Live TV

Video Fumul provocat de incendiile forestiere este mult mai periculos decât se credea, arată un studiu. Câți europeni a ucis în ultimii ani

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1030072892
Incendiile de vegetație fac ravagii în Spania. Foto. Profimedia
Din articol
Poluare masivă, cauzată de incendii

Un nou studiu arată că fumul sufocant, emanat de incendiile forestiere, este mult mai periculos decât se credea anterior, numărul deceselor cauzate de expunerea pe termen scurt la particule fine fiind subestimat cu 93%. Cercetătorii au descoperit că, între 2004 și 2022, în Europa au murit, în medie, 535 de persoane pe an ca urmare a inhalării particulelor toxice minuscule, eliberate atunci când izbucnesc incendii forestiere, arată The Guardian.

Conform metodelor standard, care presupun că substanțele toxice provenite din incendii forestiere sunt la fel de mortale ca cele provenite din alte surse, cum ar fi traficul, cercetătorii s-ar fi așteptat la doar 38 de decese pe an.

Studiul vine în contextul în care incendiile forestiere fac ravagii în sudul Europei, iar noile date de la monitorii de incendii ai UE arată că 895.000 de hectare au ars până în prezent în 2025, depășind recordurile pentru această perioadă a anului. Acestea au emis de peste două ori mai multe noxe decât au generat incendiile forestiere, în medie, până în acest moment al anului, în ultimele două decenii.

„Anterior, oamenii presupuneau că particulele provenite din incendii forestiere și toate celelalte particule au aceeași toxicitate”, a declarat Cathryn Tonne, epidemiolog de mediu la Institutul pentru Sănătate Globală din Barcelona (ISGlobal) și coautoare a studiului. „Lucrarea noastră arată că, deși se întâmplă mai rar, impactul asupra sănătății pentru aceeași cantitate de particule este mai puternic în cazul particulelor provenite din incendii forestiere”, a adăugat ea.

Poluare masivă, cauzată de incendii

Aerul poluat este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății umane, iar cercetările sugerează că incendiile forestiere contribuie în mod semnificativ la numărul mare de decese. În decembrie, un studiu a atribuit 1,53 milioane de decese în întreaga lume, în fiecare an, expunerii pe termen scurt și lung la poluarea aerului cauzată de incendiile forestiere.

Cercetătorii ISGlobal, care au analizat doar efectele pe termen scurt ale fumului, pentru care baza de dovezi este mai solidă, au combinat înregistrările zilnice ale mortalității din 32 de țări europene cu estimările privind poluarea cu particule toxice minuscule din 2004 până în 2022.

Folosind modele care iau în calcul un decalaj preconizat în ceea ce privește decesele, ei au descoperit că expunerea la fumul provenit de la incendii forestiere crește riscul de deces în săptămâna următoare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pentru fiecare microgram suplimentar noxe fine, care poluează 1 metru cub de aer, ei au descoperit că mortalitatea din toate cauzele crește cu 0,7%, mortalitatea respiratorie crește cu 1%, iar mortalitatea cardiovasculară crește cu 0,9%.

„Rezultatele sunt îngrijorătoare, având în vedere că incendiile și alte fenomene extreme cresc exponențial odată cu schimbările climatice”, a declarat prof. Antonio Gasparrini, epidemiolog de mediu la London School of Hygiene & Tropical Medicine, care nu a participat la studiu.

Incendiile devastatoare, agravate de căldura neîncetată, au ucis mai multe persoane în sudul Europei și în Balcani în ultimele săptămâni. Dar decesele cauzate de fumul toxic eliberat de incendii riscă să treacă neobservate. Un cercetător explică:

Fumul poate afecta populațiile aflate la mare distanță de incendii. Astfel, mult mai multe persoane vor fi expuse la fum decât la amenințarea fizică imediată a flăcărilor

Cercetătorii au afirmat că studiul a fost limitat de lipsa variabilității datelor privind expunerea la particule legate de incendii, ceea ce a îngreunat estimarea modului în care sănătatea oamenilor a reacționat în funcție de vârstă și sex. De asemenea, ei nu au putut „despărți complet” impactul asupra sănătății al particulelor toxice minuscule, legate de incendii, de cel al ozonului, un alt poluant eliberat de incendiile forestiere, deși au afirmat că estimările au fost în mare parte consistente atunci când au ajustat modelul principal pentru ozonul provenit din toate sursele.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Poluarea toxică provocată de incendiile forestiere pătrunde în casele a peste 1 miliard de oameni pe an, potrivit unui studiu realizat în luna mai.

