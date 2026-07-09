Live TV

Cum ar putea fi oprit El Nino: avioanele comerciale și sarea de mare pot fi de ajutor. Noi recorduri ale fenomenului, așteptate curând

Data publicării:
abvion caldura soare jet trail modificare clima avion
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Model de predicţie „Un neajuns”

Fenomenul climatologic El Nino, aflat în prezent în etapa de formare, ar urma să doboare recordurile sale de intensitate în lunile următoare. Însă un studiu publicat miercuri în revista Science Advances propune o modalitate de a „opri” apariţiile viitoare ale fenomenului, înainte ca acesta să se formeze, prin sporirea luminozităţii norilor, informează AFP.

Oamenii de ştiinţă au folosit modele computerizate pentru a demonstra că o astfel de acţiune, dacă este sincronizată corect, ar putea neutraliza fenomenul meteorologic El Nino şi atenua efectele sale negative.

El Nino este o variaţie naturală a climei de pe Terra, care creşte temperaturile la suprafaţa apei în centrul şi estul Oceanului Pacific ecuatorial, declanşând schimbări climatice la scară globală.

În combinaţie cu schimbările climatice de origine antropică, cel mai recent fenomen El Nino a contribuit la situaţia în urma căreia 2023 a ocupat locul al doilea în clasamentul celor mai călduroşi ani înregistraţi vreodată de meteorologi, iar 2024 a fost cel mai călduros an înregistrat vreodată, notează Agerpres.

Fenomenul poate să determine, de asemenea, secete în anumite regiuni ale lumii şi inundaţii în altele.

Citește și:

El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”

 

În contextul în care cercetările anterioare privind geoingineria - modificarea artificială a climei folosind diverse metode - s-au concentrat pe ideea răcirii întregii planete, noul studiu propune, în schimb, intervenţii mai ţintite.

„Aceste intervenţii pe termen scurt ar putea fi o modalitate foarte puternică de a încorpora geoingineria în ansamblul de răspunsuri la schimbările climatice”, a declarat Jessica Wan, o cercetătoare înscrisă la studii postdoctorale la Universitatea din Chicago şi autoarea principală a studiului.

Cercetările precedente au arătat că incendiile de vegetaţie din „Vara Neagră” care au afectat Australia în 2019-2020 au jucat un rol cheie în formarea unui eveniment La Nina întins pe mai mulţi ani - omologul rece al fenomenului El Nino.

Atunci când particulele de fum au pătruns în nori, acestea au declanşat o reacţie în lanţ care a determinat o sporire a luminozităţii norilor, reflectând mai multă energie solară înapoi în spaţiu.

Model de predicţie

Motivaţi de acel „experiment natural”, Jessica Wan şi colegii ei s-au întrebat dacă ar obţine un rezultat similar prin introducerea în nori a sării de mare - un element deja prezent în mod natural în norii care se formează deasupra oceanului - în locul particulelor de fum.

Ei au folosit un model puternic de predicţie meteorologică pentru a evalua impactul acestor nori într-o vastă zonă a Oceanului Pacific ecuatorial în timpul evenimentelor El Nino din 1997-1998 şi 2015-2016.

Cercetătorii şi-au dat seama apoi că intervenţia funcţiona cel mai bine dacă începea devreme - în iunie - şi continua până în luna februarie a anului următor.

Jessica Wan s-a declarat mulţumită de „modul în care consecinţele (acestei manipulări) se manifestă asupra uscatului”.

Sporirea luminozităţii norilor inversează majoritatea efectelor asupra temperaturii şi precipitaţiilor: zonele care s-au încălzit în timpul fenomenului El Nino devin mai reci, iar zonele care deveniseră mai umede devin astfel mai uscate, şi viceversa.

„Un neajuns”

Însă o astfel de tehnică este încă departe de a putea fi pusă în practică. De exemplu, tehnologia nu este încă pregătită.

Autorii studiului estimează că 2.400 de avioane - reprezentând 2% din flota comercială globală - ar trebui să fie echipate cu duze pentru a dispersa sarea de mare în atmosferă.

Astfel de echipamente se află deja în faza de testare, însă „pulverizatoarele funcţionează în prezent cu două niveluri sub nivelul la care ar trebui să funcţioneze”, a declarat Jessica Wan.

