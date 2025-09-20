Unul dintre cele mai mari lacuri din Oltenia, Lacul Bistreț, rămâne fără apă. Autoritățile spun că două cauze au dus la secarea lacului: seceta de anul acesta și irigațiile în perioade de resticții.

Localnicii se plâng că efectele imediate sunt dezastruase. Hectare întregi populate anterior cu pești și păsări s-au transformat în terenuri aride.

Lacul Bistreț, din județul Dolj, a fost declarat arie protejată în anul 2007 și se întinde pe o suprafață de 2200 de hectare și are în componență patru bălți. Două dintre acestea au secat aproape în totalitate și le poți trece foarte ușor la pas.

Localnic: Erau bazine piscicole unde se produceau sute de tone pe an de pește acum. E un dezastru, probabil și intervenția societăților care am înțeles că au tras apă pentru irigații fără diverse forme legale.

Două lucruri ar fi dus la dezastru: seceta extremă care a lovit în acest an județul Dolj și faptul că o societate comercială iriga trăgând apă din lac într-o perioadă cu restricții. În zonă au fost descoperite și lucrări pentru un canal fără autorizație.

Societatea comercială în cauză a fost amendată cu 35.000 lei. Jurnaliștii Digi 24 au încercat să ia legătura cu reprezentanții firmei, însă aceștia au refuzat să comenteze situația.

135 de specii de păsări, unele rare, cum ar fi egreta, pelicanul sau rața cu gâtul roșu, trăiau pe lacul Bistreț.

Editor : M.I.