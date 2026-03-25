Doar în 13 țări din toată lumea se respiră aer cu adevărat curat. Care sunt cele trei din Europa

Doar 13 țări din lume au aer considerat sigur de respirat, dintre care trei se află în Europa, potrivit companiei elvețiane IQAir, specializată în monitorizarea poluării, care a analizat date din 9.446 de orașe din 143 de țări, regiuni și teritorii pentru raportul său din 2025, scrie Euronews.

Raportul arată că, la nivel global, calitatea aerului se deteriorează, în principal din cauza schimbărilor climatice generate de activitatea umană. Fumul incendiilor de vegetație a contribuit semnificativ la degradarea aerului în 2025, alături de furtuni de praf și alte fenomene extreme intensificate de arderea combustibililor fosili.

În cel mai grav sezon al incendiilor de vegetație înregistrat în istoria UE, flăcările au afectat Europa, atingând un vârf record în august, când au distrus ferme, păduri și locuințe. Fenomenele extreme au provocat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 de miliarde de euro pe continent, din cauza valurilor de căldură, inundațiilor și secetelor.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) stabilește limite de siguranță pentru particulele PM2.5 din cauza riscurilor pentru sănătate. Dimensiunea lor foarte mică — sub 2,5 micrometri în diametru — permite acestor particule să pătrundă adânc în plămâni și în fluxul sanguin. Ele sunt asociate cu probleme respiratorii, boli cardiovasculare și afecțiuni cronice precum cancerul.

Doar trei țări europene se încadrează în prezent în ghidurile de siguranță.

Cel mai curat și cel mai poluat aer

În Europa, Andorra, Estonia și Islanda sunt singurele țări care au respectat limita anuală recomandată de OMS pentru PM2.5 — 5 micrograme pe metru cub (µg/m³) — în 2025.

Acestea se numără printre cele doar 13 țări și teritorii la nivel global care au rămas în limitele considerate sigure. Alte țăti sunt: Australia, Barbados, Bermuda, Polinezia Franceză, Grenada, Noua Caledonie, Panama, Puerto Rico, Réunion și Insulele Virgine Americane.

Asta înseamnă că 130 din cele 143 de țări analizate, adică 91%, nu au respectat aceste recomandări.

Cele mai poluate cinci țări au fost Pakistan, Bangladesh, Tadjikistan, Ciad și Republica Democratică Congo.

Cele mai poluate 25 de orașe din lume se află în India, Pakistan și China, iar India găzduiește trei dintre cele patru orașe aflate în topul negativ, inclusiv locul 1.

Unde a crescut cel mai mult poluarea aerului în Europa

La nivel european, în 2025, 23 de țări au înregistrat creșteri ale concentrațiilor medii anuale de PM2.5, 18 au raportat scăderi, iar una a fost adăugată recent în analiză.

Poluarea cu PM2.5 a crescut cu peste 30% în Elveția și Grecia, din cauza fumului provenit de la incendiile de vegetație din America de Nord și a prafului saharian din Africa. Malta a înregistrat cea mai mare scădere, de aproape 24%, datorită tranziției energetice către surse regenerabile și politicilor de reducere a emisiilor din trafic.

Potrivit sursei citate, la momentul redactării Parisul se afla în top 5 cele mai poluate orașe din lume, alături de Beijing, Dhaka, Wuhan și Seul. Londra se afla, de asemenea, în top 10.

Săptămâna trecută, serviciul european Copernicus a avertizat asupra unor niveluri ridicate de PM2.5 în Europa, cauzate de emisiile agricole sezoniere de amoniac din îngrășăminte, creșterea concentrațiilor de polen și condiții meteorologice stagnante.

Poluarea de fond provenită din arderea combustibililor fosili, în special în Europa de Est și Balcani, contribuie constant la calitatea slabă a aerului, au precizat specialiștii Copernicus.

Germania, Franța, Olanda, Belgia, Marea Britanie și Irlanda se numără printre țările care ar urma să fie afectate în zilele următoare.

Datele despre calitatea aerului rămân incomplete

Deși 54 de țări au înregistrat creșteri ale nivelurilor medii de PM2.5, 75 au raportat scăderi, iar două au rămas neschimbate.

Deși raportul include 12 țări suplimentare față de anul trecut, rămân încă goluri importante în date. Potrivit IQAir, doar o mică parte a populației globale are acces la informații detaliate și în timp real despre calitatea aerului.

În unele regiuni situația s-a înrăutățit. În martie 2025, administrația Trump a eliminat programul global de monitorizare a calității aerului al Departamentului de Stat al SUA, lăsând milioane de oameni fără acces la date.

Centrul pentru Cercetare în Energie și Aer Curat (CREA), din Finlanda, a raportat că monitorizarea a fost slăbită în 44 de țări, iar șase au rămas fără nicio formă de monitorizare.

„Fără monitorizare, nu putem înțelege pe deplin ce respirăm”, a declarat Frank Hammes, CEO-ul IQAir. „Extinderea accesului la date în timp real le oferă comunităților posibilitatea de a acționa. Prin reducerea emisiilor și combaterea schimbărilor climatice, putem obține îmbunătățiri reale și durabile ale calității aerului la nivel global”, a spus el.

