Foto Elanul revine în pădurile României după 200 de ani de absență. Primele 4 animale au fost eliberate în Parcul Natural Vânători Neamț

După două secole de absență, elanul a fost reintrodus oficial în fauna României. Primele patru animale, aduse din centre specializate din Germania, Franța și Elveția, au fost eliberate în Parcul Natural Vânători Neamț.

Observarea lor va fi permisă doar de la distanță, în condiții controlate, pentru a-i proteja.

Elanul joacă un rol vital în menținerea echilibrului natural prin modul în care consumă vegetația și modelează pădurea.

Specia a fost considerată dispărută din fauna României încă din secolul al 19-lea, deși au mai fost raportate apariții izolate ale unor exemplare migratoare, în nordul țării.

„Aducerea elanilor este un act de reparaţie morală faţă de natură. Alături de reintroducerea zimbrului, acest proiect consolidează statutul Parcului ca reper pentru conservarea naturii în România şi ca model de bune practici în care protejarea speciilor vulnerabile sprijină educaţia şi dezvoltarea comunităţilor locale", a declarat, în comunicat, directorul Parcului Natural Vânători Neamţ, Sebastian Cătănoiu.

Cele patru exemplare (un mascul şi trei femele) provin din centre specializate din Germania, Franţa şi Elveţia, fiind selectate riguros pentru a asigura o aclimatizare optimă în noul areal.

Acţiunea face parte din proiectul strategic "Ţinutul Zimbrului: conservare, educaţie şi turism în Parcul Natural Vânători Neamţ", iniţiat de Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ şi implementat în parteneriat cu Asociaţia de Ecoturism din România (AER), ACDB şi Asociaţia Mioritics.

"Pentru a asigura succesul acestei etape delicate, elanii vor fi menţinuţi într-o perioadă de carantină de 30 de zile sub stricta supraveghere a personalului Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ. În acest interval, accesul publicului este restricţionat pentru a permite monitorizarea stării de sănătate şi adaptarea animalelor la noul mediu. Ulterior, publicul va putea admira exemplarele de la o distanţă de siguranţă, respectând normele de vizitare a ariei protejate", se arată în comunicatul Romsilva.

Elanul, cunoscut în trecut şi sub denumirea de "plotun", a fost o prezenţă constantă în fauna României până la începutul secolului al XIX-lea, fiind menţionat inclusiv de către Dimitrie Cantemir în "Descriptio Moldaviae". Dispărută de peste 200 de ani, specia a mai fost semnalată doar sporadic prin exemplare rătăcite în secolul XX.

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
3
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
soldati-rusi-in uniforma
4
„Toți băieții sunt slabi”. Serviciile de informații ucrainene susțin că soldați ruși ar...
carte electronica de identitate
5
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi...
Te-ar putea interesa și:
Un elan a intrat într-un garaj din Suedia și a distrus trei BMW-uri clasice.
VIDEO Un elan a intrat într-un garaj din Suedia și a distrus trei BMW-uri clasice
elan
VIDEO. Momentul în care un elan își pierde coarnele
un barbat tine in maini coarne de elan
VIDEO. Momentul când un elan rămâne fără coarne. Imaginile au devenit virale
Unui elan din statul american Colorado i-a fost îndepărtată o anvelopă pe care o avea blocată la gât de cel puţin doi ani
Doi „specialiști în faună sălbatică” au tăiat coarnele unui elan în loc să taie anvelopa blocată în jurul gâtului
elan
VIDEO. Elan alb, filmat în Suedia
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au strâns...
Romanian PM Bolojan Unveils Interim Ministers as Social Democrats Leave Government, Bucharest, Romania - 23 Apr 2026
Nemulțumire la Bruxelles. PSD nu i-a anunțat nici pe socialiștii...
plenul parlamentului
Ilie Bolojan acuză că PSD și AUR au un plan să preia guvernarea și nu...
profimedia-0975326545
Parlamentul European votează, astăzi, ridicarea imunității Dianei...
