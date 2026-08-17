Cu cât a fost amendată o persoană care a trezit cu sirena unui vapor un urs polar care dormea într-un arhipelag norvegian

O persoană a primit o amendă usturătoare după ce a folosit sirena unei nave pentru a trezi un urs polar care dormea pe uscat, în arhipelagul norvegian Svalbard. Animalul, deranjat de zgomot, s-a ridicat și s-a mutat în alt loc.

Incidentul a avut loc la începutul acestei luni, după ce cineva a acționat sirena de la bordul unei nave care naviga într-un fiord din nord-vestul Svalbardului, la aproximativ 1.000 de kilometri de Polul Nord, scrie BBC.

Joi, o persoană, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a fost amendată cu 50.000 de coroane norvegiene (aproximativ 3.890 de lire sterline) pentru incident, a confirmat guvernatorul teritoriului.

Potrivit reglementărilor locale, „este interzisă deranjarea, atragerea sau urmărirea fără motiv a unui urs polar”. Specia a fost declarată protejată în Svalbard în 1972. Aproximativ 250 de urși polari au fost numărați în arhipelag la ultima estimare științifică, realizată în 2015.

Într-un comunicat, guvernatorul Lars Fause a declarat că, atunci când nava a trecut prin apropierea animalului, „se pare că persoanele aflate la bord au observat un urs polar care dormea pe uscat”.

„O persoană aflată la bord a folosit apoi sirena de ceață a navei, trezind animalul, care s-a mutat într-un alt loc.” Persoana respectivă a acceptat să plătească amenda.

Nu este pentru prima dată când persoane sunt amendate pentru că deranjează animalele din regiunea Svalbard. În 2024, un turist a fost amendat cu 11.500 de coroane norvegiene (aproximativ 900 de lire sterline) pentru că s-a apropiat prea mult de o morsă.

Legea privind protecția mediului din Svalbard prevede că orice deplasare în arhipelag trebuie să se desfășoare astfel încât să nu provoace perturbarea inutilă a faunei locale, care include urși polari, foci, balene, reni și vulpi arctice.

Editor : M.I.