Studiul a concluzionat că purificatoarele de aer sunt o soluție eficientă, dar costisitoare, pentru poluarea aerului din interior, care poate fi de aproape trei ori mai mare în zilele cu incendii forestiere decât în zilele normale, chiar și atunci când toate ferestrele și ușile sunt închise.

Riscul de incendii a crescut odată cu încălzirea planetei și uscarea vegetației în unele regiuni, cauzate de emisiile de gaze cu efect de seră.

Peninsula Iberică a fost afectată în mod deosebit în acest an, Spania și Portugalia reprezentând cea mai mare parte a suprafeței arse din Europa.

Profesorul asociat Victor Resco de Dios, inginer silvic la Universitatea din Lleida, a declarat că centura de incendii se va deplasa spre nord în următorii ani și decenii.
„Ceea ce vedem acum se va întâmpla mai devreme sau mai târziu și în Europa Centrală și de Nord, unde am observat, de asemenea, o agravare a problemei incendiilor”, a spus el. „Aceasta nu este o problemă mediteraneană, ci una europeană”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul Economiei Radu Miruţă
1
Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 –...
sarpe veninos
2
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
Screenshot 2025-08-23 111453
3
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
control de securitate bagaj de mana aeroport
4
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Digi Sport
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Ucraina avertizează că Rusia vrea redesenarea granițele europene, așa...
isu salvamont arges munte
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din...
Volodimir Zelenski portret
Volodimir Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei: „Este un obiectiv...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia dictează termenii păcii în Ucraina: garanții internaționale de...
Ultimele știri
Ministrul Cseke Attila: Pregătim Memorandumul pentru continuarea Programului Anghel Saligny pe următorii trei ani
Ionuţ Moşteanu, la Kiev: „România rămâne ferm de partea Ucrainei”. Ministrul Apărării s-a întâlnit cu Keith Kellogg
Atacuri aeriene israeliene asupra capitalei Yemenului: cel puțin doi morți și 35 de răniți
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
comisia europeana
Ce măsuri ia Comisia Europeană ca să ajute statele membre, inclusiv România, să se redreseze după dezastrele climatice
Vina Del Mar, Chile
Infernul din Chile a făcut cel puțin 51 de morți. Incendiile forestiere devastează centrul și sudul țării
Incendii forestiere violente în centrul Portugaliei
Incendii violente în Portugalia din cauza temperaturilor extreme. Mai multe localități din apropiere de Lisabona au fost evacuate
poluare Novosibirsk
Din cauza incendiilor forestiere din Siberia, al treilea oraș al Rusiei se sufocă. Autoritățile au emis alerta „Cer Negru”
florin cîțu susține o conferință de presă
Florin Cîțu, după incendiul de la "Matei Balș": Ieșiți din birouri și faceți-vă treaba, altfel plecați cu toții acasă!
Partenerii noștri
Pe Roz
O prezentatoare meteo susține că a fost hărțuită de șeful ei: „Se plângea când purtam pantaloni și că am...
Cancan
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri...
Fanatik.ro
Au plecat într-o vacanță timp de 5 zile, iar când s-au întors acasă au avut un șoc. Ce a putut să facă un...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, scos din minți de suporterii Universității Craiova! Antrenorul a dat cu pumnul în bancă și cu...
Adevărul
Întâlnire spectaculoasă în Marea Neagră: un delfin prietenos s-a întors la un turist, spre uimirea tuturor
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Margot Robbie, primele declarații despre experiența de a fi mamă. Actrița a născut un băiețel în urmă cu...
Adevarul
Vicepreședintele SUA spune că Rusia a făcut concesii semnificative la întâlnirea dintre Trump și Putin
Newsweek
1.500 lei pensie dacă ai fost bătut de comuniști. Pensia specială pentru magistrați - 25.000 lei
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Pamela Anderson și Liam Neeson au o relație „de ceva vreme”, potrivit apropiaților. Și-au ținut povestea de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...