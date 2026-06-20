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El Nino, „un cocktail exploziv” care poate aduce cel mai sever val de căldură din Europa: „Sute de milioane de oameni sunt în pericol”

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Incendiile de vegetație au făcut ravagii pe mapamond. Foto. Profimedia
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Din articol
Ce impact poate avea asupra Portugaliei

Comisia Europeană a confirmat că fenomenul El Niño este „aproape sigur” în acest an, iar efectele sale ar putea fi resimțite și în Europa. Într-o declarație pentru Euronews, climatologul Carlos da Camara a avertizat asupra posibilității unui val de căldură și a unor incendii de vegetație de proporții în Portugalia.

Comisia Europeană, prin Joint Research Centre, este cea mai recentă instituție internațională care afirmă că reapariția fenomenului în acest an este „practic certă”, fiind posibil să dureze până în 2027.

Potrivit raportului JRC, El Niño este așteptat să atingă o intensitate „foarte ridicată”, cu șanse mari să devină „foarte puternic”, depășind chiar episoade istorice precum cel de acum 12 ani. Comisia Europeană avertizează în special asupra riscurilor alimentare asociate secetei, care se adaugă prețurilor deja ridicate la energie și îngrășăminte și care ar putea pune „alte sute de milioane de oameni în pericol”.

Condițiile meteorologice nefavorabile ar putea afecta culturi esențiale precum grâul dur, considerat printre cele mai expuse, dar și porumbul, orezul, soia și grâul de iarnă.

World Meteorological Organization a emis la începutul acestei luni un avertisment, precizând că există o probabilitate de 80% ca un episod El Niño să se formeze între lunile iunie și august, ceea ce ar însemna o creștere anormală a temperaturii la suprafața Oceanului Pacific, cu efecte directe asupra regiunilor tropicale și subtropicale și posibile consecințe indirecte în multe alte zone ale globului.

Cele mai recente prognoze indică faptul că acest fenomen, estimat la o intensitate „moderată spre puternică”, are 90% șanse să continue până la sfârșitul anului.

Informația a fost transmisă și de United Nations, împreună cu un mesaj video al secretarului general António Guterres, care a declarat:

„Lumea trebuie să trateze această amenințare ca pe un semnal de alarmă climatică. El Niño va intensifica și mai mult încălzirea globală. Impactul său va fi mai sever, se va extinde mai departe și va traversa granițele cu o viteză devastatoare.”

Portugalia este departe de Oceanul Pacific, însă acest lucru nu înseamnă că este protejată de efectele fenomenului asupra temperaturilor. O vară fierbinte înseamnă o nevoie crescută de vigilență, nu doar din perspectiva impactului asupra sănătății, în special pentru persoanele care lucrează în aer liber, ci și în ceea ce privește incendiile de vegetație.

Potrivit IPMA, „deși El Niño are loc în Oceanul Pacific, acesta poate influența modelele climatice la scară globală. Totuși, efectele sale în Portugalia nu sunt directe și nici ușor de anticipat.”

Ce impact poate avea asupra Portugaliei

Pentru climatologul Carlos da Camara, apariția fenomenului în contextul schimbărilor climatice ar putea reprezenta un „cocktail exploziv”, cu efecte indirecte importante asupra Portugaliei.

Cercetătorul de la Dom Luiz Institute compară efectele El Niño cu aruncarea unei pietre mari într-un lac, care creează unde concentrice ce își pierd treptat din intensitate pe măsură ce se propagă.

„Fenomenul începe în Pacificul central. Perturbarea se extinde peste continentul american, atât spre nord, cât și spre sud, ajunge apoi în Indonezia și continuă de acolo. În cele din urmă influențează sudul Africii și apoi se răspândește peste Canada înainte să înceapă să se stingă, ceea ce înseamnă că influența directă asupra Europei este mică, foarte mică. În special în Peninsula Iberică este și mai redusă”, explică acesta.

Cu toate acestea, chiar dacă efectele directe sunt limitate sau aproape inexistente, „efectul de fluture” al fenomenului, combinat cu condițiile actuale, ar putea avea consecințe indirecte asupra Portugaliei în această vară, în special în ceea ce privește incendiile de vegetație.

În sudul Europei mediteraneene, o regiune pe care climatologul o consideră printre cele mai afectate de schimbările climatice, impactul ar putea fi amplificat.

„Îngrijorarea mea este că ar putea apărea un val de căldură precum cel din 2003, cel mai sever înregistrat vreodată în Europa. Dacă se întâmplă asta, având în vedere seria de furtuni asociate depresiunii Kristin, care au doborât milioane de copaci, știm că există acum mult mai multă biomasă disponibilă pentru a arde. Nu doar pentru că am avut o primăvară foarte ploioasă, ci și din cauza acestui surplus de vegetație provenit din copacii căzuți. Am putea vedea, de exemplu, incendii de vegetație de amploare, într-o perioadă foarte sensibilă a anului”, spune specialistul.

IPMA prognozează deja temperaturi foarte ridicate începând din weekend, cu valori care ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe zone din interiorul țării. Unele modele meteorologice private merg chiar mai departe și estimează temperaturi de până la 50 de grade Celsius.

Pentru Carlos da Camara, însă, „această valoare reprezintă un prag superior, cu un grad ridicat de incertitudine”.

În ceea ce privește posibilitatea ca temperaturile să atingă nivelurile extreme din 2003 chiar în zilele următoare, climatologul spune că deocamdată nu există suficiente date pentru o astfel de concluzie.

Contrar percepției generale, El Niño nu este un fenomen nou și nici unul cauzat de schimbările climatice, deși încălzirea globală îi poate amplifica efectele.

Termenul a fost folosit pentru prima dată la sfârșitul secolului al XIX-lea în Peru pentru a descrie încălzirea curenților din Pacific care apărea frecvent în jurul Crăciunului.

În ultimii ani, meteorologii au asociat acest fenomen cu o serie de evenimente meteorologice extreme care pot apărea simultan. Un exemplu a fost în 2014 și 2015, când episodul El Niño confirmat de WMO a fost însoțit de secete severe în mai multe regiuni ale lumii, afectând grav agricultura și amplificând riscul insecurității alimentare.

Potrivit oamenilor de știință, episodul El Niño care ar urma să înceapă în această vară ar putea avea efecte la fel de grave sau chiar mai grave decât cel de acum 12 ani.

Fenomenul este analizat în cadrul modelului științific ENSO (Oscilația Sudică El Niño), care măsoară fluctuațiile de temperatură ale apelor din Pacific și anticipează atât El Niño, cât și fenomenul opus, răcirea curenților oceanici, cunoscută sub numele de La Niña.

Editor : Ș.A.

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