Live TV

Europa se încălzește, iar generațiile născute acum vor suporta consecințele: timp de expunere la incendii extreme, aproape dublu

Data publicării:
incendiu de vegetație
Teritoriile devastate de incendii în Portugalia și Spania anul acesta reprezintă două treimi din întreaga suprafață afectată din Europa. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Condițiile meteorologice extreme, tot mai frecvente Diferențele dintre generații Incendiile de vegetație au afectat Europa

Copiii născuți după 2025 vor fi expuși, pe parcursul vieții, la încă trei ani de condiții meteorologice extrem de favorabile incendiilor, în scenariul politicilor climatice actuale. În regiunea mediteraneană, diferența dintre generații ar putea ajunge la cinci ani, pe fondul intensificării încălzirii globale, anunță The Guardian.

Un studiu arată că bebelușii europeni se vor confrunta cu condiții meteorologice extreme favorabile incendiilor de aproape două ori mai mult decât străbunicii lor, dacă măsurile de combatere a schimbărilor climatice nu vor fi intensificate rapid.

Cercetătorii au constatat că, în contextul politicilor actuale, încălzirea globală va expune un copil născut în Europa în 2025 la trei ani în plus de condiții meteorologice extrem de favorabile incendiilor pe parcursul vieții sale, comparativ cu o persoană născută în 1950.

Numărul de zile cu cele mai severe condiții, în care incendiile ard mai intens și se răspândesc pe suprafețe mai mari, va crește cel mai rapid în regiunea mediteraneană. Acolo, generația Beta - cohorta demografică a celor născuți începând cu 2025 - va fi expusă pe parcursul vieții la încă cinci ani de condiții meteorologice extreme favorabile incendiilor, comparativ cu generația baby-boom, născută în cele două decenii de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Condițiile meteorologice extreme, tot mai frecvente

Condițiile de căldură, uscăciune și vânt puternic, care au permis ca focurile de mici dimensiuni să se transforme în incendii devastatoare, au fost agravate de un secol și jumătate de poluare provocată de combustibilii fosili și de distrugerea pe scară largă a naturii, care au contribuit la încălzirea planetei cu 1,4°C.

În Europa, unde încălzirea s-a produs de aproximativ două ori mai rapid decât media globală, înrăutățirea condițiilor meteorologice a alimentat tot mai multe incendii de amploare, care au copleșit autoritățile.

Rosa Pietroiusti, cercetătoare în domeniul climei la Vrije Universiteit Brussel și autoare principală a studiului, a afirmat că condițiile meteorologice severe favorabile incendiilor reprezintă o „condiție necesară, dar nu suficientă” pentru apariția incendiilor extreme care au devastat anumite regiuni ale Europei în această vară.

„Condițiile meteorologice sunt un element important al riscului de incendiu - posibilitatea ca acel incendiu să se producă, să fie extrem de distructiv și dificil de controlat și să se răspândească foarte rapid”, a declarat cercetătoarea.

Cercetătorii au combinat date demografice cu rezultatele unor modele climatice globale și au calculat numărul de zile în care condițiile meteorologice favorabile incendiilor au fost mai severe decât în cele mai grave 5% dintre zilele înregistrate în regiunea respectivă în perioada de referință 1985-2014.

Aceștia au luat în considerare 21 de scenarii care au condus la o încălzire globală cuprinsă între 1,5°C și 3,5°C până la sfârșitul secolului, un spectru care acoperă, în linii mari, scenariile de evoluție climatică de la cele mai optimiste la cele mai pesimiste dintre cele considerate probabile.

Ei au constatat că, în condițiile politicilor actuale, care vor duce la o încălzire de 2,6°C, copiii născuți astăzi se pot aștepta să fie expuși cu 84% mai mult la condiții meteorologice extreme favorabile incendiilor decât cei născuți în 1950.

Cercetătorii au atribuit 86% din această creștere schimbărilor climatice și 14% creșterii speranței de viață. Dacă încălzirea de la sfârșitul secolului va fi limitată la 1,5°C - un obiectiv care, potrivit cercetătorilor, va fi probabil depășit în doar câțiva ani - copiii născuți în 2025 s-ar confrunta cu o perioadă cu 1,3 ani mai scurtă de condiții meteorologice extreme favorabile incendiilor decât în scenariul politicilor actuale, potrivit studiului.

Diferențele dintre generații

Raúl Cordero, climatolog la Universitatea din Groningen, care nu a participat la cercetare, a declarat că studiul evidențiază „nedreptatea inerentă între generații” generată de criza climatică.

„Cu doar o lună în urmă, locuitorii din Europa Centrală s-au confruntat cu condiții meteorologice propice incendiilor, pe care părinții sau bunicii lor nu le-au cunoscut niciodată. Din păcate, aceste condiții s-au concretizat în incendii de proporții fără precedent în Belgia și vestul Germaniei”, a declarat Cordero, ale cărui rude s-au numărat printre miile de persoane care și-au părăsit locuințele în Germania în luna august.

„Un incendiu de neoprit care cuprinde un oraș? O astfel de urgență ar fi fost de neimaginat pentru germanii din generațiile mai în vârstă”, a adăugat climatologul.

În sudul Europei, numărul incendiilor și suprafața arsă au scăzut de-a lungul deceniilor, pe măsură ce autoritățile au devenit mai eficiente în combaterea acestora, potrivit unui studiu la care Cordero a fost coautor în iulie.

