Elefanții folosesc zeci de plante medicinale pentru a se trata. Descoperiri surprinzătoare în Kenya

Elefanții africani folosesc zeci de specii de plante pentru a se trata atunci când sunt bolnavi și ar putea chiar să le administreze unele dintre aceste remedii puilor lor, arată un nou studiu realizat în Kenya. Cercetătorii au identificat 35 de plante folosite de animale, dintre care 25 sunt cunoscute de comunitățile locale pentru proprietățile lor medicinale, relatează BBC.

Acești elefanți îi fascinează de mult timp pe oamenii de știință prin comportamentul lor neobișnuit. Sunt cunoscuți drept elefanții care „extrag sare”, deoarece intră în peșteri și răzuiesc roca cu colții pentru a obține mineralele de care au nevoie în alimentație. Noua cercetare sugerează că aceiași elefanți folosesc mai multe specii de plante din pădure în scopuri medicinale.

Unul dintre principalii cercetători, dr. Elodie Freymann de la Universitatea Brown din SUA, a declarat că studiul ridică întrebarea dacă distrugerea habitatelor forestiere privează animalele și oamenii de medicamentele naturale de care au nevoie pentru a se dezvolta și a rămâne sănătoși. „Acest lucru arată cât de strâns legate sunt medicamentele noastre de lumea non-umană”, a declarat dr. Freymann.

Oamenii de știință au colaborat cu organizația pentru conservarea naturii Mount Elgon Foundation. Ei au intervievat localnici, printre care rangeri și bătrâni ai comunităților.

Mărturiile descriu elefanți care aleg anumite plante atunci când par să nu se simtă bine, precum și femele care le-ar administra puilor plante cu proprietăți medicinale.

Farmacia elefanților

Pornind de la aceste informații, cercetătorii au ajuns la concluzia că elefanții folosesc 35 de specii diferite de plante, dintre care 25 sunt cunoscute la nivel local pentru utilizările lor medicinale.

Studiul, publicat în revista Scientific Reports, nu a dezvăluit numele persoanelor intervievate, participanții fiind păstrați anonimi pentru a se simți liberi să își împărtășească experiențele.

Relatările lor scot la iveală câteva detalii fascinante. Într-o mărturie, un ranger a povestit că a văzut elefanți folosind o plantă cunoscută sub numele de Angurweet „ca medicament administrat puilor”.

Angurweet este folosită ca remediu pentru diverse afecțiuni, inclusiv pentru durerile de stomac. Rangerul a descris femelele de elefant mestecând planta în gură, „îndepărtând frunzele și mestecând-o până devine moale, împreună cu rădăcinile altor copaci”.

El a mai povestit că a văzut femelele amestecând acest material vegetal cu propriul lapte. „Îl dau puilor, care îl mestecă singuri și apoi scuipă părțile solide.”

Localnicii ne-au oferit o hartă”

Un alt cercetător principal al proiectului, dr. Fabien Schultz de la Institutul Bernhard Nocht pentru Medicină Tropicală din Hamburg, a declarat: „Localnicii ne-au oferit o hartă. Acum vrem să urmărim elefanții și să investigăm dacă aleg anumite plante în anumite contexte legate de sănătate și dacă acele plante au o activitate biologică relevantă”.

Multe animale se tratează singure cu plante și alte remedii naturale. Cele mai vechi relatări despre elefanți care practică „automedicația” datează încă de la începutul secolului al III-lea.

Autorul roman Claudius Aelianus descria, în lucrarea sa De Natura Animalium (Despre natura animalelor), un elefant care, după ce fusese rănit de sulițe și săgeți, a consumat flori și ulei provenite de la un măslin. Elefantul s-ar fi recuperat complet.

Secole mai târziu, oamenii de știință încearcă să afle ce putem învăța de la animalele sălbatice despre proprietățile plantelor din habitatele forestiere în care acestea au evoluat.

„Există pe această planetă organisme capabile să producă substanțe medicinale și care au această capacitate incredibilă”, a declarat dr. Freymann. „Fabrici de medicamente care există peste tot în jurul nostru.”

Editor : M.I.