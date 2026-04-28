După două secole de absență, elanul a fost reintrodus oficial în fauna României. Primele patru animale, aduse din centre specializate din Germania, Franța și Elveția, au fost eliberate în Parcul Natural Vânători Neamț.

Observarea lor va fi permisă doar de la distanță, în condiții controlate, pentru a-i proteja.

Elanul joacă un rol vital în menținerea echilibrului natural prin modul în care consumă vegetația și modelează pădurea.

Specia a fost considerată dispărută din fauna României încă din secolul al 19-lea, deși au mai fost raportate apariții izolate ale unor exemplare migratoare, în nordul țării.

„Aducerea elanilor este un act de reparaţie morală faţă de natură. Alături de reintroducerea zimbrului, acest proiect consolidează statutul Parcului ca reper pentru conservarea naturii în România şi ca model de bune practici în care protejarea speciilor vulnerabile sprijină educaţia şi dezvoltarea comunităţilor locale", a declarat, în comunicat, directorul Parcului Natural Vânători Neamţ, Sebastian Cătănoiu.

Cele patru exemplare (un mascul şi trei femele) provin din centre specializate din Germania, Franţa şi Elveţia, fiind selectate riguros pentru a asigura o aclimatizare optimă în noul areal.

Acţiunea face parte din proiectul strategic "Ţinutul Zimbrului: conservare, educaţie şi turism în Parcul Natural Vânători Neamţ", iniţiat de Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ şi implementat în parteneriat cu Asociaţia de Ecoturism din România (AER), ACDB şi Asociaţia Mioritics.

"Pentru a asigura succesul acestei etape delicate, elanii vor fi menţinuţi într-o perioadă de carantină de 30 de zile sub stricta supraveghere a personalului Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ. În acest interval, accesul publicului este restricţionat pentru a permite monitorizarea stării de sănătate şi adaptarea animalelor la noul mediu. Ulterior, publicul va putea admira exemplarele de la o distanţă de siguranţă, respectând normele de vizitare a ariei protejate", se arată în comunicatul Romsilva.

Elanul, cunoscut în trecut şi sub denumirea de "plotun", a fost o prezenţă constantă în fauna României până la începutul secolului al XIX-lea, fiind menţionat inclusiv de către Dimitrie Cantemir în "Descriptio Moldaviae". Dispărută de peste 200 de ani, specia a mai fost semnalată doar sporadic prin exemplare rătăcite în secolul XX.

