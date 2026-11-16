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Cum au modificat episoadele repetate de albire rezistenţa Marii Bariere de Corali (studiu)

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Damaged, Bleached Plate Coral Fungiidae after Cyclone Yasi, Great Barrier Reef, Coral Sea, Port Douglas, Queensland, Australia
Recifele de corali din întreaga lume trec printr-un fenomen de albire în masă. Foto: Profimedia Images
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Frecvenţa fără precedent a fenomenelor de albire a modificat compoziţia speciilor din Marea Barieră de Corali şi a schimbat modul în care recifele răspund la fenomenele climatice extreme, arată un nou studiu australian.

Studiul a constatat că cele cinci episoade de albire în masă înregistrate între 2016 şi 2024 au transformat abundenţa şi diversitatea coraliilor: perioadele diferite de recuperare au generat reacţii contrastante la stresul termic, potrivit cercetării publicate în revista ştiinţifică Current Biology, scrie Agerpres, preluând Xinhua.

Studiul a constatat că cele trei sau patru episoade de albire înregistrate începând din 2016 în extremitatea nordică a recifului au inhibat recuperarea coraliilor, ceea ce a dus la niveluri relativ scăzute de albire şi mortalitate în 2024, conform unui rezumat al studiului publicat marţi pe site-ul Australian Science Media Center.

În schimb, zonele centrale şi nordice ale recifului, care au cunoscut perioade de recuperare mai lungi, de şapte până la opt ani de la ultimul lor eveniment major de albire, au înregistrat o dezvoltare a speciilor de corali cu creştere rapidă, însă sensibile la căldură, a arătat studiul.

Aceste regiuni au fost afectate de albirea severă şi moartea coraliilor în 2024, comparabile cu declinurile din comunităţile relativ intacte din sudul recifului, unde stresul termic a fost de până la două ori mai grav, potrivit studiului.

Conform cercetătorilor, rezultatele studiului arată că istoricul fenomenelor de albire şi compoziţia recifului influenţează din ce în ce mai mult rezilienţa Marii Bariere de Corali, schimbările rapide în compoziţia coralilor favorizând uneori speciile cele mai vulnerabile la deteriorare.

Editor : B.P.

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