Cum evită maimuțele din Gibraltar problemele digestive cauzate de mâncarea nesănătoasă a turiștilor: „Are un efect protector”

Grupurile de maimuțe care trăiesc pe Stânca Gibraltarului au învățat să mănânce pământ, ceea ce, în opinia oamenilor de știință, reprezintă o încercare de a-și calma stomacul după toată mâncarea nesănătoasă pe care o primesc – și pe care, uneori, o fură – de la mulțimile de turiști, relatează The Guardian.

Cercetătorii au observat comportamentul de a mânca pământ în mod intenționat, cunoscut sub numele de geofagie, în timp ce observau grupuri de macaci berberi în zonă. Ei au constatat că maimuțele care au avut cel mai mult contact cu turiștii au consumat cea mai mare cantitate de pământ, consumul atingând un nivel maxim în perioada sărbătorilor.

Aproximativ 230 de macaci trăiesc în Gibraltar, împărțiți în opt grupuri distincte, iar deși autoritățile locale le oferă zilnic porții de fructe, legume și semințe, turiștii îi hrănesc în mod obișnuit cu gustări care variază de la pungi de chipsuri și batoane de ciocolată până la M&M’s și înghețată.

Observațiile nu demonstrează de ce maimuțele mănâncă pământ, dar oamenii de știință bănuiesc că acest obicei are un efect protector asupra sistemului digestiv. Singurele maimuțe macac care nu au fost văzute mâncând pământ pe stâncă aparțineau unui grup izolat de vizitatori și turiști.

Dr. Sylvain Lemoine, specialist în ecologia comportamentală a primatelor la Universitatea din Cambridge, a afirmat că maimuțele ar putea consuma solul pentru a-și restabili echilibrul microbiomului intestinal – populațiile de microbi care trăiesc în tractul digestiv – care este perturbat de gustările grase, sărate și dulci pe care maimuțele le consumă în exces.

„Considerăm că consumul acestui tip de mâncare nesănătoasă perturbă compoziția microbiomului și știm că bacteriile și mineralele din sol pot contribui la refacerea microbiomului și la atenuarea efectelor negative”, a declarat Lemoine. „Credem că solul are un efect protector.”

Observațiile efectuate între vara anului 2022 și primăvara anului 2024 au arătat că aproape o cincime din totalul hranei consumate de macaci era constituită din mâncare nesănătoasă provenită de la turiști. Macacii care trăiau în zona vârfului stâncii, un loc deosebit de popular printre turiști, aveau o probabilitate de două ori mai mare de a consuma mâncare nesănătoasă decât ceilalți. De asemenea, aceștia consumau cea mai mare cantitate de pământ.

Lemoine a spus că maimuțele sunt hrănite cu mâncare nesănătoasă atât de localnici, cât și de turiștii care le oferă alune sărate, batoane de ciocolată, chipsuri, paste uscate, pâine, Coca-Cola, suc de portocale, M&M’s, înghețată și multe altele. „Mănâncă foarte multă înghețată. Le plac foarte mult Magnum și Cornetto. Ce nu le place prea mult este sorbetul.”

În total, cercetătorii au observat 44 de maimuțe mâncând pământ în 46 de ocazii. În trei cazuri, macacii au mâncat pământ la scurt timp după ce au fost hrăniți cu înghețată, biscuiți sau pâine. Când numărul vizitatorilor a scăzut în timpul iernii, maimuțele au fost cu 40% mai puțin predispuse să mănânce mâncare oferită de turiști și cu peste 30% mai puțin predispuse să mănânce pământ.

Într-un articol publicat în revista „Scientific Reports”, cercetătorii descriu modul în care maimuțele par să preia acest obicei de la alte maimuțe, macacii preferând diferite tipuri de sol în funcție de grupul din care fac parte. Majoritatea maimuțelor caută „terra rossa”, adică argila roșie, care se găsește peste tot în Gibraltar, dar grupul „Ape’s Den”, care ocupă versanții vestici de la poalele dealului, preferă solul din gropile de pe drumurile asfaltate.

Oamenii din întreaga lume mănâncă pământ, în special femeile însărcinate din anumite regiuni din Africa, Asia și America de Sud, unde acesta este consumat pentru a combate greața sau pentru a asigura aportul de minerale esențiale. Cu toate acestea, cercetătorii nu au observat o creștere a consumului de pământ în rândul maimuțelor însărcinate sau care alăptează, ceea ce sugerează că acest comportament nu este determinat de nevoia de a-și completa dieta.

În schimb, Lemoine a afirmat că macacii par să mănânce pământ pentru a-și „proteja sistemul digestiv” împotriva gustărilor bogate în calorii și sărace în fibre și a alimentelor nesănătoase, despre care se știe că provoacă tulburări digestive la unele primate.

Turiștilor li se spune să nu atingă și să nu hrănească maimuțele din Gibraltar, dar regula nu este respectată cu strictețe. Deși mâncarea nesănătoasă poate fi dăunătoare pentru macaci, la fel ar putea fi și solul, întrucât o mare parte din acesta se află în apropierea drumurilor aglomerate de pe stâncă. „Trec multe vehicule în fiecare zi, iar majoritatea nu sunt încă electrice”, a spus Lemoine. „Vrem să analizăm solul. Suntem foarte interesați să vedem nivelurile de poluanți.”

Dr. Paula Pebsworth, primatolog la Universitatea din Texas din San Antonio, a afirmat că geofagia servește mai multor scopuri legate de detoxifiere și de suplimentarea cu minerale. În cadrul propriilor cercetări asupra babuinilor chacma din Africa de Sud, maimuțele au consumat cantități considerabile de pământ, probabil ca răspuns la toxinele vegetale.

„Ideea că consumul de pământ ar putea ajuta maimuțele să facă față alimentării din partea turiștilor este, de asemenea, plauzibilă și a fost documentată la Parcul Maimuțelor Arashiyama [din Japonia]. Cu toate acestea, deși geofagia poate servi drept mecanism de adaptare, o abordare de gestionare mai eficientă constă în reducerea sau eliminarea furnizării de alimente de origine umană”, a afirmat ea.

