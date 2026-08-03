Schimbările climatice provocate de activitatea umană au făcut mult mai probabilă apariția condițiilor meteorologice extreme care au alimentat incendiile de vegetație din această vară în Europa, arată o nouă analiză realizată de consorțiul World Weather Attribution (WWA). Cercetătorii au concluzionat că încălzirea globală a crescut de cel puțin 20 de ori probabilitatea unor episoade de căldură extremă, secetă și vânt puternic în Spania și a dublat acest risc în Franța, contribuind la unele dintre cele mai grave incendii din ultimii ani, potrivit The Guardian.

Potrivit cercetătorilor, combinația dintre temperaturile extreme, seceta prelungită și vântul puternic - factori care favorizează propagarea rapidă a incendiilor - a devenit mult mai probabilă pe fondul încălzirii globale generate de emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din arderea cărbunelui, petrolului și gazelor naturale.

Analiza arată că în Spania probabilitatea apariției unor astfel de condiții a crescut de cel puțin 20 de ori comparativ cu perioada preindustrială, în timp ce în Franța riscul s-a dublat.

Concluziile completează alte studii publicate în această vară, care au asociat direct valurile de căldură extreme din Europa cu schimbările climatice provocate de activitatea umană.

Valurile de căldură și seceta au transformat vegetația în combustibil

Oamenii de știință explică faptul că temperaturile record din luna iunie, urmate de o secetă severă, au uscat puternic solurile și vegetația.

Aceste condiții au determinat creșterea accentuată a indicelui de severitate zilnică a incendiilor (Daily Severity Rating - DSR), un indicator utilizat pentru a estima intensitatea pe care o poate avea un incendiu de vegetație odată izbucnit.

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În plus, iarna și primăvara neobișnuit de umede au favorizat dezvoltarea unei vegetații abundente, care ulterior s-a uscat din cauza temperaturilor extreme și a devenit combustibil pentru incendii. Cercetătorii descriu acest fenomen drept un efect de tip „climate whiplash”, caracterizat prin alternanța rapidă între perioade foarte umede și episoade de secetă extremă.

Potrivit specialiștilor, încălzirea globală accentuează tocmai această alternanță, făcând iernile mai ploioase, iar verile mai calde și mai uscate în mare parte a Europei.

„Constatările sunt extrem de îngrijorătoare”

Dr. Clair Barnes, cercetător asociat la Imperial College London și membru al echipei World Weather Attribution, avertizează că schimbările climatice amplifică în mod repetat factorii care favorizează incendiile forestiere.

„Am observat în repetate rânduri cum schimbările climatice agravează condițiile de căldură, secetă și inflamabilitate, care favorizează extrem de mult incendiile forestiere. Ceea ce este deosebit în cazul incendiilor din Spania și Franța este faptul că acestea au izbucnit încă de la începutul sezonului. Având în vedere că urmează un nou val de căldură, constatările sunt extrem de îngrijorătoare”, a declarat cercetătoarea.

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La rândul său, Julie Arrighi, directoarea de programe a Centrului Climatic al Crucii Roșii și Semilunii Roșii, susține că amploarea fenomenului depășește ceea ce specialiștii estimau pe baza datelor istorice.

„Ceea ce vedem acum în Spania și Franța depășește cu mult ceea ce ne-am fi așteptat pe baza evenimentelor din trecut”, a afirmat aceasta.

Incendiile au afectat sute de mii de oameni

De la începutul lunii iulie, incendiile de vegetație au provocat pagube majore în Spania și Franța.

Flăcările au distrus mii de locuințe, au făcut victime și au obligat peste 300.000 de persoane să își părăsească locuințele.

Incendii importante au fost înregistrate și în Grecia și Marea Britanie. În Grecia, trei pompieri și-au pierdut viața în timpul intervențiilor.

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat cea mai severă perioadă de șapte zile din fiecare țară, utilizând date meteorologice istorice și metode statistice consacrate pentru a compara frecvența acestor fenomene în climatul actual cu cea din perioada anterioară încălzirii globale de aproximativ 1,4 grade Celsius.

Fumul provocat de incendii afectează sănătatea la sute de kilometri distanță

Pe lângă distrugerile provocate de flăcări, cercetătorii atrag atenția și asupra impactului major al fumului rezultat în urma incendiilor.

Dr. Augustin Colette, cercetător la Institutul Național Francez pentru Mediu și Riscuri Industriale, a explicat că nivelul particulelor fine din aer a ajuns în unele zone la valori de până la 20 de ori mai mari decât pragul considerat acceptabil.

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Norii de fum au afectat calitatea aerului la distanțe de până la 400 de kilometri de focarele incendiilor.

La nivel mondial, specialiștii estimează că aproximativ 1,5 milioane de persoane mor prematur în fiecare an din cauza expunerii la fumul provenit din incendiile de vegetație.

ONU: Mega-incendiile devin devastatoare

Șeful departamentului pentru climă al Organizației Națiunilor Unite, Simon Stiell, consideră că incendiile din Europa reprezintă un nou semnal de alarmă privind efectele schimbărilor climatice.

Potrivit acestuia, temperaturile extreme și peisajele tot mai uscate transformă incendiile forestiere în dezastre naționale de amploare.

Oficialul ONU avertizează că utilizarea continuă a combustibililor fosili contribuie la agravarea fenomenului și face ca astfel de incendii să devină tot mai frecvente, mai violente și mai greu de controlat.

În opinia sa, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, accelerarea tranziției către surse regenerabile de energie și adaptarea comunităților la efectele schimbărilor climatice reprezintă principalele măsuri necesare pentru limitarea impactului unor fenomene extreme precum incendiile de vegetație, secetele, inundațiile și furtunile severe.

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Editor : C.A.