Cum pot ajuta oile la stoparea topirii ghețarilor din Alpi: proiectul unor studenți elvețieni

În timp ce Elveţia se luptă să ţină sub control topirea gheţarilor, cercetătorii săi desfăşoară un experiment neobişnuit în Alpi pentru a vedea dacă una dintre resursele naturale mai puţin apreciate ar putea fi de ajutor: lâna de oaie, relatează Reuters.

De mai mulţi ani deja, în timpul verii, prelate sintetice sunt aşezate peste zonele acoperite de gheaţă şi zăpadă pentru a reflecta lumina soarelui şi a reduce absorbţia căldurii, în contextul în care încălzirea globală topeşte calotele de gheaţă care au definit peisajul alpin timp de milenii.

Însă aceste prelate sunt fabricate, de obicei, din plastic şi pot elibera microfibre poluante. Proiectul „Keep It Wool”, coordonat de asociaţia ecologistă Summit Foundation şi de Universitatea din Lausanne, foloseşte în schimb lâna oilor pentru a încetini topirea gheţarului Tsanfleuron din vestul Elveţiei, notează Agerpres.

Căldura record din vara acestui an a topit zăpada de pe gheţari cu câteva săptămâni mai devreme decât de obicei, ducând aproape inevitabil la o pierdere şi mai mare de gheaţă - considerată responsabilă pentru agravarea alunecărilor de teren, precum cea care a devastat satul Blatten în 2025, şi care a declanşat viitura de proporţii cataclismice de săptămâna trecută din Munţii Himalaya.

Managerul de proiect, Timothee Steiner, a declarat că echipa sa a dorit să exploreze o alternativă biodegradabilă, găsind în acelaşi timp o utilizare pentru lâna elveţiană, din care 40%-70% este aruncată în fiecare an.

Patru studenţi la masterat au avut această idee şi au lucrat pentru a o testa.

În iunie, două prototipuri de pături din lână fabricate de compania elveţiană Fisolan au fost aşezate pe o suprafaţă de 200 de metri pătraţi a gheţarului Tsanfleuron. Pe parcursul verii, cercetătorii au comparat performanţa acestora cu cea a unei acoperiri geotextile convenţionale.

Rezultatele preliminare au depăşit aşteptările.

Timothee Steiner a afirmat că măsurătorile efectuate la fiecare două săptămâni au arătat că învelişurile din lână au limitat topirea la fel de bine ca şi cele sintetice.

Niklaus Saegesser, de la compania Fisolan, a declarat că a fost surprins de durabilitatea materialului: „Credeam că nu va fi suficient de stabil”.

Studentul Elliot Gaffiot a spus că echipa sa nu era sigură la ce să se aştepte. „Acum avem un rezultat pe care îl putem vedea şi chiar atinge. A funcţionat incredibil de bine”, a dezvăluit el.

Însă susţinătorii proiectului subliniază că păturile din lână nu reprezintă o soluţie la încălzirea globală.

Doar aproximativ 0,02% din suprafaţa gheţarilor din Elveţia este acoperită de folii protectoare, iar oamenii de ştiinţă afirmă că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, produse în principal prin arderea combustibililor fosili, rămâne singura măsură semnificativă pe termen lung pentru a încetini topirea gheţii.

Editor : B.E.