Şi chiar dacă provocarea tehnică ar fi depăşită, rezervele privind această metodă continuă să existe.

Nu toate regiunile lumii ar avea de câştigat de pe urma inversării fenomenului El Nino; simulările au evidenţiat, de exemplu, o încălzire a Europei şi Asiei drept consecinţă neaşteptată a acestei manipulări a climei.

„Un alt neajuns este faptul că noi nu am analizat efectele pe termen lung”, recunoaşte Jessica Wan - mai exact, ce s-ar întâmpla cu variabilitatea naturală a climei de pe Terra dacă tehnica de sporire a luminozităţii norilor ar fi aplicată în mod repetat.

Ea îi contrazice însă pe criticii geoingineriei, care văd în aceasta un risc moral, întrucât le-ar permite marilor poluatori să-şi continue activităţile, bazându-se pe posibilitatea răcirii artificiale a climei.

„Am depăşit deja momentul în care simpla oprire a emisiilor ar fi fost suficientă pentru a evita problemele. Suntem deja angajaţi pe o traiectorie de încălzire. Aşadar, perspectiva mea asupra geoingineriei este următoarea: «Cum putem atenua cele mai grave impacturi în timp ce lucrăm la o soluţie pe termen lung?»”, a explicat coordonatoarea noului studiu.

Citește și:

„Aceasta este schimbarea climatică”: valul de căldură din Europa nu ar fi fost posibil fără încălzirea globală, afirmă cercetătorii

 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
3
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
4
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
alegeri parlamentare 2020
5
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Digi Sport
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
El Nino weather phenomenon cause drought in southeast asia.
Avertismentul ONU: El Nino ar urma să atingă o „intensitate ridicată” între lunile iulie și septembrie. „Fenomenul este deja prezent”
om pe plaja cu bicicleta la apus
„Aceasta este schimbarea climatică”: valul de căldură din Europa nu ar fi fost posibil fără încălzirea globală, afirmă cercetătorii
Furtuna, fulgere, ploaie
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
profimedia-1030072892
El Nino, „un cocktail exploziv” care poate aduce cel mai sever val de căldură din Europa: „Sute de milioane de oameni sunt în pericol”
Termometru pe fuindalul unei culturi de porumb uscate de secetă
El Nino se intensifică în Pacific. Avertisment din Australia: „Ar putea atinge cele mai ridicate niveluri observate din 1950”
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan, intervievat de Cristina Cileacu, jurnalist Digi24
Nicușor Dan, interviu pentru Digi24 în marja summitului NATO. Ce...
Terminatorul rusesc
Industria de apărare a Rusiei își atinge limita de sus. Avertismentul...
Ierarhia pe județe și în București. Foto Getty Images
Ierarhia pe județe și în București pentru admiterea la liceu 2026 se...
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026.
Curtea de Apel București decide astăzi dacă Viorel Pașca și familia...
Ultimele știri
VIDEO Incendiu în Mamaia. Un bar a fost cuprins de flăcări uriașe
Teheranul lansează atacuri asupra Bahrainului și a Kuweitului în urma loviturilor SUA. Avertisment pentru „complicii” europeni
Coreea de Nord, unul dintre cei mai importanți furnizori militari ai Rusiei. Cât acoperă din necesarul de muniție de artilerie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Fanatik.ro
David Popovici vrea să se apuce de una dintre cele mai bine plătite meserii din România
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Scandalul nevăzut din ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4: „Băi, țiganule!“. Exclusiv
Adevărul
Ce a obținut România la summitul NATO de la Ankara și ce nu: „Mai mult, din păcate, nu funcționează”
Playtech
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la...
Digi FM
Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026. Nepoata lui Mircea Badea a reușit performanța supremă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Tulburarea neștiută de care suferă Matt Damon. Dieta severă pentru filmul The Odyssey a scos adevărul la...
Newsweek
Ce să nu faci niciodată seara dacă ești la pensie? Greșeala care te “costă” sănătatea și aspectul fizic
Digi FM
Job de vis la Palatul Buckingham. Regele Charles caută un angajat pe care îl plătește cu 60.000 de euro pe an...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...