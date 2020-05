Creațiile SF, „avertizor de integritate” pentru virusurile ucigaşe: „Omul este o specie ca oricare alta, ce va dispărea la un moment”

Un virus invizibil şi generator de stres, decese în cascadă, jumătate din omenire care trăieşte în izolare - pandemia actuală rezonează cu o serie de creaţii SF care i-au avertizat de mult timp pe oameni, reamintindu-le că specia umană ar putea să poarte şi denumirea de "Homo vulnerabilis", informează luni jurnaliştii de la AFP, citați de Agerpres.



"Dacă domeniul ştiinţifico-fantastic are o utilitate, pe lângă plăcerea lecturii, este aceea de a încerca să vedem, bazându-ne pe prezent, ce se poate petrece în viitor şi să spunem: atenţie!", a declarat scriitorul Jean-Pierre Andrevon, autorul cărţii "Le monde enfin", o operă devenită clasică în universul literaturii SF, ce prezintă o lume după o pandemie.

Or, "epidemia face parte din miile de catastrofe care ne aşteaptă sau care, în orice caz, sunt posibile, probabile", a adăugat romancierul francez.

De la romanul "The Last Man", publicat în 1826 de Mary Shelley (creatoarea personajului Frankenstein), până la actualul serial TV "Years and Years", cu Emma Thompson,şi trecând printr-o serie de creaţii precum lungmetrajul "Contagion", de Steven Soderbergh, virusurile au invadat universul creaţiilor SF cu mult timp înainte ca SARS-CoV-2 să apară pe planeta noastră.



"Virusurile sunt clienţi atât de buni ai universului SF pentru că modul lor de transmitere prin intermediul fluidelor vitale (sânge, salivă, spermă), panoplia pericolelor create de ele, posibila lor stare de latenţă (un virus poate să rămână în organism, fără să provoace daune, până când...), propagarea lor fulgerătoare şi consecinţele lor devastatoare (fizice şi mentale) ne îngrozesc şi ne reamintesc fără încetare că Homo sapiens este înainte de toate Home vulnerabilis", au declarat cercetătorii Roland Lehoucq şi Jean-Sebastien Steyer în volumul "La science fait son cinema".

Fiecare scriitor adaugă apoi o tuşă personală: pentru unii, virusurile pot duce la "zombificarea" omenirii (filmele "28 Days Later", de Danny Boyle, şi "World War Z", de Marc Forster), la prăbuşirea sistemului economic (filmul "Rise of the Planet of the Apes", de Rupert Wyatt) sau la revirimentul vegetaţiei şi al animalelor sălbatice (cartea "Un monde enfin", de Jean-Pierre Andrevon).



"Adeseori, în domeniul SF, pandemia duce la moartea omenirii, dar nu şi a restului planetei, reflectând un gând destul de vechi: omul este o specie ca oricare alta, ce va dispărea la un moment dat", a explicat pentru AFP Natacha Vas-Deyres, profesoară la catedra de Litere din cadrul Universităţii Bordeaux-Montaigne.

Va dispărea virusul din creaţiile SF?

Actuala pandemie reflectă de asemenea o altă tematică îndrăgită în domeniul SF: uşile închise, considerate "o metaforă a izolării", cu întregul său lot de comportamente deviante, aşa cum sunt ele prezentate în "Platform", un film spaniol regizat de Galder Gaztelu-Urrutia.



Dacă astăzi putem constata o anumită "porozitate" între ficţiune şi realitate, ea poate fi explicată prin aceea că "ficţiunea se hrăneşte în mare parte din realitate, iar faptele diverse şi alte anecdote despre originea pandemiilor (un călător care se îmbolnăveşte, un om care iese din comă, etc.) nu au deloc nevoie de a fi extrapolate", au declarat Roland Lehoucq şi Jean-Sebastien Steyer, reamintind că aceşti ucigaşi "invizibili şi cauzatori de stres" au făcut, "de-a lungul istoriei, mai multe victime decât toate războaiele la un loc".



Totodată, domeniul SF se alimentează şi din cel al ştiinţei: în cartea sa "Fever", scriitorul Deon Meyer, bazându-se pe sfaturile oferite de Wolfgang Preiser, cercetător la Universitatea Stellenbosch din Africa de Sud, şi de Richard Tedder, profesor la University College London, a ales ca personaj principal un virus care ucide 95% din populaţia lumii. Iar pentru a scrie scenariul filmului "Contagion", Scott Z. Burns, intervievat de revista Variety, a dezvăluit că s-a întâlnit cu Ian Lipkin de la Universitatea Columbia din New York şi cu epidemiologul Larry Brilliant.



"Un întreg ansamblu de scenarii produse de domeniul SF ne avertizează de foarte mult timp despre diverse cauze posibile ale pandemiilor, dispariţia omenirii şi civilizaţia noastră industrială", a declarat Natacha Vas-Deyres. Şi dacă numeroase persoane aflate în prezent în izolare la domiciliu descarcă filmul "Contagion", ele fac acest lucru pentru "a privi în faţă moartea societăţii noastre, pentru a încerca să înţeleagă şi pentru a se proiecta în viitor".

Însă a reuşit oare realitatea prezentă să tragă ultimul clopot pentru scenariile cu virusuri în domeniul SF? "Poate că scriitorii de 'literatură albă', aşa cum li se spune autorilor de literatură generalistă, vor putea să abordeze subiectul epidemiei prin intermediul unor personaje speciale şi contemporane, de ce nu, însă eu, în calitate de autor de romane ştiinţifico-fantastice, am terminat cu această temă", a declarat Jean-Pierre Andrevon, care a abordat oricum deja acest subiect în cartea "Le monde enfin".



Însă pentru a găsi alte surse de inspiraţie, scriitorului francez îi rămân la îndemână o serie de alte catastrofe posibile: poluarea, distrugerea mediului, suprapopularea planetei. "În ceea ce priveşte chestiunile ecologice, noi am tras de multă vreme semnale de alarmă", a adăugat, cu regret, romancierul francez. "E suficient să priveşti cifrele, e suficient să priveşti evoluţia societăţii pentru a te gândi la ceea ce se poate întâmpla peste 20 sau 50 de ani", a concluzionat Jean-Pierre Andrevon.

