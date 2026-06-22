Diana Buzoianu: 32 de milioane de lei aprobate din Fondul de Rezervă al Guvernului pentru surse alternative de apă în Prahova

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că, în şedinţa de Guvern de luni seară, s-a alocat suma de 32 de milioane de lei pentru finanţarea surselor alternative de apă în judeţul Prahova.

„32 de milioane de lei tocmai au fost aprobate să fie date din Fondul de Rezervă al Guvernului pentru finanţarea surselor alternative de apă în judeţul Prahova, ca incidentul de la Paltinu de anul trecut să nu se mai întâmple niciodată”, anunţă, luni seară, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, este o soluţie comună propusă în urma comisiei de lucru interministerială, din care Ministerul Mediului a făcut parte, soluţie care a fost identificată cu ajutorul Consiliului Judeţean Prahova şi Prefectului judeţului Prahova.

„Mulţumesc Premierului, Ministerului Dezvoltării şi Ministerului Finanţelor pentru faptul că au susţinut soluţia propusă în comisia interministerială şi au alocat fondurile necesare! Asta înseamnă grija reală faţă de comunităţile locale! Nu promisiuni goale, ci resurse alocate real pentru a fi realizate lucrări esenţiale”, a mai transmis Buzoianu.

Anul trecut, peste 107.000 de oameni din 14 localităţi au rămas două săptămâni fără apă potabilă, după ce turbiditatea din lac a crescut pe fondul ploilor torenţiale şi a lucrărilor de decolmatare a conductelor barajului. Apa a devenit atât de tulbure încât nu a putut fi tratată pentru a fi livrată. Incidentul a provocat un scandal la nivel naţional.

Guvernul s-a reunit, luni seară, de la ora 20:00, într-o şedinţă extraordinară.

Editor : A.C.