Un fenomen astronomic deosebit are loc în acestă seară: o eclipsă totală de lună, denumit și „Luna Sângerie”. Procesul spectaculos se va observa și de pe teritoriul țării noastre chiar de la lăsarea întunericului. Observatorul Astronomic din București a anunțat că își va deschide porțile începând cu orele 20:00, conform Digi24.

Cerul oferă duminică seară un spectacol rar: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub numele de „Luna sângerie”. Sursa: Profimedia Deschide galeria foto

Imagini spectaculoase cu „ Luna Sângerie ”

În România eclipsa se vede chiar de la lăsarea întunericului, Luna răsărind în eclipsă parțială. În timpul eclipsei de Lună va fi vizibilă planeta Saturn, nu departe de discul Lunii. Faza parțială a debutat deja la orele 19:26.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Până la acea oră, eclipsa nu a putut fi observată din România, Luna aflându-se sub orizont.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Răsăritul Lunii se produce pe teritoriul României între orele 19:26 și 19:58. Observatorul Astronomic din București își va deschide porțile începând cu orele 20:00.

La ora 21:53, Luna începe să părăsească umbra terestră, eclipsa totală terminându-se după un interval de 1 oră și 22 de minute.

„Cel mai bun moment pentru observarea acestui fenomen este între orele 20.30 și 22.00 - acela este momentul în care Luna se află în umbra Pământului. Eclipsele totale de Lună, cum este și cea din seara aceasta, nu au loc atât de frecvent. Ultima a avut loc în urmă cu 5-6 ani, iar următoarea va fi în noaptea de Revelion din 2028. Deci, practic, aceste eclipse de Lună totale sunt mai rare, dar partiale se vad odată la un an sau la doi-trei ani”, a declarat astronomul Adrian Șonka, pentru Digi24.

În România, următoarea eclipsă de lună se va vedea pe 28 august 2026.

Editor : C.A.