desfăşurate cu caracter permanent, atât la operatorii economici, cât şi la autorităţile locale, ca parte a unui plan de control al Comisariatului Municipiului Bucureşti privind protecţia aerului înconjurător şi a mediului ca întreg”, anunţă Garda de Mediu.

