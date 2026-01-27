Live TV

Donald Trump retrage din nou SUA din Acordul de la Paris privind schimbările climatice

Data publicării:
drill baby drill
Trump a promis că va crește producția internă de petrol și gaze în al doilea mandat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Gavin Newsom: California nu se va retrage

Statele Unite s-au retras oficial, pentru a doua oară, din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, consolidând politica „America First” a președintelui Donald Trump și provocând un val de critici din partea organizațiilor de mediu și a comunității internaționale.

America este singura țară care a ratificat și ulterior s-a retras efectiv din Acordul de la Paris, alăturându-se, din punct de vedere al neparticipării, unor state precum Iran, Libia și Yemen, care nu au ratificat pactul, scrie The Independent.

Donald Trump a retras oficial Statele Unite din Acordul de la Paris privind schimbările climatice și în primul său mandat de președinte. El a anunțat în iunie 2017 că vrea să scoată SUA din pact, pe motiv că este „nedrept” pentru economia americană, iar retragerea a devenit efectivă pe 4 noiembrie 2020, după ce procedura de notificare a ONU s-a încheiat conform regulilor acordului.

Ulterior, sub președintele Joe Biden, SUA s-au reînscris în Acordul de la Paris pe 19 februarie 2021. Decizia actuală a lui Trump marchează a doua retragere formală a Statelor Unite din Acordul de la Paris, fiind singura țară care a părăsit de două ori acest tratat internațional.

Acordul de la Paris se află în centrul angajamentelor internaționale pentru limitarea creșterii temperaturilor globale. Documentul obligă statele semnatare să „depună eforturi” pentru a limita încălzirea la 1,5°C și să o mențină „cu mult sub” 2°C față de nivelurile preindustriale, pentru a reduce impactul sever al schimbărilor climatice asupra a milioane de oameni din întreaga lume.

Având în vedere că SUA se numără printre cei mai mari emițători de gaze cu efect de seră, retragerea din Acordul de la Paris a atras critici dure din partea organizațiilor de mediu, a apărătorilor drepturilor omului și a opozanților lui Trump.

„Retragerea SUA din Acordul de la Paris stabilește un precedent îngrijorător, care riscă să declanșeze o cursă spre cel mai jos nivel al ambiției climatice și, alături de retragerea din alte pacte majore, urmărește să destructureze sistemul global de cooperare în domeniul climei”, a declarat Marta Schaaf, directoarea programului pentru climă al organizației Amnesty International.

„Statele Unite sunt unul dintre mai mulți actori puternici ostili politicilor climatice, dar, ca superputere influentă, această decizie, alături de presiuni și intimidări exercitate asupra altor țări pentru a continua dependența de combustibili fosili, provoacă un prejudiciu deosebit și amenință să anuleze peste un deceniu de progrese globale”, a adăugat ea.

Gavin Newsom: California nu se va retrage

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Trump, spune că nu-și retrage statul din acest acord: „În timp ce dezastrele climatice costă americanii trilioane de dolari, răspunsul lui Trump este să ridice steagul alb. California nu se va retrage. Vom continua să colaborăm cu partenerii noștri din întreaga lume pentru a reduce poluarea, a crea locuri de muncă și a conduce economia energiei curate, pentru care administrația Trump este prea slabă să lupte.”

Decizia lui Trump nu schimbă faptul că sursele regenerabile au reprezentat peste 90% din noile capacități de producție de energie în 2025, însă China rămâne liderul mondial în acest domeniu. Totuși, retragerea SUA va complica eforturile de menținere a creșterii temperaturilor globale sub pragurile de 1,5°C sau chiar 2°C.

La începutul acestei luni, Statele Unite au anunțat și retragerea din Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), sub egida căreia a fost creat Acordul de la Paris. Împreună, aceste decizii scot SUA din principalele structuri internaționale de combatere a crizei climatice și reduc sprijinul pentru statele cele mai vulnerabile la efectele încălzirii globale și ale fenomenelor meteo extreme.

Recent, SUA au părăsit și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), o decizie despre care instituția a avertizat că va face „atât Statele Unite, cât și lumea mai puțin sigure”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte morți într-un accident auto pe DN6, în Timiș. Victimele erau suporteri PAOK...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
Digi Sport
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sepp blatter
Sepp Blatter se alătură celor care cer suporterilor să boicoteze Cupa Mondială: „Evitaţi Statele Unite”
TikTok logo on the screen.
Utilizatorii din SUA acuză că TikTok este cenzurat, după preluarea sa de către miliardari apropiați lui Trump. Ce spune compania
The old entrance of the Central Intelligence Agency Headquarters displaying the seal of the CIA on the floor
Cum încearcă CIA să stabileacă o prezenţă permanentă a SUA în Venezuela
d trump
Trump a uitat cuvântul Alzheimer în timp ce vorbea despre boala neurodegenerativă a tatălui său. Ce spune nepoata președintelui SUA
politisti americani aleagra dupa un biciclist
Indignare în Italia: Trump își trimite agenții „anti-imigrări” să susțină măsurile de securitate ale SUA la Jocurile Olimpice de iarnă
Recomandările redacţiei
accident tm
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți...
Claudiu Manda
Numărul doi din PSD îl amenință pe Bolojan cu moțiune de cenzură după...
radu miruta
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu o delegaţie a Congresului SUA...
CNA dezinformari retele socializare
Comisia Europeană: Franţa are dreptul să interzică reţelele de...
Ultimele știri
Filmul tăierilor din pădurea de la Băile Felix: Defrișări ilegale acoperite cu documente
Anunțul premierului grec după accidentul din Timiş, în care au murit 7 suporteri ai PAOK Salonic
O franțuzoaică a plătit sute de mii de euro pentru o casă la țară. Acum a aflat că prin grădina ei va trece un autobuz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Detalii despre tensiunile dintre regina Elisabeta și prințul Philip. Momentul care i-a șocat pe cei din jur...
Cancan
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și...
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu, reacție cutremurătoare după accidentul din Lugojel, în care 7 suporteri ai echipei sale și-au...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
De ce au ales ultrașii echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, să meargă la Lyon prin România. Grupurile...
Adevărul
Tragedie în Brașov: pompier trimis în misiune la accidentul în care fiica sa de 14 ani a murit
Playtech
Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani! Cum a fost filmat când sala era goală, neputinţa îşi spune...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
UEFA a spus "NU"! Decizia luată după accidentul în care șapte fani ai lui PAOK au murit în România
Pro FM
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, planuri mărețe după aproape 5 ani de căsnicie: „Ne gândim să ne mărim...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Newsweek
Ministrul muncii, apostrofat de pensionari. „Nu ați crescut pensie 2 ani”. „Cei cu grupe merg în instanță”
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...