În ultimii ani, însă, tendința s-a inversat. Pe lângă vremea mai caldă și mai uscată, combaterea agresivă a incendiilor - care a împiedicat chiar și incendiile de intensitate redusă - a dus la acumularea de vegetație inflamabilă, care a alimentat incendii violente în anii în care condițiile climatice au fost favorabile.

Incendiile de vegetație au afectat Europa

Valuri de căldură neîntrerupte și seceta extinsă au afectat Europa în această vară și au dus la incendii de pădure de amploare în Franța, Spania, Italia și în mai multe alte țări.

În întreaga Uniune Europeană, severitatea condițiilor meteorologice favorabile incendiilor a atins niveluri record în acest an, în timp ce suprafața arsă se îndreaptă către al treilea cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată.

Mecanismul de protecție civilă al UE a fost activat de nouă ori, pe măsură ce țările au mobilizat avioane și echipaje de stingere a incendiilor pentru a veni în sprijinul statelor vecine copleșite de amploarea incendiilor.

În discursul său anual privind starea Uniunii, susținut miercuri, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a adus un omagiu unui pilot-pompier danez care a murit alături de un coleg în Grecia luna trecută și a anunțat planuri pentru crearea unei flote europene de stingere a incendiilor.

„Sunt foarte mândră de reacția Europei, de mijloacele noastre europene care zboară pe tot continentul”, a declarat von der Leyen. „Dar, în mod evident, trebuie să gândim la scară mai mare și să învățăm mai repede”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

Citește și: Schimbările climatice amenință renașterea energiei nucleare din Europa. Centralele devin tot mai vulnerabile la secetă și caniculă

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Captură de site cu articolul care ulterior a fost șters. Foto NEXTA X
1
Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie...
US Capitol Dome Congress House of Representatives US Senate Washington DC
2
Mai mulți senatori americani îl îndeamnă pe Trump să retragă invitația adresată lui Putin...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
3
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
4
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului...
traian basescu in fata ta digi24
5
Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan: „Cum să pui un premier...
”Mutantul” a câștigat Mister Olympia 2026 și imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
”Mutantul” a câștigat Mister Olympia 2026 și imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
El Nino weather phenomenon cause drought in southeast asia.
Ce este un „super El Niño” și cum va afecta acest fenomen vremea
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
El Nino ar putea provoca peste 450.000 de morți în următoarele șase luni. Țările care vor fi cel mai puternic afectate
Furtuna, fulgere, ploaie
Crește riscul de căldură și fenomene meteo extreme: record istoric de vapori de apă în atmosferă
dunăre- ungaria
Ursula von der Leyen, despre schimbările climatice: „Această vară a fost una a adevărului. Dunărea, Rinul dispar sub ochii noştri”
himalaya
Viața a milioane de oameni din Himalaya, care trăiesc sub nivelul lacurilor glaciare, în pericol din cauza topirii ghețarilor (raport)
Recomandările redacţiei
muresan abrudean pnl parlament
Încep audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan. În ce ordine intră...
drona ruseasca profimedia
Atacul masiv cu drone al Rusiei în Ucraina, văzut din Tulcea. Imagini...
Sorin Grindeanu
PSD decide azi dacă votează sau nu Guvernul Siegfried Mureşan
Kimberly Guilfoyle
Scandalul ambasadoarei SUA. Cristian Diaconescu avertizează asupra...
Ultimele știri
Cutremur în România, luni dimineață
Elevii protestează luni la adresa introducerii uniformei școlare. Se vor îmbrăca în negru
Bărbatul care a mers pe jos 50.000 de kilometri ca să ajungă acasă. La finalul unei călătorii de aproape 30 de ani, mai are un obstacol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea care le-a pus la încercare timp de opt ani. Începe un capitol complet...
Cancan
Patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia! Rețeaua lui de trafic folosea mai mulți studenți din...
Fanatik.ro
Gică Hagi face revoluție la națională: patru jucători afară, Stanciu îl scoate pe Ianis din primul unsprezece
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Nicușor Dan, viral după ce și-a aranjat șosetele lângă Zelenski: Romina Gingașu, reacție neașteptată la...
Adevărul
Dosar de mită de 450.000 de euro la Gheorgheni. Doi directori, arestați în cazul unui proiect energetic
Playtech
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus
Digi FM
Și-a luat cei trei copii și s-a mutat în Tenerife, dar visul a durat doar două luni. De ce s-a întors...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima luptă în cușcă dintre un polițist și un deținut s-a încheiat după doar 57 de secunde
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova locuiesc în „buncărul miliardarilor”. Cum arată locul în care își cresc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Toți îl invidiau pentru fizicul din "Baywatch", dar Zac Efron își supunea corpul unui stres imens: "Nu eram...
Adevarul
Peiu, despre cei peste 280 de parlamentari care l-au demis pe Bolojan: „Guilfoyle nu se află printre ei”
Newsweek
EXCLUSIV Ministerul Muncii spune în ce condiții va indexa pensiile la 1 ianuarie 2027. De ce depind sumele?
Digi FM
Protest fără precedent în școlile din România! De ce merg elevii îmbrăcați în negru la ore
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă dacă nu-ți schimbi periuța de dinți la timp. Acest lucru poate dăuna danturii la fel ca...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Entuziasm uriaș al fanilor. Brad Pitt și Ines de Ramon au făcut furori la San Sebastian. Ea a arătat...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...