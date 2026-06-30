Autoritățile au deschis dosar penal în cazul poluării masive a râului Jiu, provocată de incidentul produs la depozitul de zgură și cenușă al Termocentralei Paroșeni, după ce analizele de laborator au confirmat un impact major asupra mediului. În urma rezultatelor, reprezentanții Apelor Române au solicitat tragerea la răspundere penală a conducerii termocentralei.

Ancheta a fost demarată după ce reprezentanții Apelor Române au cerut tragerea la răspundere penală a conducerii termocentralei, în urma rezultatelor care au indicat o degradare severă a calității apei.

Incidentul a avut loc după o avarie la sistemul de recirculare al depozitului Valea Căprișoarei, unde s-a format un crater de aproximativ 50 de metri în diametru și 12 metri adâncime, aproape de baza digului. În urma avariei, cantități importante de reziduuri au ajuns în Jiu.

Potrivit datelor prezentate anterior de Apele Române, turbiditatea apei a crescut de la 10 mg/l la 9.289 mg/l, ceea ce indică o poluare severă. Operatorul termocentralei a fost deja amendat cu 90.000 de lei, iar populația a fost avertizată să evite pescuitul și activitățile recreative în zona afectată.

Editor : Ș.A.