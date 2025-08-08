Live TV

„Exact ce a făcut Stalin": Oamenii de știință acuză administrația Trump de manipularea datelor despre schimbările climatice

Drill, Baby, Drill
Administrația Trump a șters site-ul oficial cu rapoarte climatice periodice. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Administrația Trump intenționează să revizuiască rapoartele naționale privind schimbările climatice, considerate standardul științific în domeniu. Decizia a stârnit reacții dure din partea comunității științifice, care denunță tentativa de manipulare a datelor și compară demersul cu tacticile folosite de Stalin.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, se confruntă cu critici tot mai numeroase din partea oamenilor de știință, care afirmă că „cele mai mari temeri” ale lor s-au confirmat după ce Wright a dezvăluit că administrația Trump intenționează să „actualizeze” principalele rapoarte climatice ale SUA, scrie The Guardian.

Wright, fost executiv în industria petrolului și gazelor, a declarat la CNN, într-un interviu cu jurnalista Kaitlan Collins, că administrația revizuiește rapoartele naționale de evaluare climatică publicate de guvernele anterioare. Aceste rapoarte, realizate de oameni de știință și evaluate de colegii lor, sunt considerate standardul de aur în ceea ce privește încălzirea globală și impactul asupra sănătății umane, agriculturii, resurselor de apă și poluării aerului. Din anul 2000 până în prezent au fost publicate cinci astfel de rapoarte oficiale.

O „farsă” plină de dezinformare

„Le analizăm și vom publica versiuni actualizate ale acestor rapoarte, împreună cu comentarii pe marginea lor”, a spus Wright, unul dintre susținătorii principali ai agendei administrației „drill, baby, drill” (forăm, baby, forăm), care urmărește stimularea producției și utilizării de combustibili fosili, cauza principală a crizei climatice.

Declarațiile lui Wright vin la câteva zile după ce Departamentul Energiei a publicat un raport care susținea că îngrijorările legate de criza climatică sunt exagerate. Raportul a fost criticat de oameni de știință, care l-au numit o „farsă” plină de dezinformare.

Vorbind la CNN despre rapoartele naționale de evaluare climatică, Wright a susținut că acestea „nu reflectau corect evaluări ample privind schimbările climatice”. El a adăugat: „Când intri în detalii și găsești lucruri care sunt inacceptabile, vrei să le corectezi”.

În ultimele săptămâni, administrația Trump a șters site-ul oficial care găzduia aceste rapoarte climatice periodice, cerute prin lege. Întrebat despre declarațiile lui Wright, climatologul Michael Mann a transmis prin e-mail publicației The Guardian: „Exact asta a făcut Iosif Stalin”.

Critici dure din partea comunității științifice

Într-o declarație de joi, dr. Rachel Cleetus, director de politici în cadrul Union of Concerned Scientists și una dintre autoarele celui de-al șaselea raport NCA, planificat pentru 2028 și respins de administrația Trump mai devreme în acest an, a spus că a fost profund dezamăgită de declarațiile lui Wright.

„Secretarul Wright tocmai ne-a confirmat cele mai negre temeri, că această administrație nu intenționează doar să îngroape dovezile științifice, ci să le înlocuiască cu minciuni menite să minimalizeze gravitatea crizei climatice și să evite responsabilitatea pentru combaterea ei”, a spus ea.

„Procesul de elaborare a rapoartelor naționale climatice, mandatate de Congres, este riguros – implicând agenții federale și sute de oameni de știință care contribuie la construirea unei baze științifice solide, esențiale pentru decidenți, companii și publicul larg, într-o lume tot mai periculoasă din cauza schimbărilor climatice”, a mai subliniat dr. Rachel Cleetus. „Oamenii din toată țara resimt deja efectele: valuri de căldură extreme, inundații, incendii și furtuni, toate agravate de criza climatică. Minciunile nu vor schimba această realitate – ci doar vor lăsa oamenii expuși riscului. Solicităm Congresului să intervină pentru a proteja integritatea rapoartelor NCA, care trebuie să rămână instrumente vitale în lupta împotriva schimbărilor climatice.”

Contextul politic: atacuri la reglementările climatice

Rapoartele NCA sunt publicate de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA). Un purtător de cuvânt al Departamentului Energiei a declarat pentru CNN că Wright „nu a sugerat că el personal va modifica rapoartele anterioare”.

În luna mai, Societatea Americană de Meteorologie și Uniunea Americană de Geofizică au anunțat că vor colabora pentru a produce cercetare științifică revizuită de experți, după ce contributorii la raportul NCA din 2028 au fost excluși.

Raportul climatic publicat de Departamentul Energiei săptămâna trecută a apărut în aceeași zi cu anunțul Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) privind intenția de a anula constatarea oficială din 2009 („endangerment finding”), care permite agenției să reglementeze emisiile de gaze cu efect de seră produse de automobile, centrale electrice și alte surse industriale.

Această acțiune a generat temeri că administrația Trump urmărește desființarea majorității reglementărilor de mediu, ceea ce ar putea duce la dispute juridice de durată în anii următori.

