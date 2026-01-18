Emisiile de carbon generate de aviație ar putea să scadă cu 50% fără reducerea zborurilor comerciale (studiu)

Emisiile care contribuie la încălzirea globală generate de aviație ar putea fi reduse la jumătate, fără a elimina zboruri sau a limita mobilitatea pasagerilor, dacă operatorii aerieni ar renunța la locurile premium, ar crește gradul de ocupare al aeronavelor și ar utiliza cele mai eficiente modele de avioane, arată o nouă analiză internațională citată de The Guardian.

Analiza, care a evaluat peste 27 de milioane de zboruri comerciale din aproximativ 35 de milioane operate în 2023, sugerează că măsurile ar putea fi mult mai eficiente în reducerea amprentei de carbon decât promisiunile industriei privind combustibilii sustenabili sau schemele controversate de compensare a emisiilor.

Deși emisiile de CO₂/kilometru au scăzut treptat datorită avioanelor mai eficiente, creșterea accelerată a numărului de zboruri a anulat acest progres. Experții estimează că emisiile aviației ar putea să se dubleze sau chiar să se tripleze până în 2050.

Zborurile din SUA și Australia, printre cele mai poluante

Studiul arată o variație semnificativă a eficienței la nivel global. Zborurile cu cele mai ridicate emisii provin frecvent de pe aeroporturi din SUA și Australia, în special cele mai mici, dar și din regiuni ale Africii și Orientului Mijlociu.

În schimb, aeroporturile din India, Brazilia și Asia de Sud-Est sunt dominate de zboruri mai puțin poluante. Atlanta și New York se numără printre aeroporturile cu cele mai ineficiente zboruri, aproape cu 50% mai slabe decât cele mai eficiente, operate din Abu Dhabi și Madrid.

Potrivit autorului principal al studiului, prof. Stefan Gössling de la Universitatea Linnaeus din Suedia, transportul aerian este „foarte ineficient” din trei motive majore:

utilizarea aeronavelor vechi, cu consum ridicat de combustibil;

locurile premium (business și first class), care ocupă mult spațiu;

aeronavele care zboară fără a fi pline - în 2023, gradul mediu de ocupare a fost de doar 80%.

Renunțarea la locurile premium, combinată cu aeronave pline în proporție de 95% și utilizarea celor mai eficiente modele disponibile, ar putea reduce emisiile cu 50% până la 75%, afirmă Gössling.

Prin comparație, pasagerii de la clasa business și first class generează în prezent de peste trei ori mai multe emisii decât cei de la economy, iar în cabinele premium cele mai spațioase, chiar de 13 ori mai multe.

Rute eficiente și rute extrem de poluante

Eficiența diferă masiv de la o rută la alta. Cea mai eficientă este considerată cursa dintre Milano (Italia) și Incheon, lângă Seul (Coreea de Sud), cu doar 31,6 g CO₂ per kilometru per pasager.

La polul opus, o rută internă din Papua Noua Guinee a fost cea mai poluantă, urmată de un zbor din Ironwood către Minneapolis/St. Paul, în SUA, care emitea 805 g CO₂ per kilometru per pasager.

SUA, responsabile pentru un sfert din emisiile globale ale aviației, înregistrează zboruri cu 14% mai poluante decât media globală. China se situează ușor peste medie, iar Marea Britanie ușor sub media globală de 84,4 g CO₂/pasager/km.

Soluțiile din prezent, contestate

Organismul ONU pentru aviație, ICAO, mizează pe schema de compensare Corsia, criticată ca fiind „neambițioasă și problematică” și care nu a impus încă utilizarea vreunui credit de carbon. Uniunea Europeană a stabilit pentru 2030 o țintă de 6% pentru combustibilul sustenabil de aviație, însă aceste resurse sunt limitate și scumpe.

Pe lângă problemele structurale, companiile aeriene se confruntă și cu întârzieri semnificative în livrarea aeronavelor noi: un deficit global de peste 5.000 de avioane este atribuit problemelor din lanțul de aprovizionare. Gössling propune mai multe politici posibile:

afișarea unui rating de eficiență a emisiilor pentru fiecare rută;

taxe de aterizare mai mari pentru aeronavele poluante;

interzicerea treptată a celor mai poluante avioane, așa cum s-a procedat cu cele extrem de zgomotoase.

Cercetătorul sugerează chiar o schimbare a modelului de afaceri: mai puține zboruri, dar mai pline, cu prețuri mai mari. Zborurile foarte ieftine stimulează o cerere „indusă”, susține el, adăugând că majorarea prețurilor i-ar determina pe unii călători să aleagă alt tip de vacanță.

Cine poluează cel mai mult

Zborurile comerciale sunt dominate de pasageri din țările bogate. Chiar și în state dezvoltate precum SUA și Germania, doar jumătate, respectiv o treime din populație, ia zboruri anual:

doar 1% din populația lumii este responsabilă pentru 50% din emisiile aviației;

doar 10% dintre oameni zboară într-un an;

doar 4% dintre aceștia zboară internațional.

Un purtător de cuvânt al ICAO a declarat că îmbunătățirile operaționale pot oferi între 4% și 11% din reducerea necesară pentru atingerea obiectivului de emisii net zero, în timp ce combustibilii mai curați ar reprezenta peste jumătate, iar tehnologiile inovatoare restul. ICAO spune că încurajează acțiuni accelerate din partea celor 193 de state membre și salută cercetările care aduc perspective noi.

