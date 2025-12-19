Live TV

Dezvoltarea inteligenței artificiale a generat, în 2025, emisii de CO2 echivalente cu cele ale orașului New York, arată un raport

Europe,Map,With,Virtual,Gavel,And,Sound,Block,And,Ai
Legea UE privind Inteligența Artificială are lacune, avertizează experții. Foto: Shutterstock

Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificială a provocat eliberarea în atmosferă, în 2025, a unei cantități de dioxid de carbon echivalente cu cea emisă de întreg orașul New York. Impactul global asupra mediului al acestei tehnologii în rapidă răspândire a fost estimat într-un studiu publicat miercuri, care a constatat, de asemenea, că actualul consum de apă legat de AI depășește întreaga cerere globală de apă îmbuteliată, anunță The Guardian.

Cifrele au fost compilate de academicianul olandez Alex de Vries-Gao, fondatorul Digiconomist, o companie care cercetează consecințele neintenționate ale tendințelor digitale. El a afirmat că acestea au fost prima încercare de a măsura efectul specific al inteligenței artificiale, mai degrabă decât al centrelor de date în general, întrucât utilizarea chatbot-urilor, precum ChatGPT de la OpenAI și Gemini de la Google, a crescut vertiginos în 2025.

Cifrele arată că emisiile estimate de gaze cu efect de seră generate de utilizarea inteligenței artificiale sunt echivalente cu peste 8% din emisiile globale ale aviației. Studiul său s-a bazat pe rapoartele proprii ale companiilor de tehnologie și a solicitat cerințe mai stricte pentru ca acestea să fie mai transparente în ceea ce privește impactul lor asupra climei.

A factory spews smoke into the air as the sun sets over a cracked, dry landscape.
Concentrațiile de CO2 și metan din atmosferă sunt la niveluri record. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

„Costul environmental al acestui lucru este destul de mare în termeni absoluți”, a spus el. „În momentul de față, societatea plătește aceste costuri, nu companiile de tehnologie. Întrebarea este: este corect? Dacă ele culeg beneficiile acestei tehnologii, de ce nu ar trebui să plătească o parte din costuri?”

De Vries-Gao a constatat că amprenta de carbon a sistemelor de IA în 2025 ar putea ajunge la 80 de milioane de tone, în timp ce consumul de apă ar putea ajunge la 765 de miliarde de litri. El a afirmat că este pentru prima dată când se estimează impactul IA asupra consumului de apă și a arătat că consumul de apă al IA este cu peste o treime mai mare decât estimările anterioare privind consumul total de apă al centrelor de date.

Cifrele sunt publicate în revista academică Patterns. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a declarat la începutul acestui an că centrele de date axate pe IA consumă la fel de multă energie electrică ca și topitoriile de aluminiu, care consumă multă energie, iar consumul de energie electrică al centrelor de date se preconizează că se va dubla până în 2030.

reducere a emisiilor de CO2
Uniunea Europeană vrea să atingă obiectivul de neturalitate a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050. Sursă foto: Profimedia Images

„Aceasta este încă o dovadă că publicul plătește factura de mediu pentru unele dintre cele mai bogate companii de pe Pământ”, a declarat Donald Campbell, directorul de advocacy al Foxglove, o organizație non-profit din Marea Britanie care militează pentru echitate în domeniul tehnologiei. „Mai rău, este probabil doar vârful icebergului. Frenezia construcției de centre de date, impulsionată de IA generativă, abia a început.

„Doar una dintre aceste noi facilități „hyperscale” poate genera emisii climatice echivalente cu cele ale mai multor aeroporturi internaționale. Și numai în Marea Britanie, se estimează că există între 100 și 200 de astfel de facilități în sistemul de planificare.”

IEA a raportat că cele mai mari centre de date axate pe IA construite în prezent vor consuma fiecare la fel de multă energie electrică cât 2 milioane de gospodării, SUA reprezentând cea mai mare pondere din consumul de energie electrică al centrelor de date (45%), urmată de China (25%) și Europa (15%).

Cel mai mare centru de date planificat în Marea Britanie, pe locul unei foste centrale electrice pe cărbune din Blyth, Northumberland, se estimează că va emite peste 180.000 de tone de CO2 pe an când va funcționa la capacitate maximă - echivalentul cantității produse de peste 24.000 de gospodării.

CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu motoare cu ardere internă pot fi vândute și după 2035

În India, unde se investesc 30 de miliarde de dolari în centrele de date, există îngrijorări crescânde că lipsa de fiabilitate a rețelei naționale va duce la construirea unor ferme uriașe de generatoare diesel pentru energie de rezervă, pe care firma de consultanță KPMG le-a numit săptămâna aceasta „o responsabilitate masivă în ceea ce privește emisiile de carbon”.

Dezvăluirile companiilor de tehnologie privind mediul sunt adesea insuficiente pentru a evalua chiar și impactul total al centrelor de date, fără a mai vorbi de izolarea utilizării IA, a spus De Vries-Gao. El a remarcat că, atunci când Google a raportat recent impactul IA Gemini, nu a ținut cont de apa utilizată pentru generarea energiei electrice necesare alimentării acesteia.

Google a raportat că în 2024 a reușit să reducă emisiile de energie ale centrelor sale de date cu 12% datorită noilor surse de energie curată, dar a declarat în această vară că atingerea obiectivelor sale climatice este „acum mai complexă și mai dificilă la toate nivelurile - de la local la global” și că „o provocare cheie este implementarea mai lentă decât ar fi necesar a tehnologiilor energetice fără emisii de carbon la scară largă”.

