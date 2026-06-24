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El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”

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Furtuna, fulgere, ploaie
Foto: Profimedia
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NASA a surprins prin satelit un val uriaș de apă caldă, lung de sute de kilometri, care semnalează formarea unui episod de El Nino extrem de puternic. Potrivit oamenilor de știință, fenomenul din acest an este pe cale să devină unul dintre cele mai intense înregistrate vreodată, scrie Live Science.

Imaginile satelitare arată o masă uriașă de apă caldă care traversează Oceanul Pacific, pe măsură ce noul episod El Niño intră în plină dezvoltare.

Banda de apă caldă, cunoscută sub numele de „undă Kelvin”, reprezintă o zonă cu niveluri ale mării mai ridicate decât media, întinsă pe sute de kilometri de-a lungul ecuatorului. Această anomalie este provocată de temperaturile ridicate ale apei, asociate cu El Niño, faza caldă a unui ciclu climatic natural.

Satelitul Sentinel-6 Michael Freilich a captat pe 8 iunie deviațiile față de nivelul mediu al suprafeței oceanului. Zonele colorate în roșu indică suprafețe marine mai ridicate decât în mod normal, în timp ce zonele albastre arată niveluri mai scăzute.

Dezvoltat și lansat în 2020 de NASA și European Space Agency, și operat de EUMETSAT, satelitul Sentinel-6 Michael Freilich măsoară schimbările nivelului mării cu o precizie de fracțiuni de centimetru, la fiecare 10 zile.

Datele completează măsurătorile temperaturii la suprafața oceanului, care arată că apele Pacificului s-au încălzit într-un ritm fără precedent în ultimele luni. Acest lucru i-a determinat pe cercetători să declare oficial începutul unui nou episod El Niño pe 11 iunie.

Pe măsură ce apa oceanului se încălzește, aceasta se dilată și ocupă mai mult spațiu, ceea ce duce la creșterea nivelului mării. În unele puncte de pe ecuator, suprafața oceanului este acum cu peste 15 centimetri mai ridicată decât în mod normal.

Undele Kelvin apar atunci când vânturile din vestul Pacificului, în apropierea ecuatorului, slăbesc și își schimbă temporar direcția, permițând apei calde să se acumuleze treptat în est. Astfel, stratul de apă caldă devine mai adânc și împiedică ridicarea apelor reci din adâncime. În prezent, valul a ajuns deja la coasta vestică a Americii de Sud.

NASA observase și alte unde Kelvin la începutul acestui an, semn că fenomenul El Niño urma să se instaleze. Una a fost detectată în ianuarie, în apropiere de Micronezia, iar alta a apărut în martie și a ridicat nivelul mării în apropiere de Peru până la jumătatea lunii mai.

Schimbările de temperatură și de nivel ale suprafeței oceanului pot modifica circulația atmosferică și pot influența vremea la nivel global. El Niño aduce de obicei mai multe precipitații în sud-vestul SUA, Columbia, Peru și Ecuador, în timp ce în vestul Pacificului ploile tind să scadă.

Cel mai recent episod El Niño, care a durat din iunie 2023 până în aprilie 2024, a contribuit la creșterea temperaturii medii globale și a făcut ca 2024 să devină cel mai cald an înregistrat vreodată, fiind și primul care a depășit pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius stabilit prin Acordul de la Paris.

Potrivit NASA, condițiile observate pe 8 iunie în vestul Pacificului seamănă cu cele din 1997, an în care a avut loc unul dintre cele mai puternice episoade El Niño din istorie.

„Deocamdată, pare că va fi unul foarte mare, chiar mai puternic decât aș fi spus săptămâna trecută, dar avem nevoie de mai multe observații pentru a înțelege exact ce se va întâmpla”, a declarat Severine Fournier, cercetător la Laboratorul de Propulsie Jet al NASA.

Editor : Ș.A.

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