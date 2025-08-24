Un nou studiu arată că fumul sufocant, emanat de incendiile forestiere, este mult mai periculos decât se credea anterior, numărul deceselor cauzate de expunerea pe termen scurt la particule fine fiind subestimat cu 93%. Cercetătorii au descoperit că, între 2004 și 2022, în Europa au murit, în medie, 535 de persoane pe an ca urmare a inhalării particulelor toxice minuscule, eliberate atunci când izbucnesc incendii forestiere, arată The Guardian.

Conform metodelor standard, care presupun că substanțele toxice provenite din incendii forestiere sunt la fel de mortale ca cele provenite din alte surse, cum ar fi traficul, cercetătorii s-ar fi așteptat la doar 38 de decese pe an.

Studiul vine în contextul în care incendiile forestiere fac ravagii în sudul Europei, iar noile date de la monitorii de incendii ai UE arată că 895.000 de hectare au ars până în prezent în 2025, depășind recordurile pentru această perioadă a anului. Acestea au emis de peste două ori mai multe noxe decât au generat incendiile forestiere, în medie, până în acest moment al anului, în ultimele două decenii.

„Anterior, oamenii presupuneau că particulele provenite din incendii forestiere și toate celelalte particule au aceeași toxicitate”, a declarat Cathryn Tonne, epidemiolog de mediu la Institutul pentru Sănătate Globală din Barcelona (ISGlobal) și coautoare a studiului. „Lucrarea noastră arată că, deși se întâmplă mai rar, impactul asupra sănătății pentru aceeași cantitate de particule este mai puternic în cazul particulelor provenite din incendii forestiere”, a adăugat ea.

Poluare masivă, cauzată de incendii

Aerul poluat este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății umane, iar cercetările sugerează că incendiile forestiere contribuie în mod semnificativ la numărul mare de decese. În decembrie, un studiu a atribuit 1,53 milioane de decese în întreaga lume, în fiecare an, expunerii pe termen scurt și lung la poluarea aerului cauzată de incendiile forestiere.

Cercetătorii ISGlobal, care au analizat doar efectele pe termen scurt ale fumului, pentru care baza de dovezi este mai solidă, au combinat înregistrările zilnice ale mortalității din 32 de țări europene cu estimările privind poluarea cu particule toxice minuscule din 2004 până în 2022.

Folosind modele care iau în calcul un decalaj preconizat în ceea ce privește decesele, ei au descoperit că expunerea la fumul provenit de la incendii forestiere crește riscul de deces în săptămâna următoare.

Pentru fiecare microgram suplimentar noxe fine, care poluează 1 metru cub de aer, ei au descoperit că mortalitatea din toate cauzele crește cu 0,7%, mortalitatea respiratorie crește cu 1%, iar mortalitatea cardiovasculară crește cu 0,9%.

„Rezultatele sunt îngrijorătoare, având în vedere că incendiile și alte fenomene extreme cresc exponențial odată cu schimbările climatice”, a declarat prof. Antonio Gasparrini, epidemiolog de mediu la London School of Hygiene & Tropical Medicine, care nu a participat la studiu.

Incendiile devastatoare, agravate de căldura neîncetată, au ucis mai multe persoane în sudul Europei și în Balcani în ultimele săptămâni. Dar decesele cauzate de fumul toxic eliberat de incendii riscă să treacă neobservate. Un cercetător explică:

Fumul poate afecta populațiile aflate la mare distanță de incendii. Astfel, mult mai multe persoane vor fi expuse la fum decât la amenințarea fizică imediată a flăcărilor

Cercetătorii au afirmat că studiul a fost limitat de lipsa variabilității datelor privind expunerea la particule legate de incendii, ceea ce a îngreunat estimarea modului în care sănătatea oamenilor a reacționat în funcție de vârstă și sex. De asemenea, ei nu au putut „despărți complet” impactul asupra sănătății al particulelor toxice minuscule, legate de incendii, de cel al ozonului, un alt poluant eliberat de incendiile forestiere, deși au afirmat că estimările au fost în mare parte consistente atunci când au ajustat modelul principal pentru ozonul provenit din toate sursele.

Poluarea toxică provocată de incendiile forestiere pătrunde în casele a peste 1 miliard de oameni pe an, potrivit unui studiu realizat în luna mai.

Studiul a concluzionat că purificatoarele de aer sunt o soluție eficientă, dar costisitoare, pentru poluarea aerului din interior, care poate fi de aproape trei ori mai mare în zilele cu incendii forestiere decât în zilele normale, chiar și atunci când toate ferestrele și ușile sunt închise.

Riscul de incendii a crescut odată cu încălzirea planetei și uscarea vegetației în unele regiuni, cauzate de emisiile de gaze cu efect de seră.

Peninsula Iberică a fost afectată în mod deosebit în acest an, Spania și Portugalia reprezentând cea mai mare parte a suprafeței arse din Europa.

Profesorul asociat Victor Resco de Dios, inginer silvic la Universitatea din Lleida, a declarat că centura de incendii se va deplasa spre nord în următorii ani și decenii.

„Ceea ce vedem acum se va întâmpla mai devreme sau mai târziu și în Europa Centrală și de Nord, unde am observat, de asemenea, o agravare a problemei incendiilor”, a spus el. „Aceasta nu este o problemă mediteraneană, ci una europeană”.

Editor : C.A.