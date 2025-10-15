Live TV

Control cu drone la Sintești: Garda Națională de Mediu testează echipamentele luate prin PNRR pentru depistarea arderilor ilegale

garda de mediu
La acţiunea din Sinteşti participă aproximativ 120 de persoane. Sursa foto: facebook.com/GardaNationaladeMediu

Garda Națională de Mediu anunță prima acțiune de amploare pentru combaterea arderilor ilegale de deșeuri, desfășurată la Sintești, Ilfov, cu dronele achiziționate prin PNRR.

Prima acţiune pentru controlul şi prevenirea arderilor ilegale de deşeuri, în care vor fi folosite drone, va fi desfăşurată în Sinteşti, judeţul Ilfov, a anunţat, miercuri, Garda Naţională de Mediu (GNM), pe pagina sa de Facebook.

„Garda Naţională de Mediu anunţă prima acţiune de anvergură în Ilfov, cu utilizarea dronelor achiziţionate prin programul PNRR. Printre obiective se numără depistarea arderilor ilegale de deşeuri precum şi gestionarea deşeurilor de către agenţii economici. Ministra mediului, Diana Buzoianu alături de Comisarul General GNM, Andrei Corlan, vor fi prezenţi în teren. La acţiunea din Sinteşti participă aproximativ 120 de persoane din Garda de Mediu, Jandarmeria Română şi IPJ Ilfov", menţionează sursa citată.

Astfel, 33 de comisari sunt prezenţi la acţiune, cu 10 autoturisme şi cu sprijinul a 67 de lucrători din cadrul IJJ Ilfov şi Gruparea de Jandarmi Ploieşti. De asemenea, două echipaje ale Poliţiei Rutiere, precum şi şase echipaje de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov, respectiv 18 poliţişti, sprijină acţiunea.

