Mormane uriașe de haine au apărut pe o plajă din Accra, capitala Ghanei. Țara este al treilea cel mai mare importator de îmbrăcăminte second hand din lume, iar piața de îmbrăcăminte uzată este atât de puternică aici încât comercianții de haine noi se chinuie să supraviețuiască.

Mormane uriașe de haine pe o plajă din Accra, capitala Ghanei FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Hainele second-hand ajung în țară de la distribuitorii din străinătate, Marea Britanie și SUA fiind cei mai mari exportatori, apoi sunt vândute în vrac către dealeri locali, iar în final ajung pe piață.

Însă o mare parte din aceste haine rămân nevândute. Muntaka Chasant, un fotograf din Accra, știe unde ajunge cea mai mare parte a acestor articole care se transformă în deșeuri.

El a povestit pentru The Independent că în urmă cu o săptămână a fost pe o plajă din Jamestown, un cartier vechi al capitalei, unde locuiește o comunitate de pescari. Chasant a mai fost în zona respectivă, dar ceea ce a găsit i-a depășit cu mult așteptările. Mormanele de haine formează deja un dig care blochează drumul bărcilor către ocean.

Nii, un pescar de 20 de ani i-a spus fotografului că toți pescarii sunt supărați și îngrijorați pentru viitor. „Suntem oricum stresați din cauza lipsei de pește în ocean, iar acum avem asta”, a spus el.

Localnicii spun că hainele vin din piața Kantamanto, un loc enorm din centrul orașului Accra în care se vinde îmbrăcăminte second hand. Aproximativ 30.000 de oameni lucrează la sortarea, spălarea, repararea și vânzarea celor aproximativ 25 de milioane de articole de îmbrăcăminte care ajung pe tarabe în fiecare lună.

Dar aproximativ 40% din hainele primite de comercianți nu se vând și ajung la groapa de gunoi sau în ocean.

Liz Ricketts, co-fondatoare a Or Foundation, un grup de susținere a modei sustenabile, monitorizează ceea ce se întâmplă pe plaja din Ghana. Or Foundation are o echipă de nouă localnici care se plimbă săptămânal de-a lungul zonelor de coastă din Accra pentru a număra coletele noi de haine aruncate. Pachetele sunt desfăcute și sunt verificate etichetele fiecărui articol. Gigantul de modă H&M este una dintre cele mai comune mărci prezente, dar și Nike, Marks & Spencer și Next.

Fundația colaborează cu comercianții din Kantamanto pentru a promova metode de reciclare a deșeurilor de haine, cum ar fi mărunțirea textilelor care pot fi vândute mai departe ca material de izolație.

Liz Ricketts spune, însă, că aceste bune practici au un efect limitat. Pentru ca plajele din Accra să scape de aceste deșeuri, țările exportatoare ar trebui să descurajeze mărcile să producă în exces.

