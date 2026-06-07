La peste 430 de metri sub pământ, într-o formațiune geologică veche de aproape două miliarde de ani, Finlanda este pe punctul de a inaugura primul depozit permanent pentru combustibil nuclear uzat. Proiectul Onkalo este considerat o premieră mondială și un posibil model pentru statele care caută o soluție la problema deșeurilor radioactive. Totuși, promisiunea unei depozitări sigure timp de 100.000 de ani continuă să alimenteze dezbateri despre riscurile pe termen lung și responsabilitatea față de generațiile viitoare.

Pe afișajul liftului se vede „433”, numărul de metri sub pământ. Ușile se deschid, dezvăluind intrarea în ceea ce se preconizează a fi primul depozit permanent din lume pentru combustibil nuclear uzat radioactiv.

Săpat în roca de bază stabilă, veche de 1,9 miliarde de ani, din Eurajoki, sud-vestul Finlandei, depozitul geologic pentru deșeuri nucleare uzate - numit Onkalo, care înseamnă „peșteră” în finlandeză - este aproape gata să-și înceapă activitatea.

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Țările se luptă cu problema gestionării deșeurilor nucleare periculoase încă de la construirea primelor centrale nucleare în anii 1950. În prezent, cea mai mare parte a acestora se află în depozite temporare.

Depozite definitive sunt în curs de construire și în alte țări, inclusiv în țările vecine Suedia și Franța, dar se preconizează că Finlanda va fi prima care va deschide un depozit subteran.

Autoritatea finlandeză pentru radiații și siguranță nucleară (STUK) urmează să-și dea avizul favorabil în cadrul evaluării finale din luna iunie, după care se va putea acorda licența de exploatare.

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„Sperăm să putem începe exploatarea fie la sfârșitul acestui an, fie, cel mai probabil, la începutul anului viitor”, a declarat Philippe Bordarier, directorul general al operatorului nuclear Teollisuuden Voima Oyj (TVO).

Vocea sa a răsunat în tunelul umed unde combustibilul nuclear uzat va fi îngropat în găuri forate în roca de bază, unde va rămâne radioactiv timp de mii de ani.

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Deșeurile răcite în prezent în bazine cu apă la un depozit temporar, la centrala electrică Olkiluoto din apropierea Mării Baltice, vor fi primele care vor fi depozitate, a spus Bordarier.

Cu o capacitate de 6.500 de tone de uraniu, Onkalo are ca scop asigurarea depozitării permanente a combustibilului uzat provenit de la cele cinci reactoare nucleare din Finlanda - dintre care trei sunt situate în Olkiluoto.

Compania de gestionare a deșeurilor nucleare Posiva a început construcția sitului în 2004, costul fiind estimat în prezent la un miliard de euro (1,16 miliarde de dolari SUA).

„Pentru totdeauna”

Se preconizează că combustibilul uzat va fi depozitat în rețeaua masivă de tuneluri a Onkalo timp de 100 de ani, dar operațiunile ar putea fi prelungite dacă se vor construi noi reactoare nucleare. Ulterior, depozitul va fi sigilat pentru a asigura o depozitare sigură timp de cel puțin 100.000 de ani.

„Practic, trebuie să fie sigur pentru totdeauna”, a subliniat Lauri Parviainen, un chimist de la Posiva care a făcut un tur al instalațiilor pentru jurnaliști.

Combustibilul va rămâne extrem de radioactiv timp de „zeci de mii de ani”, a spus el. După 100.000 de ani, nivelul de radioactivitate va fi „aproximativ același cu cel al minereului de uraniu din care este fabricat combustibilul”.

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La suprafață, combustibilul nuclear uzat va fi încapsulat în containere de cupru extrem de rezistente la coroziune. Containerele vor fi coborâte în găuri forate în tuneluri, înainte ca găurile să fie umplute cu argilă bentonită pentru a le sigila, a explicat Parviainen.

„Deci, dacă bentonita rămâne la locul ei, suntem în siguranță”, a spus el.

Odată ce fiecare tunel de depozitare de 300 de metri lungime va fi umplut, acesta va fi sigilat cu un dop din beton armat.

Riscuri pe termen lung

Jarkko Kyllonen, expert în siguranță nucleară la autoritatea finlandeză de reglementare în domeniul nuclear STUK, a evaluat scenarii de risc pentru proiectul Onkalo pe o perioadă de până la un milion de ani.

Având în vedere „potențialul de pericol al deșeurilor, primii 10.000 de ani sunt foarte importanți pentru menținerea intactă a capsulelor”, a declarat el pentru AFP.

Principalele riscuri pe termen lung sunt coroziunea recipientelor de cupru sau cutremurele din timpul viitoarelor ere glaciare, care ar putea deteriora capsulele și provoca scurgeri de combustibil radioactiv, a spus Kyllonen.

Însă rezultatele diverselor evaluări de risc efectuate de-a lungul anilor au fost „pozitive”.

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În timp ce planurile Franței privind un depozit nuclear subteran similar s-au lovit de o opoziție puternică, Onkalo s-a bucurat de un sprijin mai larg în Finlanda.

Au existat unele reacții negative la nivel local când planurile au fost prezentate pentru prima dată în anii 1970, dar „oamenii s-au obișnuit cu ideea și au încredere în evaluările realizate de STUK”, a declarat pentru AFP Matti Kojo, profesor de științe sociale la Universitatea LUT.

„În prezent, sprijinul pentru energia nucleară se află la un nivel istoric ridicat în Finlanda”, a remarcat el.

Asociația Finlandeză pentru Conservarea Naturii rămâne însă critică față de proiect, insistând că deșeurile nucleare reprezintă un risc grav pe termen lung.

„Nimeni nu poate garanta siguranța Onkalo pentru mii de ani”, a declarat directorul Tapani Veistola pentru AFP într-un e-mail.

Eforturile Finlandei în domeniul nuclear

Conform legislației finlandeze, deșeurile nucleare produse în Finlanda trebuie depozitate în țară, a declarat pentru AFP ministrul Climei și Mediului, Sari Multala.

„Înainte de modificarea legislației din 1994, combustibilul nuclear uzat era exportat, de exemplu, în Rusia”, a spus ea.

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Creșterea energiei nucleare în Finlanda a fost o prioritate pentru guvernul de dreapta, iar țara ia în considerare construirea așa-numitelor reactoare modulare mici (SMR).

Modul în care va fi gestionat combustibilul nuclear uzat provenit de la viitoarele SMR „nu a fost încă decis”, a spus Multala. O evaluare ar trebui finalizată până în martie anul viitor, a adăugat ea.

Editor : C.A.