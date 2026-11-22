Noul proiect de decizie finală al COP31 privind clima, publicat în noaptea de sâmbătă spre duminică la Antalya, în sud-vestul Turciei, nu menţionează încă în mod explicit energiile fosile, dar conţine un apel la electrificare, informează AFP.

Acest text, elaborat de preşedinţiile turcă şi australiană ale conferinţei ONU, solicită, de asemenea, accelerarea adoptării tehnologiilor de captare, utilizare şi stocare a carbonului (CCUS), promovate de companiile din sectorul petrolier şi gazier, o menţiune contestată de anumite ţări.

Duminică dimineaţă este aşteptată o şedinţă plenară pentru a încerca să se aprobe un compromis în cadrul marii conferinţe privind clima de la Antalya, care a depăşit cu mult ora teoretică de încheiere, prevăzută pentru vineri seara.

Documentul nu conţine un apel explicit la renunţarea la cărbune, petrol sau gaz fosil, a căror utilizare reprezintă principala cauză a schimbărilor climatice.

Se limitează la o aluzie la rezultatul COP28 de la Dubai, care, în 2023, a îndemnat pentru prima dată ţările lumii să realizeze o tranziţie pentru a renunţa la aceste surse de energie.

Ţările producătoare, în frunte cu Arabia Saudită, se opun oricărei noi menţiuni în textul final de la Antalya. Însă ţările din Pacific, Europa sau America Latină cer ca aceste surse de energie să fie menţionate în mod explicit.

Proiectul de decizie menţionează, în schimb, un apel, lansat de Turcia, de a creşte „ponderea energiei electrice în consumul final total de energie la 35 % la nivel mondial până în 2035”, asociat cu eforturi de a spori utilizarea „energiei curate”.

În cele din urmă, acesta abordează chestiunea, de asemenea controversată, a calendarului de publicare a următoarelor rapoarte ale GIEC, grupul de oameni de ştiinţă care lucrează sub egida ONU.

Textul subliniază „importanţa” acestor rapoarte pentru următorul „bilanţ global” al eforturilor ţărilor de a-şi limita emisiile de gaze cu efect de seră, preconizat pentru 2028. India şi Arabia Saudită preferă să aştepte până în 2029 pentru aceste rapoarte.

Editor : B.E.