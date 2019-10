Elevii clujeni au inventat un senzor care te avertizează când scade calitatea aerului şi trebuie să deschizi geamul

O echipă de elevi de liceu din Cluj-Napoca a inventat un senzor de monitorizare non-stop care își schimbă culoarea în funcție de calitatea aerului și o aplicație IT aferentă prin care utilizatorul este avertizat despre creșterea nivelului de CO2, proiectul câștigând locul întâi la un concurs.

Carla Todoran, elevă în clasa a XII-a a Liceului Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca a declarat că senzorul va trimite notificări în aplicația IT ori de câte ori constată o scădere a calității aerului într-o încăpere, pentru ca utilizatorul să deschidă geamul.

„Echipa Reboot a Liceului Teoretic <Avram Iancu> a prezentat proiectul <Clair> cu care a obținut locul întâi la concursul derulat de Asociația <Descoperă-ți pasiunea în IT>. Am dezvoltat un senzor de monitorizare non-stop a calității aerului, însoțit de o aplicație IT, după ce am efectuat un studiu într-o clasă a școlii din care rezultă că un copil, pe parcursul unei zile, elimină dioxid de carbon, CO2, cât ar umfla 220 de baloane, ceea ce ar însemna 6.600 de baloane într-o clasă.

Un nivel prea ridicat de CO2 și de alte substanțe din aer induce elevilor stări de amețeală, reduce capacitatea creierului de a funcționa la parametri maximi, astfel că am decis să facem acest senzor care să semnaleze scăderea calității aerului sub o anumită limită.

Senzorul, sub forma unui norișor alb, trimite notificări în aplicația IT aferentă ori de câte ori constată o scădere a calității aerului în sala de clasă, avertizând utilizatorul că trebuie să deschidă geamul”, a explicat Carla Todoran.

Potrivit acesteia, aplicația IT de pe telefonul mobil permite identificarea compușilor din aer, simptomele pe care le poate avea utilizatorul dacă scade calitatea aerului, dar și ce plante ar trebui să aibă în încăpere pentru filtrarea compușilor.

Bogdan Rus, un alt membru al echipei, din clasa a XI-a, a declarat că s-a ocupat de partea de meniu principal a aplicației IT și de pagina de „Ajutor”. „Meniul principal conține o serie de grafice, printre care unul care arată calitatea aerului, cu o scală de la 0 la 100, 100 însemnând o calitatea maximă, apoi tabele cu temperatura, presiunea și umiditatea din încăpere. Nivelul de CO2 este reprezentat de niște buline care sunt verzi dacă nivelul de CO2 din aer este foarte bun, dar care se înroșesc și se agită dacă acest nivel crește. Pe lângă dioxid de carbon și monoxid de carbon, senzorul nostru mai înregistrează compuși precum etanol, benzen, formaldehide, dar și alergeni”, a explicat Bogdan Rus.

Andrei Baciu, elev în clasa a X-a, a detaliat modul de funcționare al norișorului, menționând că acesta poate determina cantitățile de compuși organici volatili din aer.

„Senzorul are un indicator led care își schimbă culoarea în funcție de calitatea aerului astfel încât culoarea verde înseamnă un aer bun, culoarea galben un aer moderat, iar culoarea roșie indică un aer nociv. Dispozitivul este conectat la WIFI și transmite date către aplicația pe telefonul mobil la un interval de 15 secunde, fiind alimentat cu o baterie care poate să aibă o durată de un an. Costul unui astfel de senzor se ridică la 30 de dolari. Sperăm să găsim un investitor care să producă acest norișor”, a spus Andrei Baciu.

Călin Ardelean, unul dintre mentorii echipei Reboot, a afirmat că a lucrat foarte ușor cu liceenii clujeni care sunt „foarte deștepți și se prind repede ce au de făcut”. „Un astfel de dispozitiv poate fi cumpărat în număr mare și de firme interesate, pentru monitorizarea aerului din fiecare încăpere. De asemenea, astfel de senzori, amplasați în tot orașul, ar putea oferi o hartă a calității aerului și evoluția sa în timp. Este un proiect grozav, de viitor pentru un mediu mai curat”, a declarat acesta.

Din echipa liceenilor clujeni mai fac parte Antonia Hegheș, Andreea Diana Buiga și Alex Matei Ignat.

La concursul organizat de Asociația „Descoperă-ți pasiunea în IT”, desfășurat la Cluj-Napoca, au participat 170 de liceeni din județele Cluj, Bihor, Sibiu, Mureș, Brașov și Maramureș, care au dezvoltat aplicații din domenii diverse, cum ar fi medicina, agricultura, turismul, educația sau confortul și siguranța cetățeanului.

Comisia de jurizare a fost formată din reprezentanți ai partenerilor din mediul de business, academic și școlar, cu expertiză în inovație și produse software.

Redactare G.M.

Sursa: Mediafax