El Nino ar putea schimba vremea în Europa. Ce legătură există între încălzirea Pacificului și riscul de ger la iarnă

Fenomenul El Nino ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate, cu efecte asupra temperaturilor globale și a tiparelor meteorologice din mai multe regiuni ale lumii. Specialiștii avertizează că încălzirea Oceanului Pacific ar putea favoriza slăbirea vortexului polar și crește riscul unor episoade de frig în Europa în iarna 2026-2027. Totuși, o iarnă extrem de geroasă nu este un scenariu garantat: vremea europeană depinde de numeroși factori, iar evoluția vortexului polar poate fi anticipată cu mai multă încredere doar cu puțin timp înainte, anunță Euronews.

Specialiștii au avertizat că fenomenul El Nino din acest an ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată, ceea ce ar putea crește probabilitatea ca anul 2027 să stabilească un nou record de temperatură la nivel global.

Temperaturile de la suprafața mării în zona ecuatorială a Oceanului Pacific au depășit deja valorile maxime înregistrate în timpul unor episoade anterioare ale fenomenului. El Nino nu este așteptat să atingă intensitatea maximă decât spre sfârșitul toamnei sau la începutul iernii.

Potrivit estimărilor prezentate de experți, căldura extremă asociată fenomenului ar putea contribui la aproximativ 451.000 de decese suplimentare la nivel mondial în perioada iunie 2026 - februarie 2027. Încălzirea suplimentară ar putea favoriza, de asemenea, manifestări meteorologice extreme, precum incendiile de vegetație și inundațiile.

În timpul episoadelor El Nino din trecut, America de Sud, sudul Statelor Unite, Africa de Est și Asia Centrală s-au confruntat cu riscuri mai mari de inundații. În schimb, în mari părți din Australia, în nordul Americii de Sud și în unele țări asiatice, precum Indonezia, au crescut riscurile de secetă și de incendii de vegetație.

În Europa, însă, efectele meteorologice ale fenomenului El Nino tind să fie mai puțin directe și mai greu de anticipat. Acesta ar putea favoriza condiții atmosferice mai instabile în a doua parte a anului, inclusiv o toamnă și un început de iarnă mai blânde, mai umede și mai vântoase.

De ce există, totuși, temeri că Europa ar putea fi afectată de un episod de frig extrem în această iarnă?

Ce este vortexul polar și cum poate fi influențat de El Nino

În fiecare iarnă, la altitudini mari, în stratosferă, se formează un sistem de vânturi puternice dinspre vest, care circulă în jurul Polului Nord. Stratosfera se întinde de la aproximativ 10 până la 50 de kilometri deasupra suprafeței Pământului.

Acest sistem este cunoscut drept vortexul polar stratosferic (SPV) și se rotește în jurul masei de aer rece aflate deasupra Arcticii.

În anumite condiții, după atingerea apogeului fenomenului El Nino, vortexul polar stratosferic se poate slăbi. O astfel de evoluție poate crește probabilitatea producerii unui eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW), care, la rândul său, poate favoriza apariția unor episoade de vreme rece în anumite regiuni ale emisferei nordice.

Un eveniment de încălzire stratosferică bruscă se produce atunci când temperaturile din stratosferă cresc rapid, uneori cu până la aproximativ 50 de grade Celsius în doar câteva zile. Această încălzire poate perturba circulația atmosferică de la altitudini mari și poate influența forma și poziția curentului-jet, un curent de aer puternic care contribuie la deplasarea sistemelor meteorologice.

Modificările circulației atmosferice pot favoriza pătrunderea aerului rece în anumite regiuni, inclusiv în Europa. Totuși, efectele nu sunt identice de la un episod la altul, iar slăbirea vortexului polar nu înseamnă automat că întregul continent va fi lovit de ger.

Potrivit Serviciului Meteorologic al Regatului Unit, efectele unui asemenea episod pot varia în funcție de distribuția maselor de aer și de poziția sistemelor de presiune atmosferică.

