Fenomenul rar şi spectaculos din New York, care atrage an de an mii de oameni

Un fenomen impresionant atrage an de an mii de oameni la New York. Vorbim despre momentul în care soarele la apus se aliniază perfect cu reţeaua de străzi a metropolei americane și dă naștere unui peisaj spectaculos.

"Manhattanhenge", efectul luminii care inundă străzile mărginite de zgârie nori, atrage ca un magnet, an de an, mii de oameni dornici să surprindă cele mai bune imagini. Fenomenul durează doar câteva minute și poate fi observat dacă vremea este bună, ceea ce anul acesta s-a întâmplat.

„Este aproape spiritual. Am așteptat 20 de ani să văd acest lucru, se așează exact pe mijlocul străzii. Nu mă așteptam, dar a fost foarte, foarte frumos”, povesteşte un bărbat.

Fenomenul al cărui nume este inspirat de monumentul preistoric Stonehenge, din Marea Britanie, permite să se vadă uriaşul disc roşu al soarelui coborând printre zgârie-norii New Yorkului. Termenul „Manhattanhenge" a fost inventat de un cunoscut fizician american.

„De când am aflat de fenomen, denumit de Neil deGrasse Tyson, îl urmărim. Ne-am programat excursii ca să fim aici când se întâmplă”, spune aun alt bărbat.

„Manhattanhenge" se produce doar de patru ori pe an. Următorul fenomen de acest fel va avea loc în primăvara anului viitor.