El Nino se intensifică în Pacific. Avertisment din Australia: „Ar putea atinge cele mai ridicate niveluri observate din 1950”

Serviciul australian de meteorologie a avertizat marţi că în Pacificul tropical s-a format un fenomen meteorologic de tip El Nino, care s-ar putea intensifica, devenind unul dintre cele mai puternice din ultimele şapte decenii, informează Reuters și Agerpres.

Temperaturile de la suprafaţa mării din regiune au depăşit pragurile El Nino, iar indicatorii atmosferici sunt în concordanţă cu fenomenul care aduce condiţii meteorologice extreme, a declarat Biroul de Meteorologie.

„Prognozele indică un eveniment El Nino puternic până la foarte puternic, pe baza amplorii încălzirii din zona centrală a Pacificului tropical”, se arată într-un comunicat.

„Aproximativ jumătate dintre modele indică faptul că acest eveniment ar putea atinge unele dintre cele mai ridicate niveluri observate din 1950”, potrivit comunicatului.

O încălzire periodică a temperaturilor la suprafaţa mării în Oceanul Pacific central şi estic, El Nino este asociat cu precipitaţii mai reduse în timpul iernii şi primăverii, în special pe coasta de est a Australiei, şi cu temperaturi diurne mai ridicate în sud, a declarat Biroul de Meteorologie.

Fenomenul meteorologic este deosebit de dăunător pentru Australia, deoarece afectează producţia agricolă a ţării, care se numără printre cei mai mari exportatori mondiali de grâu, zahăr şi carne de vită.

Ultimul El Nino înregistrat în Australia, între 2023 şi 2024, a provocat cea mai secetoasă perioadă de trei luni din istorie.

Unul dintre cele mai puternice astfel de evenimente, care a avut loc în 2015 şi 2016, a provocat secetă pe scară largă şi a dus la scăderea producţiei de cereale şi de seminţe oleaginoase.

Oamenii de ştiinţă au afirmat că schimbările climatice vor amplifica efectele fenomenului El Nino din acest an.

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Editor : Ș.A.