„De obicei, acest fenomen se formează deasupra Atlanticului de Nord și a Scandinaviei”, explică instituția. „Aceasta înseamnă că Europa de Nord, inclusiv Regatul Unit, va avea probabil o perioadă îndelungată de vreme uscată și rece, în timp ce Europa de Sud va avea, în general, o vreme mai blândă, umedă și vântoasă. La granița dintre aceste zone se formează vânturi reci dinspre est și, în unele cazuri, scăderea temperaturilor duce la ninsori.”

Va declanșa El Nino o perioadă de ger extrem în Europa?

În ultimele zile, mai multe publicații au avertizat asupra posibilității unei „înghețări profunde” în Europa, asociată cu atingerea apogeului fenomenului El Nino și cu riscul slăbirii vortexului polar.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că vremea de iarnă din Regatul Unit și din Europa continentală este influențată de numeroși factori. Printre aceștia se numără circulația atmosferică deasupra Atlanticului de Nord, evoluția curentului-jet, comportamentul vortexului polar și schimbările climatice provocate de activitățile umane.

De exemplu, un studiu realizat în 2025 de Universitatea din Newcastle a constatat că arderea combustibililor fosili accelerează modificările regimului precipitațiilor de iarnă în Regatul Unit și în Europa, acestea manifestându-se cu aproape 25 de ani mai devreme decât se anticipase.

În acest context, El Nino poate modifica probabilitatea anumitor tipare meteorologice, dar nu poate fi folosit singur pentru a anticipa cu certitudine cum va arăta iarna într-o anumită țară sau regiune.

Mulți dintre factorii care influențează vremea europeană nu pot fi prognozați cu precizie cu atât de mult timp în avans. În cazul evenimentelor individuale de încălzire stratosferică bruscă, meteorologii pot face prognoze cu un grad mai ridicat de încredere cu aproximativ o săptămână înainte de producerea lor.

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„Deși se cunoaște existența unei teleconexiuni între El Nino și un final mai rece al iernii în Marea Britanie, acest rezultat nu este în niciun caz garantat”, a declarat Grahame Madge, purtător de cuvânt al Serviciului Meteorologic al Regatului Unit pentru probleme climatice, pentru Euronews Earth.

Acesta a explicat că evoluția vremii depinde de interacțiunea mai multor factori atmosferici, nu doar de intensitatea fenomenului El Niño.

„Există mulți alți factori care influențează vremea de iarnă din Marea Britanie, inclusiv El Nino, iar prognoza pentru iarnă este determinată de echilibrul dintre acești factori, mai degrabă decât de unul singur”, a precizat Grahame Madge.

O iarnă geroasă nu este un scenariu garantat

El Nino se intensifică în prezent, iar prognozele indică posibilitatea ca fenomenul să atingă o intensitate foarte mare în lunile următoare. Organizația Meteorologică Mondială estimează că încălzirea apelor din Pacificul tropical va continua și ar putea atinge apogeul în decembrie 2026, cu efecte asupra temperaturilor și precipitațiilor la nivel global.

Totuși, legătura dintre El Nino, vortexul polar și vremea din Europa este complexă. Chiar dacă anumite configurații atmosferice pot favoriza pătrunderea aerului rece, ele nu garantează o iarnă geroasă pe întregul continent și nici episoade de frig extrem într-o anumită țară.

De altfel, Serviciul Meteorologic al Regatului Unit a avertizat recent că titlurile care anunță deja ninsori extinse și temperaturi extrem de scăzute pe fondul fenomenului El Niño și al vortexului polar exagerează ceea ce se poate anticipa în acest moment.

Prin urmare, deși evoluția fenomenului El Nino și comportamentul vortexului polar vor fi urmărite cu atenție în lunile următoare, scenariul unei ierni cu ger extrem în Europa rămâne incert. Prognozele vor putea oferi indicii mai clare pe măsură ce se apropie sezonul rece și vor exista mai multe informații despre evoluția circulației atmosferice.

Editor : C.A.