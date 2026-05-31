Valurile de căldură extreme care afectează tot mai frecvent Europa ridică îngrijorări majore în rândul experților în schimbările climatice, care vorbesc despre o „nouă realitate” climatică. Fenomenele de acest tip nu mai sunt evenimente izolate, ci episoade recurente cu impact sever asupra sănătății publice, în special în rândul persoanelor vulnerabile. Oamenii de știință avertizează că temperaturile extreme pot provoca un număr de decese de câteva ori mai mare decât alte cauze violente sau accidentale, inclusiv accidentele rutiere și crimele, subliniind presiunea tot mai mare exercitată de încălzirea globală asupra societăților europene, arată The Guardian, într-o analiză.

Malcolm Mistry știa că luni dimineață urma să se facă „foarte cald, foarte repede”, dar faptul că s-a trezit târziu i-a amânat planurile de a juca o partidă de cricket devreme cu fiul său. Era deja ora 10 dimineața când cei doi au ajuns la terenurile scăldate de soare ale clubului lor local din sud-vestul Londrei și, spre rușinea savantului de 48 de ani, care jucase cricket în tinerețe, corpul său a început să cedeze după doar o jumătate de oră de aruncări.

Dacă ar fi continuat încă o oră, Mistry estimează că probabil ar fi suferit un șoc termic. Dacă el și fiul său ar fi rămas până la prânz, s-ar fi trezit că își forțează corpurile sub razele directe ale soarelui, în timp ce o stație meteorologică din apropiere înregistra cea mai ridicată temperatură de 34,8 grade Celsius din luna mai din Marea Britanie de când se țin evidențe.

„Simțeam că respiram puțin mai greu”, a spus Mistry, un cercetător de frunte în domeniul climei și sănătății la London School of Hygiene & Tropical Medicine. „Atunci mi-am spus: «Trebuie să mă opresc aici chiar acum, imediat, înainte să se întâmple ceva.»”

O vară europeană tot mai periculoasă

Latura întunecată a unei veri europene aparent plăcut de călduroase, așa cum o arată datele privind mortalitatea excesivă, este un număr de victime aproape inimaginabil de mare - unul pe care societatea îl tratează rareori ca pe o criză.

În 2024, canicula din Uniunea Europeană a făcut aproximativ de trei ori mai multe victime decât accidentele rutiere, de 16 ori mai multe decât crimele și de peste 10.000 de ori mai multe decât atacurile teroriste.

Anul acesta, temperaturile maxime de vară se fac simțite înainte ca primăvara să se fi terminat. Acest lucru ar putea prevesti o căldură și mai intensă, pe măsură ce unele părți ale Europei se pregătesc pentru încă un sezon torid, cu extreme de temperatură chinuitoare.

Temperaturile din weekend au atins maxime amețitoare în Marea Britanie, care și-a doborât recordul istoric de temperatură pentru această lună cu 2 grade Celsius. Vârful de luni de 34,8 grade Celsius înregistrat la Kew Gardens din Londra a fost urmat de o „noapte tropicală” la aerodromul Kenley, cu temperaturi minime care nu au scăzut sub 21,3 grade Celsius, iar marți a fost depășit cu o temperatură maximă de 35,1 grade Celsius în vestul Londrei.

Serviciul meteorologic britanic a declarat că temperaturile ar fi „excepționale în Marea Britanie chiar și la mijlocul verii, darămite în luna mai”.

În Franța, unde luni temperaturile maxime au depășit 37,1 grade Celsius în sud-vest, sistemul național de avertizare a fost activat pentru prima dată în luna mai de la introducerea sa în 2004, iar șapte decese au fost asociate cu căldura. Meteo-France a declarat că în lunile mai din anii precedenți au existat perioade de căldură anormală, „dar nimic comparabil cu aceasta”.

Spania ar putea înregistra temperaturi de până la 40 grade Celsius în această săptămână.

„Valurile de căldură de început de sezon sunt cele mai periculoase”

„Valurile de căldură de la începutul sezonului sunt deosebit de periculoase, deoarece organismele noastre nu au avut timp să se aclimatizeze”, a declarat Garyfallos Konstantinoudis, epidemiolog de mediu la Imperial College London, care estimează că între sâmbătă și luni se vor înregistra încă 250 de decese cauzate de caniculă în Anglia și Țara Galilor.

„Această val de căldură excepțională de primăvară reprezintă mult mai mult decât o simplă perturbare neplăcută a somnului, muncii sau studiilor noastre”, a spus el. „Pentru grupurile vulnerabile care nu au acces la sisteme de răcire - în special persoanele în vârstă, copiii foarte mici și cei cu afecțiuni medicale preexistente - aceste temperaturi sunt pur și simplu periculoase și potențial fatale.”

Factorul specific care a declanșat temperaturile record este o zonă de presiune ridicată care reține căldura. Aceasta se adaugă la creșterea globală a temperaturilor medii, care a sporit probabilitatea apariției fenomenelor extreme și a făcut ca temperaturile maxime fără precedent să devină o realitate din ce în ce mai comună.

Peter Thorne, climatolog la Universitatea Maynooth din Irlanda, a declarat: „Știm fără niciun dubiu” că criza climatică a făcut ca valurile de căldură, precum cel mai recent, să fie mai intense și mai probabile. „Cu toate acestea, multe dintre recordurile înregistrate, în special în Marea Britanie și Franța, sunt incredibil de nebunești.”

„Această ultimă val de căldură din Europa este o reamintire brutală a impactului în spirală al crizei climatice, atât uman, cât și economic”, a declarat Simon Stiell, secretarul executiv al Convenției Națiunilor Unite privind schimbările climatice. „Principalul vinovat este dependența lumii de arderea cărbunelui, petrolului și gazelor naturale, precum și de distrugerea pădurilor. Multe alte părți ale lumii sunt, de asemenea, grav afectate, cum ar fi India și alte părți ale Asiei. Datele științifice arată clar că schimbările climatice provocate de om fac ca aceste valuri de căldură să devină tot mai frecvente și mai extreme.”

Agricultură „pe butuci”, secetă și riscuri în creștere

În ultimele săptămâni, agricultorii de pe întreg continentul au început să tragă semnale de alarmă cu privire la prognozele meteorologice. Un grup de lobby regional din Țările de Jos a avertizat recent asupra stresului provocat de căldura prelungită și de secetă.

Luna trecută, asociația tinerilor agricultori din Aragon, Spania, a avertizat asupra unei posibile „catastrofe” pentru culturile de cereale din cauza căldurii extreme și a lipsei precipitațiilor.

Oamenii de știință au avertizat că El Nino, un fenomen meteorologic de încălzire care se preconizează că ar putea reveni într-o formă puternică în acest an, ar putea duce la temperaturi și mai ridicate în 2026. Previziunile actuale estimează că acesta va atinge o intensitate moderată în vară și va atinge apogeul spre sfârșitul anului.

„Ceea ce contează mult mai mult decât agitația din jurul unui viitor El Nino este faptul că am schimbat definitiv clima”, a spus Thorne. El a comparat acest lucru cu intrarea într-un cazinou și aruncarea unui șapte cu un zar cu șase fețe.

„Mă aștept la numeroase fenomene extreme notabile în Europa în această vară, deoarece aceasta este noua noastră realitate - dar exact ce, unde, când și cu ce impact nu este previzibil”, a adăugat el. „Dar dacă nu pierzi de data aceasta, există întotdeauna anul viitor. Și revenind la analogia cu cazinoul, în final casa câștigă întotdeauna.”

